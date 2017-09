80 pont és óriási izgalmak az NFL 3. fordulójának nyitányán

Magyar idő szerint péntek hajnalban egymásnak feszült a San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams csapata, ezzel indult az NFL 3. játékhete. A péntek hajnali rangadókat nem igazán szeretik a rajongók, ezek a meccsek általában a kevésbé érdekesek, a sorsolás is ezt követi, most azonban minden a feje tetejére állt.

Talán mindenki azt várta ettől a meccstől, hogy csak legyünk rajta túl, sanszos, hogy nézhetetlen lesz, mivel két olyan csapat feszült egymásnak, ahol a támadóegységek finoman szólva is gyengék. Legalább is a Ramst tavaly fájdalom volt nézni, mert sem az újonc irányító, Jared Goff, sem a másodéves futó, Todd Gurley nem tudott épkézláb teljesítményt hozni. Idénre ez megváltozott, Goff első igazán jó meccsét hozta le és Gurley is emlékeztett a két évvel ezelőtti Gurley-re.

Ahogy Brian Hoyer is hozta eleinte korábbi formáját a túloldalon, aki rögtön az első passzt eladta a meccs legelején, aminek köszönhetően nagyon jó pozícióból jött a Rams, Gurley ki is használta ezt.

Hoyer révén gyorsan egalizált a Frisco, de a félidőig Gurley még kétszer villant, miközben a mezőnygólok is potyogtak, így 24-13-as los angeles-i vezetéssel fordultak a csapatok.

A harmadik negyedben a Rams még három pontot hozzá tudott tenni az előnyhöz, de a meccs legszebb jelenetei is ekkora tehetőek. Érdemes megnézni az egyébként egész este fantasztikusan játszó Pierre Garcon elkapását.

Vagy az ellenféltől a szintén brillírozó Sammy Watkins-ét:

A negyedikben pedig beindult a tűzijáték. Brian Hoyer átadásából Garrett Celek szerzett touchdownt, a rúgó Robbie Gould azonban kihagyta az extrapontot, ennek pedig hatalmas jelentősége lett a végén. Sammy Watkins második touchdown elkapása azt jelentette, hogy 41-26 a vendégeknek, de a 49ers nem adta fel, három perc alatt két TD-t is szereztek. 41-39 volt az állás, mielőtt jöhetett volna az extrapont. Itt azonban a Frisco értelemszerűen - a korábban elhibázott extra miatt - kétpontos kísérlethez folyamodott, amit viszont kihagyott, maradt a -2.

De még ekkor sem volt vége az izgalmaknak. Gould kezdőrúgásként egy onside kicket hajtott végre, aminek az a lényege, hogy a rúgó csapatnak könnyebb legyen visszaszerezni a labdát úgy, hogy annak egyébként legalább 10 yardot kell megtennie. Ezt sikerült is összehozni, viszont ebből a támadásból pontot már nem tudott szerezni a San Francisco, így továbbra is nyeretlen, míg a Rams 2-1-gyel áll.

Egy érdekes statisztika a végére: a meccs előtt a 49ers az előző 22 meccséből mindössze hármat nyert meg, mindhármat a Rams ellen, a jó széria azonban most megszakadt.