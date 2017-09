Már nem aludhatnak Rodgersék

A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

A harmadik heti cikkem "Meglepetések hetére várva" került ki. És milyen igaz volt, hiszen a múlt heti 16 meccsből nyolcon is olyan csapat vesztett, amely favorit volt a fogadóirodáknál. A politikai háttértörténettel fűszerezett héten akadt olyan meglepetés, amit megéreztem (Jaguars, Saints), volt olyan, amit akartam, de nem mertem tippelni (Bills), de olyan is akadt, ahol fél yard kellett volna a sikeres tipphez (Lions). Így vagy úgy, a 7-9-es hetem nem teszem ki a kirakatba, ám a javítás lehetősége már a szemem előtt lebeg. Nézzük a negyedik heti kínálatot!

Green Bay Packers (2-1) – Chicago Bears (1-2) (péntek 02:20, Sport 2): Aaron Rodgers sohasem nyert még a Bengals ellen (az egyedüli csapat volt az NFL-ben a Packersön kívül, amely ellen nem tette meg) és sohasem nyert még hosszabbításban, így szinte természetes módon mindkettőt behúzta egy meccs alatt, miután csapata hazai pályán váratlanul hátrányba került az első félidőben. A Bears kemény munkával, nagy meglepetésre legyűrte a Steelerst, még akkor is, ha az idei szezon legőrültebb történései után csak három pontot csináltak a biztos hat helyett.

Csütörtöki meccseken 0-3-mal állok az idei szezonban, ám erős meggyőződésem, a Packers megvédi hazai pályáját és zsinórban kétszer nem alussza át az első félidőt. Tipp: Packers

Miami Dolphins (1-1) – New Orleans Saints (1-2): Ellentétes momentummal érkezik a két csapat Londonba, hiszen amíg a Dolphins a 60 perc lejárta után tudott csak pontokat szerezni a nem túl acélos Jets ellen, addig a Saints sokat érő győzelmet szerzett a csoportrivális Panthers kiütésével. A Saints védői három labdát csíptek el Cam Newton passzaiból, a támadófal pedig ismét remekelt: Drew Brees 29 passzából mindössze négy alkalommal volt nyomás alatt. Tipp: Saints

Atlanta Falcons (3-0) – Buffalo Bills (2-1): Kulcsszituációkban érkező interceptionök és sackek segítségével a Bills érvényesítette a hazai pálya előnyét a Broncos ellen – EJ Gaines az idei szezon harmadik legjobban dolgozó cornerbackje, ha csak az irányítómutatót vesszük alapul. Mindössze két veretlen csapat maradt a negyedik fordulóra, és a Falcons első veresége sem múlt fél yardnál többön. Könnyen lehet, hogy az október 23-ai Super Bowl visszavágóig nem kap ki a csapat. Tipp: Falcons

Cleveland Browns (0-3) – Cincinnati Bengals (0-3): A Browns legutóbb már nem tudta az erős ellenfélre fogni a vereséget, hiszen a Colts volt a legyőzője, amelynek otthonában bár szorossá tette a meccset a találkozó végére, Kizer eladott labdáit képtelen volt kompenzálni a védelem. A Bengals életjeleket mutatott a Lambeau Fielden, ám Aaron Rodgers fantasztikus második félidejére nem volt már válasza. A jó hír, hogy Vontaze Burfict letöltötte 3 mérkőzéses eltiltását. Tipp: Bengals

Dallas Cowboys (2-1) – Los Angeles Rams (2-1): Kemény feladat vár a fiatal Ramsre, amely 3 hét után a legtöbb pontot szerezte a ligában (107) a múlt csütörtöki 41 segítségével – hozzátéve, hogy a special team mindent elkövetett a vereségért (visszahordás közben két fumble, össze nem szedett onside kick). A Cowboys visszatalált a győzelem édes mámorába, DeMarcus Lawrence pedig újabb 3 sackkel vétette észre magát, 6.5 sackjével vezeti a ligát. A Rams könnyen a divízió megnyeréséért küzdhet idén, ám itt nem érzek meglepetést. Tipp: Cowboys

New York Jets (1-2) – Jacksonville Jaguars (2-1): Kevesen hitték, hogy mindkét csapat győzelemmel érkezik erre a találkozóra. Ha Josh McCown a múlt vasárnaphoz hasonlóan pontos lesz, valamint a Forte, Powell duó is képes kulcsszituációkban első kísérletet csinálni, akkor bármilyen meglepő, a Jets bárkinek kellemetlen ellenfél lehet. A Jags zsinórban harmadszor nyert Londonban, a negyedik negyedre pedig csak az az izgalom maradt, hogy meglesz-e az 50 pontja. Jalen Ramsey és AJ Bouye 1-1 hihetetlen interceptionnel jelezte, a védelemmel komolyan kell számolni. Tipp: Jaguars

Minnesota Vikings (2-1) – Detroit Lions (2-1): Kellemes problémája lehet a Vikingsnak, ha a 7. hét környékén visszatér Terry Bridgewater is a csapathoz. A hétvégén beugró Case Keenum fantasztikus meccset hozott le, így könnyen lehet, három irányítójukból valakiért jó csereértéket kaphat majd. A Lions védelme megtáltosodott a második félidőben, Golden Tate-nek pedig pár centi hiányzott, hogy csapata veretlen maradjon. Látva a Packers játékát, nem lesz meglepő, ha mindkét csapat megküzdhet a csoportgyőzelemért, ezért kiemelt fontosságú mérkőzés a hétvégi. Tipp: Vikings

New England Patriots (2-1) – Carolina Panthers (2-1): Az eddig sem volt kérdéses, hogy Tom Brady kezébe nem szabad visszaadni a labdát az utolsó percekben, ha nincs legalább 9 pontos előnyöd, az viszont hétről hétre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Patriots védelme megfogható. Deshaun Watson után újabb mobilis irányítót kell kordában tartania Cam Newton személyében, aki azonban Greg Olsen elvesztése után a Saints védelméből is áttörhetetlen falat csinált. Zsinórban második kemény küldetése lesz a Carolina védelmének, amely, noha az első két meccsen 3-3 pontot engedett, ezúttal lehet, megint nem ússza meg 30 alatt. Tipp: Patriots

Baltimore Ravens (2-1) – Pittsburgh Steelers (2-1) (vasárnap 19:00, Sport 2): Felejthető produkciót nyújtottak a csapatok, miután a Ravensen átgázolt a Jags, a Steelers pedig Chicagóban botlott a Bears ellen. A Bengals és a Browns hamar kiszállni látszik a csoport versenyéből, így a rivalizálás talán tovább nőhet az idei szezonban a két csapat között. Mindkét együttes áttörést keres a támadóoldalon, ám nem valószínű, hogy pont egymás ellen fogják a szezon legtöbb pontját felpakolni. Izzadós, véres, rúgásokon eldőlő meccset várok. Tipp: Steelers

Houston Texans (1-2) – Tennessee Titans (2-1): Bill O'Brien kissé konzervatívan menedzselte a Patriots ellen félig megnyert mérkőzés végjátékát, az viszont eldőlt, Deshaun Watson személyében különleges tehetségre lelt a Texans. A Titans erőt demonstrált a Seahawks legyőzésével, a hétvégén pedig bizonyíthatja, a divízió legjobb csapata. A gyengécske Texans támadófal és Watson újoncokhoz méltó szertelen játéka jelentheti a fő különbséget. Tipp: Titans

Arizona Cardinals (1-2) – San Francisco 49ers (0-3): David Johnson kiesése óta gyakorlatilag futójáték nélkül próbál helytállni a Cardinals, így legalább megint kaptunk ízelítőt abból, hogy Larry Fitzgerald képtelen megöregedni. A Niners nagyon szépen kapaszkodott a csütörtöki mérkőzésen, ám egy vitatható büntetés miatt végül nem kapta meg a lehetőséget, hogy fordítson. Nehéz érveket találni a 49ers győzelme mellett, mert képtelenség abban bízni, hogy Brian Hoyer zsinórban kétszer ilyen megbízhatóan dobálgat Pierre Garconnak. Tipp: Cardinals

Los Angeles Chargers (0-3) – Philadelphia Eagles (2-1): A hét egyik legszebb története volt az újonc Jake Elliotté, aki Caleb Sturgis sérülése után beugorva 61 yardról értékesítette a győztes mezőnygólt (őt is választották meg a hét legjobbjának a speciális egységekben szereplő játékosok közül), viszont a tény, hogy Giants 24 pontot pakolt fel az eredményjelzőre az utolsó negyedben, mindenképp megkongathatja a vészharangot Philadelphiában. A Chargersnél erősebb 0-3-as csapatot nem nagyon találunk akkor se, ha évekre menőleg visszakeresünk, ám Philip Rivers játéka miatt ezúttal a balszerencsére sem tudták fogni a vereséget. Nem látom, hogy a Chargers ilyen védelemmel négyet bukjon zsinórban. Tipp: Chargers



Tampa Bay Buccaneers (1-1) – New York Giants (0-3): A Giants szezonja múlhat ezen a mérkőzésen, a New York-iak az NFC kiélezett Keleti csoportjában sanszosan nem tudnak 0-4-ről talpra állni. Három negyednyi szenvedés után Odell Beckham és Sterling Shepard vezérletével majdnem ellopta a győzelmet a Giants, de három meccs után a legtöbb yardot futó játékosuk (Orleans Darkwa) 53 yarddal áll, ennek fényében nehéz meccseket nyerni. A Buccaneers fennakadt a Vikings védelmén, ráadásul az első heti elmaradt meccse miatt Doug Martint sem kapja vissza az eltiltásból. Ettől függetlenül kiegyensúlyozottabb mérkőzést várok Jameis Winstontól. Tipp: Buccaneers

Denver Broncos (2-1) – Oakland Raiders (2-1) (vasárnap 22:30, Sport 2): A Broncos Buffalóban, a Raiders Washingtonban maradt alul meglepetésre, ettől függetlenül ez még mindig a forduló egyik legjobb mérkőzésének ígérkezik az NFL legőrültebb divíziójában. Mind Derek Carr, mind Trevor Siemian borzasztó mérkőzésen van túl, így vélhetőleg az a csapat hozza el a győzelmet, amelynek támadósora jobban túllép a sikertelen előző héten. A Broncosnak a hazai pálya miatt szavazok bizalmat. Tipp: Broncos

Seattle Seahawks (1-2) – Indianapolis Colts (1-2):A Seahawks védelme (vélhetően a pályán töltött sok perc miatt) a második félidőre összeomlott a Titans ellen, a támadóoldal pedig feltűnően csak a félidők végén és/vagy hátrányban tud jól teljesíteni. Hogy Russell Wilsont miképp sackelték "csak" hétszer és hogyan nem dobott még interceptiont, az talán az idei szezon legnagyobb talánya, mindenesetre ez a trend nem sokáig tartható fent. A Colts a Browns ellen megtalálta a győzelemhez vezető utat, Jacoby Brissett három futott touchdown után végre passzolt is egyet. Fontos hír, hogy Vontae Davis is visszatérhet a héten, ám a Seahawks védelme érzésem szerint a szokásosnál is éhesebb lesz. Tipp: Seahawks

Kansas City Chiefs (3-0) – Washington Redskins (2-1) (kedd 02:30, Sport 1): Mi történt volna Kareem Hunttal, ha Spencer Ware nem sérül meg? Valószínűleg sohasem tudjuk meg, ám az biztos, hogy az újonc futó három meccs alatt a liga egyik legnagyobb sztárja lett. Kirk Cousins brilliáns performansszal csitította el a kétkedőket, a Redskins pedig zsinórban második meglepetésgyőzelmére kerül egy, az AFC Nyugati csportjából érkező rivális ellen. Nem lesz könnyű dolga. Tipp: Chiefs

Előző hét: 7-9

Összesen: 27-20