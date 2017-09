Fantasztikus végjátékok az NFL 3. fordulójában

Kétségtelenül a 2017-es NFL-szezon eddigi legizgalmasabb fordulóját hozta a 3. játékhét. Ezt még úgy is ki lehet jelenteni, hogy a hétfő esti rangadó hátra van. Az előző Super Bowl két résztvevője is csak az utolsó percben menekült meg, Aaron Rodgers-t kicsit megviselte a hőség, Chicagóban még napokig fogják találgatni, mi történt az első félidő végén, Tony Romo jósgömbje megint működött, Philadelphiában pedig új hős született.

TOP teljesítmények

1. Jake Elliott

Igazi hollywoodi történet a rúgóé. A draft 5. körében választotta a Cincinnati Bengals, de a rúgópárbajt az edzőtáborban elveszítette Randy Bullockkal szemben, így szabadlistára került. A Philadelphia Eagles igazolta le az előző héten, miután kezdő rúgójuk, Caleb Sturgis megsérült. Elliott az előző meccsen kihagyott egy extra pontot, és vasárnap is elhibázott egy mezőnygólt a Giants elleni csoportrangadón. A fantasztikus izgalmakat hozó véghajrában aztán 61 yardról próbálhatta megnyerni a mérkőzést, úgy, hogy a rekordja 56 yard, és az Eagles történetében még sosem értékesített senki ilyen messziről hárompontost.

2. Tom Brady és Brandin Cooks

Hivatalosan is felébredt minden idők egyik legjobbja, ennek ezúttal a Houston Texans itta meg a levét. Az elmúlt héten megkérdőjelezhetőek voltak Brady számai, hiszen a New Orleans védelme ellen produkálta azokat, most azonban a Houstonéval nézett szembe. Változás viszont nem nagyon történt, a Patriots irányítója kiosztott 5 touchdown passzt, és úgy néz ki, hogy a nyári szerzeménnyel, Brandin Cooksszal is megvan az összhang, aki összesen 131 yardot és 2 TD-t szerzett. A másodikat 23 másoperccel a vége előtt, amikor a New England hátrányban volt.

3. Jordy Nelson

Nem indult jól a Bengals elleni hazai rangadója a Green Bay Packers-nek. Minden idők legforróbb Green Bay-ben rendezett futballmeccsén (32 Celsiust mértek a kezdőrúgás előtt), az első félidőben Aaron Rodgers sem találta célpontjait, láthatóan nem ízlettek neki a körülmények, karrierje során másodjára esett meg, hogy az eladott labdáját visszahordták touchdownra. Aztán ahogy telt-múlt a meccs és hűlt a levegő, ő is egyre jobban érezte magát (plusz az őt védő fal is elkezdett normálisan működni), ráadásul Jordy Nelson is többször bukkant fel. Az elkapó két touchdownt szerzett a meccsen, a másodikat 17 másodperccel a vége előtt, ezzel egyenlített a Packers, majd a hosszabbításban meg is nyerte a meccset Mason Crosby mezőnygóljával.

A hét érthetetlensége

Teljesen megmagyarázhatatlan jelenet játszódott le a Chicago Bears - Pittsburgh Steelers összecsapás első félidejének legvégén. A vendégek mezőnygólt rúghattak, amit azonban a hazaiak blokkoltak, a megszerzett labdával pedig megindultak a célterület felé, viszont Marcus Cooper valamilyen érthetetlen oknál fogva lelassított az end zone előtt. A Steelers védői utolérték és kiütötték a kezéből a labdát, a Bears pedig végül csak mezőnygólt rúghatott, így elvesztegetett legalább 3 pontot. Szerencséjükre a hosszabbításban így is be tudták húzni a győzelmet, ezzel a forduló egyik legnagyobb meglepetését okozva.

A hét tahója

Von Miller a liga egyik legjobb passzsiettetője, az idei szezonban viszont egyelőre kevés babér termett számára. Ráadásul a Buffalo ellen nem várt nehézségekben ütközött csapatával, a Denver Broncosszal, így igencsak frusztrált állapotban volt már a negyedik negyedben. Az egyik játéknál sikerült földre vinnie a Bills irányítóját, Tyrod Taylort, majd felajánlotta neki, hogy felsegíti. Aztán meggondolta magát, ami a Denvernek 15 yardjába került, mert a játékvezetők sportszerűtlenséget fújtak rá.

A hét végkifejlete

Két százszázalékos csapat találkozott Detroitban, ahol a Lions az Atlanta Falcons-t fogadta. A Detroit a nagy hajrák mestere, az Atlantáról pedig tudjuk, hogy bármikor képesek leadni bármekkora előnyt. A forgatókönyv így is alakult, a Falcons már 17-3-ra is vezetett, de Lions a második félidőben megindította a hosszú hajrát és végül az utolsó játéknál Golden Tate-nek sikerült is megszereznie a győztes touchdownt. Legalábbis első ránézésre, ugyanis a visszajátszást követően a bírók elvették a pontot érő akciót, az óráról lepörgött az idő, így végül a Falcons érdekes körülmények között győztesen távoztatott Michiganből és 3-0-val áll három forduló után.

A hét Romoja

Tony Romo mindössze egy hónapja dolgozik szakkommentátorként a CBS csatornán, de a közvetítései Jim Nantz-cel élményszámba mennek. 14 évnyi NFL-tapasztalattal rendelkezik, úgy olvassa a játékot, ahogy más nem tudja. Minden meccsen megjósol legalább 1-2 játékot előre, fantasztikusan látja, mi fog történni. Itt éppen azt mutatja meg, hogy a védők oldaláról honnan érkezik a nyomás Andy Daltonra, a Cincinnati irányítójára.

Eredménylista az NFL 3. fordulójából:

Washington Redskins-Oakland Raiders 27-10

Green Bay Packers-Cincinnati Bengals 27-24 - hosszabbítás után

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 10-24

Tennessee Titans-Seattle Seahawks 33-27

Indianapolis Colts-Cleveland Browns 31-28

Philadelphia Eagles-New York Giants 27-24

New York Jets-Miami Dolphins 20-6

Buffalo Bills-Denver Broncos 26-16

Carolina Panthers-New Orleans Saints 13-34

Chicago Bears-Pittsburgh Steelers 23-17 - hosszabbítás után

Detroit Lions-Atlanta Falcons 26-30

Minnesota Vikings-Tampa Bay Buccaneers 34-17

New England Patriots-Houston Texans 36-33

Jacksonville Jaguars-Baltimore Ravens 44-7

San Francisco 49ers-Los Angeles Rams 39-41