Zseniális hobbit talált magának minden idők egyik legjobb NFL-játékosa

Talán vannak, akik ismerik a maga nemében egészen elfogadható vígjátékra, az Ünneprontók ünnepére, ahol két imposztor magát az egyik vendég távoli rokonának kiadva jár puccos esküvőkre. Nos, Jerry Rice-nak nincs szüksége ilyen mesékre, neki elég annyit mondania, hogy "Hello, Jerry vagyok!" és máris nem foglalkozik senki a menyasszonnyal és a vőlegénnyel.

Az NFL-es pályafutása legnagyobb részét a San Francisco 49ers-ben (a kisebbeket pedig az Oakland Raidersben és a Seattle Seahawksban) töltő Jerry Rice 2006-ban három Super Bowl-győzelemmel, egy-egy alapszakasz és Super Bowl MVP-címmel és megannyi rekorddal vonult vissza a játéktól. Nem kevesen vannak, akik szerint az NFL valaha volt legjobb játékosáról van szó.

Rice amellett, hogy zseniális játékos, tündéri pofa is. Visszavonulása után sem szándékozott unatkozni, ezért, maga sem tudja megmondani, hogy mikor volt az első alkalom, elkezdett hívatlanul esküvőkre járni San Franciscóban és a környékén - pont úgy, mint a bevezetőben említett filmben a két jómadár.

"Szeretem az embereket, és szeretném emlékezetessé tenni a nagy napot, úgy, hogy ez természetes legyen mindenkinek" - osztotta meg motivációját a The Ringer című magazinnal Rice.

Így például, ha golfozás közben meglátja, hogy a pálya szomszédságában esküvő van, akkor a játék végeztével szépen átsétál, elvegyül a vendégek között, amíg valaki fel nem ismeri. Ez rendszerint pár perc után megtörténik - végülis ez olyan, mint Michael Jordan, Zinedine Zidane, Wayne Gretzky vagy Alain Prost bukkanna föl - és onnantól fogva elszabadul a pokol - persze csak a szó jó értelmében.

Semmit nem szeretek kevésbé a focinál, de, hát ő egy élő legenda, még jó, hogy ismerem - mondta az egyik meglepett menyasszony. A vőlegények rendszerint minden eldobva rohannak a közös fotókért, amihez Rice örömmel asszisztál.

De volt már olyan eset is, hogy az örömanya kapott sokkot Rice látványától, és nem volt rest megcsókolni a legendát, amire az egyik menyasszony így emlékezett vissza: "Mondom apának, hogy "Anya éppen most csókolta meg Jerry Rice-t!", mire ő csak annyit felelt "Nagyon helyes!".

Rice 2006-ban döntőbe jutott a Dancing with the Stars (Magyarországon Szombat esti láz címmel ment a műsor) című valóságshow-ban, ahol híres emberek profi táncosokkal párban produkálják magukat. Így aztán nem ritka, hogy Rice nem csak egy köszöntésre, meg a szelfik idejére ugrik be, hanem marad bulizni is.

"Szeretem a zenét, úgyhogy, ha jó, akkor maradok. Miután szerepeltem abban a táncos műsorban, sokan azt hiszik, hogy profi táncos vagyok" - mondja Rice, akinek a megvannak a maga kedvenc mozdulatai a parketten, és azt is elárulja, hogy melyik a kedvenc száma. "Whitney Houstontól az I Will Always Love You. Ahogy ő énekli azt a dalt, az valami olyan, amit soha nem felejtesz el."