Kirúgta az NHL sztárcsapata a magyar származású csatárt

Robin Kovacsot, a magyar származású, de svéd születésű csatárt az NHL újoncbörzéjén 2015-ben a New York Rangers választotta ki a 3. kör 62. helyén, tavaly pedig alá is írta a csapattal az újoncszerződését. Most azonban a Rangers úgy döntött, kirúgja, aminek súlyos okai vannak.