Klubot vált az NBA egyik legnagyobb sztárja

Carmelo Anthony hét év után elhagyja a New York Knicks csapatát, és az új szezonban már az Oklahoma City Thundert fogja erősíteni. A nem éppen egyszerű tranzakció végére hétfőn kerül pont.

Az ESPN amerikai híroldal az NBA-ből származó forrásokra hivatkozva tényként közli, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, tízszeres All-Star-válogatott Carmelo Anthony hétfőn aláírja a klubváltásáról szóló papírokat, és még aznap meg is tartja első sajtótájékoztatóját, új csapata, az Oklahoma City Thunder színeiben.

A Knick a 33 éves sztárért cserébe a török centert, Enes Kantert, a csatár Doug McDermottot és egy második körös draftjogot kap.

Anthony már a szezon végén jelezte, hogy nem szeretne tovább New Yorkban maradni, ahová 2011-ben szerződött a Denver Nuggetstől.

Anthony első meccs előtti bemutatása a Madison Square Gardenben:

A klubváltást viszont nehezítette, hogy még két évig élő szerződése volt a Knicksszel, ami 54 millió dollárról szólt, illetve, hogy a szerződésében volt egy záradék, aminek az értelmében nem lehetett ők akárhová elcserélni.

Anthony nem is csinált titkot belőle, hogy ő csak komoly, bajnokesélyes csapathoz hajlandó menni. Így a Kyrie Irving nélkül maradó Cleveland Cavaliers, a Chris Paullal erősítő Houston Rockets, és a jó barátját, az előző idény MVP-jét foglalkoztató Oklahoma City Thunder jöhetett szóba. Csábító opció volt a CJ McCollum, Damian Lillard, Jusuf Nurkic trióhoz való csatlakozás is, azonban Anthony nem akart az Államok egyik végéből a másik - azaz New Yorkból Portlandbe költözni.

Carmelo Anthony top 10 játéka New Yorkban:

Houston azért esett kútba, mert a Knicks nem akarta a nyakába venni az egyik cserealapként felkínált Ryan Anderson három évre szóló 60 millió dolláros szerződését. Clevelandből Iman Shumpert és Channing Frye érkezett volna, ott viszont a veterán minimumon hasalt el az üzlet - így maradt a Thunder.

Az OKC kezében pedig több adu is volt. Egyrészt, hogy a nyáron Westbrook mellé megszerezték Paul George-ot.

All-Star-verseny:

Másrészt pedig a klubvezetés nagyon jóban van a New York-iakkal, lévén tíz évvel ezelett a mostani oklahomai klub második embere, Troy Weaver éppen azt a Scott Perryt váltotta, aki most a Knicks helyettes igazgatója. Ráadásul az OKC bevállalta a 134 milió dolláros fizetési keretet, amivel 27,8 millió dollár luxus adó jár. Cserébe talán sikerült elérniük, hogy a jövőre szabadügynökké váló Westbrook, George duó ne igazoljon el máshová.

De ez már a következő holtidény sztorija lesz. Egyelőre az tűnik biztosnak, hogy Anthony hétfőn átesik az orvosi vizsgálaton, aláírja a szerződését, kedden pedig megkezdi a felkészülést az Oklahoma City Thunderrel, amelyik így valóban a bajnokság egyik esélyese, és a címvédő Golden State Warriors első számú kihívója lett Nyugaton.