Az amerikai sport nem vénnek való vidék, de vannak kivételek

Az amerikai major ligákban (NFL, NBA, NHL) a fizikai igénybevétel olyan mértékű, amit átlagemberként nehéz elképzelni. Az amerikaifocisták ugyan évente csak 16 meccset játszanak (plusz rájátszás), de kontaktsport lévén, valamint a sebességet is figyelembe véve nagyon hamar elhasználódnak. A hokisok szintén sokat ütköznek, korongok találják el őket, ráadásul még gyorsabban is közlekednek a jégen, mindezt évente minimum 82 meccsen, ugyanannyin, mint a kosarasok. Annak, aki sokáig szeretne a ligákban maradni, egyrészt rendkívüli fizikummal kell rendelkeznie, másrészt fontos a szerencse és a sérülések elkerülése is. Összegyűjtöttük azokat a veteránokat, akik a fent nevezett három bajnokságban a leghosszabb ideje vitézkednek és a teljesítményük hogyan mutat fénykorukhoz képest.

NBA

Négy embert szeretnék megemlíteni, mert mind a négyen kiváló játékosok, legendás teljesítmények fűződnek a nevükhöz. Úgy illik, hogy a legidősebbel kezdem, tehát:

1. Vince Carter

VC, Air Canada, Half Man-Half Amazing, ahogy tetszik. Carternek NBA bajnoki címet eddig nem sikerült nyernie, és most sem tűnik úgy, hogy meglesz, hiszen a Sacramento Kings-hez igazolt. Januárban töltötte be a 40-et. Elismeréseit naphosszat lehetne sorolni (ez igaz a lista legtöbb játékosára), amiről azonban a legtöbben emlékezhetnek rá, hogy hihetetlenül atletikus. Minden idők legjobb zsákolójának tartják, nem is ok nélkül.

De még ezeknél is figyelemre méltóbb, amit 40 évesen művel.

Carter legjobb éveiben többször is járt a 25 pontos átlag felett, az NBA egyik legjobb dobóhátvédje volt, de csapatsikereket nem tudott elérni, Orlandóba is akkor került, amikor a csapat már lefelé indult a lejtőn, majd Dallasba is a bajnoki címet követő nyáron írt alá, onnantól már a döntő is nagyon távol került a texasiaktól.

Ma még mindig hasznos kiegészítő ember, rutinos veterán, talán pont rá van szüksége a Sacramento fiatal keretének. Jelenleg a 22. helyen áll az NBA összesített pontdobó listáján, év végére akár a 20-ba is bekerülhet.

2. Manu Ginobili

Négyszeres NBA-bajnok, a megtestesült játékintelligencia. A San Antonio Spurs argentin legendája a nyáron ünnepelte 40. születésnapját, ennek örömére hosszabbított is a Spursszel. Utánozhatatlan stílusa és az általa meghonosított "Eurostep" miatt mindig emlékezni fog rá az NBA világa. Mindig is az egyik legalulértékeltebb játékos volt, aki az elmúlt években természetesen már nem játszik akkora szerepet a csapatában, mint korábban, de még így is felettébb hasznos, ha kell, meccseket tud eldönteni még mindig.

3. Jason Terry

A Jet szeptember 15-én kezdte meg az ötödik X-et. Az NBA történetében ő dobta a 3. legtöbb hárompontost, amiket még mindig megbízhatóan értékesít, ezért is számít rá a következő szezonra is a Milwaukee Bucks, ahol a fiatalok mellé is hasznos veterán erő lehet. 2011-ben Dirk Nowitzki mellett a Dallas bajnoki címének másik fő letéteményese volt.

4. Dirk Nowitzki

A valaha élt legjobb európai kosaras, a legképzettebb magasember, aki olyan egyedi dobást fejlesztett ki, ami ellen nem lehet védekezni. A 2006-2007-es év Legértékesebb Játékosa az NBA-ben (MVP), 2011-ben bajnok a Dallasszal (döntő MVP-címmel), kizárólag egy csapatnál játszott egész NBA-karrierje során. Az NBA történetének hatodik legjobb pontszerzője, akinek két éve van még arra, hogy Michael Jordant is megelőzze és feljöjjön a negyedik helyre. Egész Dallas talán legnépszerűbb embere, akit a humora miatt is szeretnek. Teljesítménye természetesen visszaesett, hiszen már 39 éves, de körülbelül 15 pontos átlagra, néhány emberfeletti meccsel még mindig jó az öreg német.

NFL

A Nemzeti Futball Liga az a bajnokság, ami elképesztően poszt-specifikus. Mindegyik pozíciónak megvannak a maga tulajdonságai. Ha életkor szerint nézzük, akkor a rúgóknál és az irányítóknál lehet keresni az öregeket, hiszen itt nincs szükség olyan fizikumra, mint mondjuk egy futónál, vagy egy elkapónál, ahol jó, ha harmincévesen még foglalkoztatják az embert. A rúgóknál a 40 éves kor nem annyira ritka, az aktívak között is találunk négyet. Közülük Adam Vinatierit lehet kiemelni, aki talán minden idők legjobbja a posztján, 44 éves (a legidősebb jelenleg az NFL-ben), négyszeres Super Bowl-győztes.

Érdemes azonban azokat a posztokat megnézni, ahol nem rúgják a tojást, hanem dobják, vagy éppen azt kell megállítani, akinél van.

1. Tom Brady

Nem lehet mással kezdeni. Egyrészt ő a legidősebb a nem rúgók közül a ligában, másrészt minden idők egyik - ha nem a - legjobbja, harmadrészt

bár 40 éves, a teljesítményén ez egyáltalán nem látszik.

Ehhez nagyban hozzájárul az életmódja, aminél tudatosabban talán nem is lehet élni (étkezés, edzés, pihenés teljes egyensúlya). A Patriots ötszörös bajnok irányítója idén 3 forduló után a legtöbb passzolt yarddal és a legtöbb touchdown-passzal büszkélkedhet, nem úgy néz ki, hogy egyhamar kijönne rajta bármiféle öregedésre utaló jel. Nagy esélye van arra, hogy begyűjtse a hatodik bajnoki gyűrűjét a szezon végén, és az is valószínű, hogy még évekig láthatjuk a pályán.

2. James Harrison

A Pittsburgh Steelers linebackerére sokan csak legyintenek, hogy ő nem is ember. 39 éves, és olyan formában van, amit bárki megirigyelhet, az edzésein készült videók pedig bejárták a világot. Egyszer már visszavonult, de képtelen abbahagyni a játékot. Folyamatosan kapja a nyakába a doppingellenőröket, akik eddig mindig hoppon maradtak. Kétszeres Super Bowl-győztes, ő is posztja egyik legjobbja. Érdemes megnézni az alábbi videót, példaértékű, mennyire figyel a testére.

3. Drew Brees

Brees is olyan, mint a mondás szerinti jó bor. 27 évesen került New Orleansba, ahol azóta rekordot rekordra halmoz, 2010-ben Super Bowlt is nyert a csapattal. Idén is jól kezdett, a harmadik legtöbb passzolt yardja van, de ezt tőle már megszokhattuk. Összesen kilencszer esett meg az NFL történetében, hogy egy irányító egy szezonon belül minimum 5000 yardot passzoljon. Ebből Brees ötöt egymaga teljesített, a többiek: Tom Brady, Peyton Manning, Matthew Stafford és Dan Marino, nekik is csak egyszer sikerült. Bármilyen elkapóból képest sztárt csinálni és bármelyik védelemből bolondot. 2006-ban, amikor New Orleansba igazolt, tevékenyen kivette részét a Katrina hurrikán elleni küzdelemben és az utómunkálatokban. A pontosság, a precizitás és a szerénység mintaképe az irányító.

NHL

Az idei holtszezon mostoha volt a legidősebb legendákkal. Jaromír Jagr és Jarome Iginla is csapat nélkül van jelenleg, az idény pedig október 4-én kezdődik. Én azért adok nekik esélyt, ráadásul meg is érdemlik, mert két korszakos kiválóságról van szó. Aztán rátérek a jelenlegi korelnökökre.

1. Jaromír Jagr

A csehek kiválósága februárban töltötte be a negyvenötöt. Születésnapját azzal ünnepelte, hogy megszerezte 1900. NHL-pontját - másodikként a liga történetében, egy bizonyos Wayne Gretzky után. Annak ellenére második az NHL örökranglistáján, hogy három évet a KHL-ben töltött 2008 és 2011 között, majd 39 évesen visszatért és termékeny szezonokat teljesített csapatainál. 2017 nyarán lejárt a szerződése a Floridánál, de Jagrnak esze ágában sincs visszavonulni. Kisebb meglepetésre az NHL-ből nem keresték, pedig szinte mindenhol hasznos tudott lenni még 40 fölött is. Kétszeres bajnok, rekordok tömkelegét tartja, több ízben volt pontkirály is az NHL-ben.

Nagy valószínűséggel haza fog szerződni Csehországba, vagy visszatér a KHL-be. Legutóbb elmondta, hogy 50 éves koráig szeretne játszani. Annyira nem ördögtől való a gondolat, Chris Chelios 48 volt, amikor visszavonult, valamint Mr. Hockey, azaz Gordie Howe is reaktiválta magát egy szezonra 53 évesen.

2. Jarome Iginla

A kanadai Jarome Arthur-Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla (igen, ez a teljes neve) július 1-jén lett 40, ajánlatot azonban nem kapott ajándékként egy csapattól sem (minden évben július 1-jén nyit a szabadügynök-piac az NHL-ben). Legutóbb a Los Angeles Kingsnél szerepelt összesen 19 meccsen, az azt megelőző két és fél évet a Colorado Avalanche-nél töltötte. 2015-ben még a csapat házi gólkirálya volt, de a következő idényben már érződött rajta a kor, 2016-17-ben pedig már inkább volt ballaszt, mint hasznos játékos. Kupát sosem sikerült nyernie, de olimpiát igen, volt gól- és pontkirály is az NHL-ben, összesen 1300 ponttal áll most, és lehet, hogy ennyivel is fejezi be pazar karrierjét.

A Calgary Flames történetének legnagyobb legendájaként vonulhat majd vissza.

3. Matt Cullen

Cullen története és életpályája jócskán eltér a már említettekétől. Sosem tartozott a legjobbak közé, nem volt All-Star sem, sőt, 50 pontnál többet egy ízben sem szerzett egy szezonban. Mindig is egy hasznos kiegészítő ember volt, fontos fogaskereke egy olajozottan működő gépezetnek. Ezt bizonyítja, hogy háromszoros bajnok, az elmúlt két évben kétszer ért fel a csúcsra a Pittsburgh-gel. Nyáron Minnesotába igazolt, ahol korábban játszott már. Talán azért is kelendő lassan 41 évesen, mert még mindig meg tudja közelíteni azt a szintet, amit fénykorában képviselt. Nem kellett keresztülmennie azon, amin az idősödő szupersztároknak, azaz a testén akár még érezhette is az öregedést, de a teljesítménye nem romlott annyit, hogy kikopjon a ligából.

4. Zdeno Chara

A Boston Bruins hátvédje márciusban lett 40, és rajta is érződik már, hogy kezd kifogyni az üzemanyag. A 206 centis szlovák hátvéd 2011-ben volt bajnok a Bruins kapitányaként, 2009-ben pedig az NHL legjobb védőjének járó James Norris Memorial Trophy-t is elnyerte. Többszörös All-Star, ezeken az eseményeken rendre megnyerte a legerősebb lövés versenyét. Szinte mindenki rettegett tőle pályája csúcsán, hiszen vagy óriási lövéseivel, vagy a kemény ütközéseivel irtotta az ellenfeleket.

Habár a felsorolt példák mind azt erősítik, hogy 40 körül is van élet az amerikai profi sportokban, ez messze nem így van. Az említett sportemberek kivételesen szerencsések, hiszen nem kellett idő előtt visszavonulniuk egy súlyos sérülés miatt, sőt, nem is szenvedtek el olyat soha, ami után már ne lettek volna a régiek (Brady-nek 2008-ban elszakadt a keresztszalagja, ki is hagyta a teljes szezont, de sikerült 100 százalékosan visszatérnie). A testükre is maximálisan odafigyelnek, hiszen enélkül biztosan nem tudnának helytállni, valamint az öregedés is csak később érte el őket az átlagnál. Ugyan a játék mindhárom sportágban egyre gyorsul és a fizikai igénybevétel is nő, ezzel párhuzamosan az orvostudomány is fejlődik, a játékosok már olyan kezelést kapnak, amire néhány éve még űrtechnológiaként gondolt a világ. Mi pedig szerencsések vagyunk, hogy minél tovább láthatjuk játszani ezeket a legendákat.

Címlapkép: Tom Brady az ötödik Super Bowl-győzelmét ünnepli