Példátlan keménységgel lépett fel az amerikai bűnüldözés az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság több vezető csapata ellen: zsarolás, vesztegetés és korrupció vádjával négy edzőt vettek őrizetbe keddre virradó hajnalban. De ugyancsak előzetes letartóztatásban van a világ egyik legnagyobb sportszergyártójának egyik divízióvezetője is. A vád szerint az érintettek pénzért befolyásolták, hogy a legtehetségesebb középiskolai játékosok melyik egyetemre menjenek.

A négy letartóztatott edző Chuck Person az Auburn, Lamont Evans az Oklahoma State, Emanuel "Book" Richardson az Arizona és Tony Bland a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) kosárlabda-programjának vezetője (az NCAA-ben az edzők nem csak tréningeket irányítják, hanem a több millió dolláros programokat is koordinálják). Az ötödik őrizetbe vett személy Jim Gatto, az Adidas kosárlabdáért felelős globális marketingizgatója, írja a Guardian. A vád ellenük "edzők és diákok meg nem engedett eszközökkel történő pénzügyi befolyásolása", ami elég megfoghatatlanul hangzik, de Joon H. Kim, manhatteni főügyész segített tisztán látni.

Az ország legfontosabb kosárlabda-programjaiban dolgozó edzők hagyták magukat megvesztegetni menedzserek és pénzügyi tanácsadók által, akik úgy vadásztak a tehetségekre, mint a prérifarkasok. A világ egyik legnagyobb sportszergyártója pedig mindehez titkos csatornákon keresztül folyósította a pénzt középiskolás játékosoknak és családjaiknak" - mondta Kim, hangsúlyozva, hogy a négy letartóztatott edző korántsem a kivételt jelenti az NCAA-ben.

Így megy körbe a pénz: menedzserektől edzőkhöz, edzőktől családokhoz

A 2015-ben kezdődő nyomozás eredményei szerint a fent sorolt egyetemi edzők az Adidastól kapott pénzből 13 és 100 ezer dollár közötti összeggel kentek meg középiskolai edzőket, hogy a gimnáziumuk legtehetségesebb játékosai, az ő programjukat válassza,amikor a továbbtanulásról kell döntenie. Emellett az egyetem korábbi sikeres, ma már az NBA-ben szereplő diákjait is bevetették, hogy segítsenek a meggyőzésben. De részt vettek a vesztegetésben menedzserek és pénzügyi tanácsadók, azzal a céllal, hogy az ő cégükhöz kerüljenek az NBA majdani sztárjai - ehhez szintén az egyetemi edzőkön keresztül vezetett az út. Az ő helyzetüket nem fogja megkönnyíteni, hogy állami pénzekből fenntartott intézmények alkalmazottaiként követtek el korrupciót.

Az Adidas gyorsan kiadott egy közleményt, melyben leszögezték, hogy ugyan nincsenek tisztában vele, pontosan mivel is vádolják őket, de készek teljes mértékben együttműködni a nyomozó hatásogokkal. Ettől viszont a cég részvényeinek ára sebesen 2%-ot esett a frankfurti tőzsdén, amint híre ment az esetnek.

A nyomozásban részt vettek fedett FBI-ügynökök is, akik menedzserek mellé szegődve szerezték meg a titkos információkat. Így vették fel, amikor az Auburn edzője arról beszélt, hogy milyen mértékben képes befolyásolni egy-egy fiatal kosaras döntéseit ("Egyetlen emberre hallgat. És az én vagyok."). Illetve akkor is jelen voltak, amikor az USC edzője 13 ezer dollárt átvéve közölte, hogy ilyen feltételek mellett bármelyik játékosát ahhoz a menedzserhez tudja irányítani, akihez kell.

Az Adidas pénze ment a játékoshoz, aki a jó választásért cserébe ösztöndíjat kapott, míg az egyetem szerződést a sportszergyártótól:

Mi volt ebben az üzlet az Adidasnak? Természetesen az, hogy ezekkel a pénzekkel - a nyomozás szerint Gatto egy alkalommal 150 ezer dollárt fizetett egy tehetséges középiskolás kosarasnak - elérjék, hogy a legjobbak olyan egyetemet válasszanak, amelyik az Adidasszal áll szerződésben.

Az NCAA, azaz az amerikai egyetemi bajnokság a maga több divíziójával és osztályával a világ egyik legnagyobb kosárlabda-bajnoksága. Ha pedig azt is hozzávesszük, hogy innen kerül ki az NBA-játékosok túlnyomó többsége, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb is, hiszen innen töltik föl a miliárdos üzlet szereplőit, azaz az NBA-csapatok kereteit.