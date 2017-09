Iszonyatosan beégette magát Twitteren az NBA-szupersztár

Kevin Durant napjaink (és minden idők) egyik legjobb kosarasa. Az NBA-ben (Észak-Amerikai Profi Kosárlabdaliga) a Golden State Wariorssal tavaly bajnoki címet szerző szupersztár renoméja azonban az elmúlt egy év alatt folyamatosan süllyedt, köszönhetően annak, hogy tavaly nyáron elhagyta az Oklahoma City Thundert, miután pont a Golden State ejtette ki őket a rájátszásban, ő pedig a riválishoz igazolt.

Durantre az egész tavalyi szezon alatt kígyót-békát mondtak, mit mondtak, kiabáltak, ordítottak, üvöltöttek a szurkolók, de még néhány játékos is. Az olimpiai bajnok kiscsatár egy ideig próbált nem foglalkozni ezekkel a hangokkal és inkább a játékra koncentrált, de rövid idő után elfogyott a türelme. Hetente többször is nyilatkozott a történtekről, hogy mennyire nehéz volt ez neki, mennyire szerette Oklahoma City-t, hogy a barátait hagyta ott, stb... A kifogásoknak se vége, se hossza nem volt. Mindezek ellenére Durant fantasztikusan játszott, holtversenyben minden idők legsimább rájátszását produkálta a Golden State-tel (16 győzelem, 1 vereség), ő pedig bezsebelte a Döntő Legértékesebb Játékosa-címet.

A kedélyek már pont csillapodtak volna, de Durant körül még mindig izzott a levegő. Egy év után is úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, meg mosdatnia magát a tavalyi döntése miatt, ismét jöttek a nyilatkozatok, miközben Twitteren is érkeztek a beszólások. És ez volt a szupersztár veszte, ráadásul sikerült két "öngólt" is rúgnia.

Kiderült ugyanis, hogy Durant több fiókot is regisztrált a sajátján kívül, amikkel "névtelenül" próbálta magát megvédeni a kommenthuszárokkal szemben. Erre úgy jöttek rá, hogy legutóbb elfelejtett átjelentkezni a hivatalos profiljából az egyik kamuba, és egyes szám harmadik személyben elkezdte védeni saját magát.

Ez a bizonyos ColeCashwell nevű felhasználó annyit írt Durantnek, hogy nagyon tiszteli, de adjon neki egy normális magyarázatot arra, miért hagyta el Oklahoma City-t, azon kívül, hogy egy tutibiztos bajnoki címet szeretett volna magának. Durant válasza ez volt: "Képzeld el, hogy kivesszük Russ-t (Russell Westbrook, az Oklahoma City irányítója, aki tavaly a liga legértékesebb játékosa lett - a szerk.) a csapatból, meglátod, milyen rosszak. Durant nem tudna bajnokságot nyerni azokkal a bénákkal."

Valamint írt egy ilyet is: "Durant nem szerette magát a szervezetet, valamint Billy Donovan edzőt sem. A keret is gyenge volt, csak ő volt jó és Russ."

Mindezeket a saját, hivatalos oldaláról sikerült írnia. Természetesen jött utána a szokásos magyarázat, hogy feltörték a fiókját, ez nem is ő volt. De a mai Twitter-felhasználók rafináltabbak annál, hogy ezt elhiggyék, és megtalálták Durant egyi kamuprofilját, QuireSultan néven, amelyet a játékos rendszeresen arra használ, hogy meglehetősen alpári stílusban vitatkozzon az őt ekézőkkel. A kosaras érezte, hogy sarokba van szorítva, be is vallotta az igazságot, majd jött a szokásos bűnbánás, miszerint nagyon sajnálja a történteket, nem szerette volna bántani sem egykori csapattársait, sem Donovan mestert. Persze a tüzet ennyivel nem lehet eloltani, több NBA-játékos is elkezdte kifigurázni, korábbi csapattársa, Enes Kanter pedig az OKC Thunder és Donovan védelmére kelt szintén a közösségi oldalon. A török center egyébként már tavaly az egyik Golden State - Oklahoma City meccsen összeszólalkozott Duranttel, meglátjuk, folytatódik ez a verbális csata idén, vagy lesz-e más atrocitás a pályán.