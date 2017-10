Újabb őrült hétvége az NFL-ben, ahol minden a feje tetejére állt

Akik az elmúlt néhány szezon után panaszkodtak, hogy az NFL egyre kiszámíthatóbb és egyre kevesebb az izgalmas meccs, azok számára a 2017-es idény minden bizonnyal kárpótlást nyújt. Nincs olyan forduló, ahol ne lenne legalább kettő totógyilkos meccs, miközben az erőviszonyok is úgy rendeződnek át, ahogyan arra senki sem számított. Például: a New England Patriots mindössze holtversenyben a második a saját csoportjában és a szezon egynegyedénél nincs rájátszást érő helyen. Miközben a New York Giants négy vereséggel a liga utolsó helyén áll, pedig a legtöbben a csoportgyőzelmet sem tartották kizártnak tőlük. Van miből szemezgetni a negyedk heti dömping után is.

A hét legjei közül kezdjük a komisszárral, Roger Goodellel, aki ezúttal a los angeles-i StubHub Centerbe látogatott. Itt fogadta a Los Angeles Chargers a Philadelphia Eaglest, mindössze 25 000 néző előtt, ami egyébként majdnem teltház. A stadiont amúgy a Los Angeles Galaxy MLS csapata használja "főállásban". Az alacsony nézőszámmal még nem is lenne gond, hiszen sokkal többen nem férnek be a csapat ideiglenes otthonába, inkább a nézők összetétele az, ami fontos. Ugyanis az Eagles hiába érkezett a kontinens másik oldaláról, mintegy 4500 kilométerrel távolabbról, mégis ők érezték magukat otthon. A közönség ugyanis őket buzdította, amit észre lehetett venni a touchdownoknál, bírói ítéleteknél, a legszembetűnőbb az volt, hogy akkor csaptak hangzavart, amikor a hazai csapat támadott. Ugyanis ezt fordítva szokták, azért, hogy a támadók ne hallják egymást. Roger Goodell pedig ült a szokásos faarcával, és megbizonyosodhatott arról, milyen "kiváló" ötlet volt a Chargerst átköltöztetni San Diegóból, hiszen ez nem egyedi eset, a Chargers otthon is idegenben fogja magát érezni az egész szezon folyamán. A komisszár és az ő kirándulása ezzel ki is érdemelte a "hét öngólja" címet, gratulálunk! A mérkőzést egyébként a Philly nyerte 26-24-re, köszönhetően a kiváló futójátéknak. Az Eagles ezzel jelenleg 3-1-gyel áll és vezeti a kaotikus NFC Keletet, míg a Chargers 0-4-es mérleggel a szintén nem egyszerű AFC Nyugat utolsó helyén szerénykedik.

Evezzünk át más vizekre, olyanokra, amikért jár a kalaplengetés.

A hét legjobbjai

1. Houston Texans

Mi folyik itt Houstonban? A Texans támadósorától mindenki félt a szezon előtt, kivéve az ellenfelek, erre vasárnap este 57 (!) pontot szerzett a csapat, ez klubrekord. A csoportrivális Tennessee Titanst tartották esélyesebbnek a meccs előtt, de a hazaiak nem foglalkoztak az előzetes találgatásokkal. Már a múlt héten is megszorongatták a címvédő New Englandet, ezúttal pedig a földbe döngölték a Titanst, 57-14-re győztek. Deshaun Watson, az élete negyedik meccsén pályára lépő újonc irányító 4 passzolt és egy futott TD-t tett a közösbe, az 5 össz-touchdown újoncrekord-beállítás. A túloldalon Mariotának nem ment a játék, kétszer eladta a labdát, és bár futott két touchdownt, végül megsérült és le kellett cserélni. A két együttes holtversenyben áll (a Jacksonville-lel együtt) az AFC Dél első helyén, 2-2-es mérleggel.

2. Los Angeles Rams

Lassan el lehet kezdeni hinni bennük. Hasonló cipőben járnak, mint a Texans, az ő támadóiktól sem félt senki, csak a saját szurkolóik, erre 35 pontos átlaguk van négy forduló után, Todd Gurley pedig talán végleg maga mögött hagyta tavalyi szenvedéseit. Jared Goffból is úgy tűnik, hogy épkézláb irányító lesz. Előbbi összesen 215 yardot szerzett futásból és elkapásból, valamint egy hatpontost is, a Rams pedig a Dallas otthonából hozott el egy értékes győzelmet, 35-30-ra győztek. Greg Zuerlein rúgó 7 mezőnygólt értékesített, ez holtversenyben a második legtöbb az NFL történetében. Vezetik az NFC Nyugatot, erre sem sokan számítottak valószínűleg az idény előtt.

3. Carolina Panthers

Bajnokot verni mindig nagy szó, még akkor is, ha beragadt a rajtnál. Cam Newton vezetésével a Panthers folyamatosan nyomás alatt tartotta a nyáron nagyon megénekelt, ősszel annál méretesebb csalódást okozó Patriots-védelmet. A 2015-ös MVP összesen 4 TD-t szerzett(három passzolt, egy futott), Greg Olsen nélkül is működött a támadósor, köszönhetően a két elkapónak, Kelvin Benjaminnak és Devin Funchessnek. A New Englandnek is megvolt az esélye az utolsó pillanatig a győzelemre, hiszen Brady ismét éles volt, Gronkowski is hozta a tőle megszokottat, de a védelem ezúttal (is) csődöt mondott, Graham Gano pedig egy utolsó másodperces mezőnygóllal eldöntötte a meccset, a vége 33-30 a Carolinának.

A hét hosszabbítása

Nem nehéz kiválasztani ugyan, mivel csak kettő volt, de ilyenkor illik azt megemlíteni, ahol mindkét csapat szerzett pontott és touchdownnal lett vége a meccsnek. Arizona Cardinals - San Francisco 49ers csoportderbin a rendes játékidő 12-12-vel végződött, a ráadásban pedig a vendégek rúgtak egy mezőnygólt, így Carson Palmeréknek is muszáj volt minimum egyenlíteni. Kevesebb, mint egy perc volt hátra, amikor az irányító megtalálta kedvenc célpontját, a legendás Larry Fitzgeraldot, akinek az elkapása a győzelmet jelentette a hazaiak számára, 18-12-re nyertek. Mindezt úgy, hogy egy másodpercig sem vezettek a mérkőzés során.

A hét divíziója

Új díj, amit elsőként az AFC Kelet kap. Ez az a kvartett, amiben a New England Patriots található, és amit a Pats 2003 óta egy idény kivételével mindig behúz (2008-ban a Miami nyerte, ebben az évben Tom Brady az egész évet kihagyta az első meccsen elszenvedett térdszalagszakadás miatt). Az idei évre szinte mindenki hasonló forgatókönyvet jósolt, hiszen csak a Miami lehetett volna, amely talán megszorongathatta volna a bajnokot, Ryan Tannehill viszont kidőlt a teljes szezonra. Erre most ott állunk, hogy a lesajnált Buffalo Bills áll az első helyen, miután múlt héten a Denver Broncost otthon, legutóbb pedig az Atlanta Falconst verte idegenben. A New York Jets is begyűjtött két győzelmet négy hét alatt, néhány szakértő ennyit jósolt a csapatnak az egész idényre, ugyanannyijuk van, mint a New Englandnek.

A hét vetődése

Eli Manning és a New York Giants egyelőre óriási csalódás, első négy mérkőzésükün kivétel nélkül vereséget szenvedtek. Manning néha annyira magára marad, hogy neki kell megoldania a pontszerzést, így 36 éves korában megszerezte élete leghosszabb futott touchdownját. A Giants sokáig versenyben volt, de ismét egy utolsó másodperces mezőnygóllal kaptak ki a Tampa Bay Buccaneers ellen, ezúttal 25-23-ra.

A hét Csipkerózsikája

Jó reggelt, Le'Veon Bell, üdvözlünk a 2017-es szezonban! A Pittsburgh Steelers sztárfutója az első három héten 60 futott és 31 elkapott yardos átlagot mutatott fel, összesen 1 TD-vel. A Ravens ellen végre felébredt, 144 yardot tett meg futással és további 42-t elkapással, valamint két touchdownt is szerzett. A fantasy-tulajdonosok fellélegezhetnek!

NFL, 4. forduló:

New England Patriots-Carolina Panthers 30-33

Atlanta Falcons-Buffalo Bills 17-23

New York Jets-Jacksonville Jaguars 23-20 - hosszabbítás után

Minnesota Vikings-Detroit Lions 7-14

Houston Texans-Tennessee Titans 57-14

Dallas Cowboys-Los Angeles Rams 30-35

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 7-31

Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers 9-26

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers 18-15 - hosszabbítás után

Los Angeles Chargers-Philadelphia Eagles 24-26

Tampa Bay Buccaneers-New York Giants 25-23

Denver Broncos-Oakland Raiders 16-10

Seattle Seahawks-Indianapolis Colts 46-18

Miami Dolphins-New Orleans Saints 0-20

Green Bay Packers-Chicago Bears 35-14