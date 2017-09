A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést, vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszútávon fog kiderülni, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Zsinórban második hete sikerült 10 győztest eltalálnom, ám az NFL harmadik játékhetén sok meglepetést érzek a levegőben. Sok 2-0-s csapatról kiderülhet, mégsem olyan jó, pár 0-2-es pedig megszerzi első győzelmét, hogy szép csendben bebizonyítsa, mégsem szabad leírni. Persze az is lehet, zsinórban harmadszor már nem sikerül 10 győztest eltalálnom, de azért majd jövő héten magyarázkodom. Lássuk az eheti kínálatot!



San Francisco 49ers (0-2) – Los Angeles Rams (1-1) (péntek 02:15, Sport 2): A vasárnap 99 yardig jutó Brian Hoyer vezetésével a 49ers még mindig nem szerzett touchdownt a szezonban (12 pont, 4 field goal). Ez főleg úgy sokkoló, hogy Carlos Hyde futásonként 7 yardot átlagol. A védelem mind a Pantherst, mind múlt héten a Seahawkst féken tartotta, ugyanakkor most könnyen lehet, két kezdő safety-je nélkül kell kiállnia a divíziótalálkozóra. A pálya mindkét oldalán több a bizodalmam a Ramsben, ám a hazai pálya miatt a 49ers első győzelmét jósolom. Tipp: 49ers

Jacksonville Jaguars (1-1) – Baltimore Ravens (2-0): Az év első londoni mérkőzését vasárnap kora délután rendezik, amelyen kiderülhet, melyik Jaguars áll közelebb a valósághoz: az első vagy a második heti. A Ravens-védelem két hét alatt 8 interceptiont jegyzett (majdnem ugyanannyit, mint a kapott pontjaik – 10 – száma), ami intő jel lehet Blake Bortlesnek. Eközben a Baltimore-nak elöl az egész liga egyik legmegbízhatóbb falemberét, Marshal Yandát kell nélkülöznie. Nem tippelem egész évben a Jaguarst győzelmét, ám az elmúlt két évben nyerni tudott a Wembleyben, a Ravens-védelem pedig talán kissé túlértékelt a Bengals és a Browns ellen mutatott teljesítménye után. Tipp: Jaguars

Buffalo Bills (1-1) – Denver Broncos (2-0): Trevor Siemien komfortosan kezdte az idei szezont, a Broncos védelme pedig továbbra is az elitbe tartozik. Mégis picit óvatos lennék ezen a héten vele, hiszen a Cowboys elleni szenzációs játék szinte megismételhetetlen az idei első idegenbeli meccsen. Nem mindennapos, hogy 9 kapott ponttal egy csapat kikap, a Billsnek vasárnap mégis sikerült ez a mutatvány, ám Sean McDermott és a teljes stáb továbbra is bízik az inkonzisztens Tyrod Taylorban. Tippem a Broncos, mert az elmúlt két hétben nem volt igazam velük kapcsolatban (pedig zsinórban ötödik éve kezdik 2-0-val a szezont), de meglepődni nem fogok, ha a Bills otthon kiizzad egy győzelmet. Tipp: Broncos

Carolina Panthers (2-0) – New Orleans Saints (0-2): Greg Olsen eltörte jobb lábát, az évről évre 1000 yard felett hozó tight end nélkül pedig még inkább véleményes a Panthers támadójátéka. A Bills ellen 9 pont elég volt, ráadásul a Saints-védelem túlzottan nem nehezíti meg a feladatát, ám egyszerűen nem látom, hogy Drew Brees 0-3-mal kezdje a szezont. Vagy Ingram, vagy Peterson borzasztóan nagy meccset hoz, a New Orleans védelme pedig felszívja magát és kiharcol három kulcsfontosságú labdaszerzést. Nagyon jót tenne az NFC Déli csoportjának egy idegenbeli siker, jósgömböm pedig egyre tisztábban mutatja ennek megtörténését. Tipp: Saints

Chicago Bears (0-2) – Pittsburgh Steelers (2-0): Vajon mennyit kell várni még Mitch Trubisky kezdőcsapatba kerülésére? Lehet, a Bears hosszú- és rövidtávú terveiben is jobban járnának a draft második helyén választott irányítóval, mint a nem túl mobilis, bátortalanul csak rövid passzokat kereső Glennonnal. Egy biztos: DeShone Kizer és Case Keenum után ismét könnyű falatot kap a Steelers-védelem, a támadósorban pedig Le'Veon Bell álmoskás kezdése sem feltűnő a félelmetes passzjáték miatt. Tipp: Steelers

Detroit Lions (2-0) – Atlanta Falcons (2-0): A hét egyetlen olyan mérkőzése, amelyen két veretlen csapat találkozik. A Falcons 28-3-as előnyről valahogy hozta a Packers elleni meccset, ám Vic Beasley sérülése miatt hatalmas lyuk tátong a védelmében – 2015 óta rajta kívül (38%) csak Khalil Mack (40%) mondhat magáénak nagyobb százalékot csapata összes sackjéből. Matt Stafford megdolgozik a pénzéért: a „szezonnyitó" picksixe óta 6 touchdownpassza van, ráadásul mindkét meccsén 70% fölötti pontossággal passzolt. „Meglepetésre" a hazai csapat győzelmét mondom, amely szép lassan nem csupán wild card helyre pályázhat az esetleges 3-0-s kezdéssel. Tipp: Lions

Minnesota Vikings (1-1) – Tampa Bay Buccaneers (1-0) (vasárnap 19:00, Sport 2): Nehéz okosat mondani, amíg nem tudjuk, mi a helyzet Sam Bradford térdével. Dalvin Cook szép csendben a harmadik legtöbb futott yarddal áll élete első két meccse után, a védelemben pedig Everson Griffen kiemelendő, aki eddig csapata összes (3) sackjét magára vállalta. Doug Martin továbbra is eltiltását tölti, így Jameis Winston mögött a Rodgers, Barber duónak kell megoldania a feladatot. Az Evans, Jackson párostól továbbra is felgyorsul a védők szívdobogása, ám a Buccaneers védelme is képes meccseket nyerni. Tipp: Bradforddal Vikings, Bradford nélkül Buccaneers

Indianapolis Colts (0-2) – Cleveland Browns (0-2): A Colts-védelem meglepően jól helytállt a Cardinals ellen (kiemelve a hihetetlen munkát végző Rashaan Melvint), ám Jacoby Brissett nem a legjobb ütemben adta el első labdáját: a hosszabbítás első percében. TY Hilton megígérte, csapata nem kezd 0-3-mal, ám a Browns még Corey Coleman elvesztésével is favorit a fogadóirodáknál. DeShone Kizer remélhetőleg kiheverte migrénjét és Joe Thomas zsinórban pályán töltött 10000. snapje után meglesz az idei első győzelme is. A Browns következő három meccse a Colts, a Bengals és a Jets elleni lesz, így ez a fellépés remek széria kezdete lehet. Tipp: Browns

New England Patriots (1-1) – Houston Texans (1-1): Tom Brady emlékeztetett mindenkit, a Pats sérült elkapókkal is félelmetes, megállíthatatlan támadósor – ez főleg úgy kiemelendő, hogy még mindig nincs meg az összhangja Brandin Cooksszal. Az áldozat persze az a Saints-védelem volt, amelyben kis túlzással egy bója is beférne linebackernek, ettől függetlenül továbbra is a Pats a legyőzendő csapat az AFC-ben. A csütörtöki „rangadón" a Texans végül kimenekült egy győzelemmel, ahol Deshaun Watson mobilissága és a védelem hozta össze a sikert. Nagy mérkőzésre számítok az újonc Deatrich Wise-tól a liga leggyengébb támadófala ellen. Tipp: Patriots

New York Jets (0-2) – Miami Dolphins (1-0): Jermaine Kearse automatikusan a legfontosabb láncszeme lett a Jets támadóegységének, ami Bilal Powellnek és Matt Forténak sem tud elég érintést garantálni. A Dolphins egy berúgható field goal „kiimádkozásával" izzadta ki a sikert idei első meccsén, ám az tisztán látszott, Jay Ajayi játékával rengeteg nyomás lekerül a hiba nélkül bemutatkozó Jay Cutler vállairól. Cody Parkey 6/6-os mutatóval büszkélkedhet NFL-karrierje során 50 yardon túlról. Tipp: Dolphins

Philadelphia Eagles (1-1) – New York Giants (0-2): A futójáték továbbra is akadozik, Manningnek pedig nincs elég ideje passzolni, ami főleg úgy problémás, hogy Beckham nem 100%-os, Brandon Marshall-lal pedig semmi szinkron sincs még. Förtelmesen hosszú szezon vár a Giantsre, ha a támadófal problémáira nem talál ki minél előbb valamit. Carson Wentz meccsben tartotta a sasokat Kansas Cityben (kis híján egyenlített az utolsó játékkal), és mindkét mérkőzésén 300 yard fölé jutott. Az utolsó Eagles-irányító, aki a szezont így kezdte? Donovan McNabb (2006). Tipp: Eagles

Tennessee Titans (1-1) – Seattle Seahawks (1-1): Továbbra is úgy tűnik, az újonc futók szezonja lesz ez, amihez Chris Carson is csatlakozott, aki könnyen lehet, hogy a Seahawks első számú labdacipelője lesz a szezonban. A támadósor mindössze egy touchdownt hozott össze az első két körben, ám a védelem áttörése minden együttesnek megoldhatatlan feladat lesz. DeMarco Murray játéka kérdéses, ám ez a szenzációs mérkőzést hozó Derrick Henry előtt nyithat ajtót. Russell Wilson több szituációban is borzasztó döntést hozott (köszönhetően, hogy semmi ideje sincs a fala mögött), amit kétszer egymás után nehéz lesz eladott labda nélkül megúsznia. Ettől függetlenül a védelem meccset nyerhet idegenben. Tipp: Seahawks

Green Bay Packers (1-1) – Cincinnati Bengals (0-2): A Bengals utolsó touchdonwját az a Rex Burkhead csinálta, aki március óta a Patriots játékosa. A hírek szerint Andy Dalton elvesztette az öltözőt és a csapattársakat, többen Colin Kaepernicket követelik. Dalton helyett egyelőre maximum AJ McCarront láthatjuk, aki viszont láthatóan nem akar pályára kerülni, hiszen úgy nyilatkozott, Dalton jobb irányító nála. Így vagy úgy, nem lesz hálás feladat egyikük előtt se. A Packers győzelmét egy másodpercig sem érzem veszélyben. Tipp: Packers

Los Angeles Chargers (0-2) – Kansas City Chiefs (2-0) (vasárnap 22:25, Sport 2): A liga egyik legszomorúbb története Younghoe Koo-é, aki zsinórban két héten hagyott ki (na jó, az első héten blokkolták) field goalt az utolsó másodpercekben. A Chargers persze nem fog minden szoros meccset elveszíteni (1-10 az utolsó két szezonban, amikor maximum 7 pont volt a különbség), ám az első győzelmét most a liga egyik legjobb rajtját bemutató csoportriválisa ellen kell keresnie. Alex Smith bátor játéka és Kareem Hunt első két NFL-meccsén elért öt touchdownja természetesen meglepő, ahogy valószínűleg Justin Houston és Chris Jones sem folytatja ezt a tendenciát (mindketten az évi 24 sackes elképesztő produkcióra hajazó statisztikát hoztak össze eddig), de a Chargers nagyon könnyen kiszállhat az AFC Nyugat versenyéből, amelyben eddig egyedüliként nyeretlen. Tipp: Chiefs

Washington Redskins (1-1) – Oakland Raiders (2-0): A Redskins futójátéka Rob Kelley kiesése után talált igazán magára, hiszen Chris Thompson 61 yardosa, illetve az újonc Samaje Perine futásai kulcsfontosságúaknak bizonyultak. Derek Carron nem látszik a súlyos sérülés, Mashawn Lynch karrierje fénypontját idézi, a védelem pedig szárnyal: csak azt sajnálják, hogy még nincs november 19. (Raiders – Patriots) Kirk Cousins főműsoridőben bizonyíthat, ám a vendégcsapat a favorit. Tipp: Raiders

Arizona Cardinals (1-1) – Dallas Cowboys (1-1) (kedd 02:25, Sport 2): Egyre kínosabb a támadófal játéka a Cardinalsnál, amelynél a David Johnson kiesésével és Carson Palmer gyengécske teljesítményével „fűszerett" játékba próbál némi életet lehelni Chris Johnson. A Cardinals védelme eleget tett a győzelemhez, ám a K. O. után tántorgó Cowboys ellen kevés lesz a Colts ellen mutatott hullámzó játék. Ezekiel Elliott 8 yardot hozott, ami után feltehetően hihetetlen meccse van neki kilátásban. Tipp: Cowboys

Előző hét: 10-6

Összesen: 20-11