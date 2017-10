Ovecskin hihetetlen formában, százéves rekordot állított be

Igazi meccsdömpinget hozott az NHL 4. játéknapja, ugyanis 15 mérkőzést játszottak, azaz a Boston Bruins kivételével minden csapat jégre lépett. Az izgalmak és a parádés egyéni teljesítmények pedig nem is maradtak el.

Washingtonban a csapat valaha volt legjobb játékosa, Alex Ovecskin már az idénynyitón is mesterhármast szerzett, de úgy néz ki, nem szeretne lassítani. A csapat második mérkőzésén a Montreal Canadiens ellen már a legelső harmadban meglőtte a három gólját, majd ezekhez hozzátett még egyet a másodikban, így két mérkőzés után 7 (!) góllal vezeti a góllövőlistát. Arra, hogy valaki kétszer triplázzon a szezon első két összecsapásán, egészen pontosan 100 évvel ezelőtt volt példa az NHL-ben. Nem csak ez volt az egyetlen sporttörténelmi esemény a meccsen, a történelem során először lépett pályára az NHL-ben ausztrál játékos. Nathan Walker pedig szerette volna duplán emlékezetessé tenni az estét, ráadásul a családja is a lelátóról szorított neki, ő pedig góllal ünnepelt, miután beleért Devante Smith-Pelly lövésébe. Walker gólja volt a hatodik, egyben utolsó fővárosi gól, 6-1-re győztek a Canadiens ellen.

Gólzáporos meccset láthatott a torontói közönség, ahol a Maple Leafs a New York Rangerst fogadta. A hazaiak már az első harmadban 5-1-re elhúztak, de a Rangers nem adta fel, a második harmad végén már 5-5 volt az állás. A záró játékrészben aztán a Maple Leafs tudott újítani és végül 8-5-re győzött.

A címvédő Pittsburgh Penguins a borzasztó szezonrajt után a harmadik meccsén végül begyűjtötte első győzelmét, méghozzá a tavalyi döntő "visszavágóján" a Nashville Predators ellen. A sikerhez kellett a két gólpasszt kiosztó Sidney Crosby, valamint a kapuban a rólót lehúzó Matt Murray is, a címvédő 4-0-ra nyert.

A nap rangadóját az idei évet egyaránt dominánsan kezdő Chicago Blackhawks és a Columbus Blue Jackets vívta és előbbi csapat szériája folytatódott, köszönhetően ismét Patrick Kane-nek és Brandon Saadnak, a B'Hawks 5-1-re verte a Jackets-et.

A nap "kiesési" rangadóját New Jersey-ben rendezték, ahol a Devils a Colorado Avalanche-et fogadta és végül 4-1-re nyert. A meccs azonban nem erről lesz emlékezetes, hanem a Colorado új kapusáról, Jonathan Bernier-ről, aki hihetetlen bravúrparádét rendezett, talán már most oda lehet neki adni az "Év Védése"-díjat.

Majd pár másodperccel később jött ez is:

Az újonc Vegas Golden Knights a második meccsét is megnyerte, ezúttal hosszabbításban győztek 2-1-re az Arizona Coyotes vendégeként, a győztes gólt pedig ki más szerezte volna, mint James Neal? A játéknap meglepetését a szezont megelőzően meglehetősen lesajnált Vancouver Canucks szolgáltatta, mivel otthon 3-2-re verte a Connor McDavid által vezetett Edmonton Oilerst, Bo Horvat két gólt is szerzett a hazaiaknál.

Eredmények:

New Jersey Devils – Colorado Avalanche 4-1

Toronto Maple Leafs – New York Rangers 8-5

Ottawa Senators – Detroit Red Wings 1-2 – szétlövés után

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 5-4

New York Islanders – Buffalo Sabres 6-3

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4-0

Washington Capitals – Montreal Canadiens 6-1

Carolina Hurricanes – Minnesota Wild 5-4 – szétlövés után

St. Louis Blues – Dallas Stars 4-2

Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 5-1

Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 1-2 – hosszabbítás után

Calgary Flames – Winnipeg Jets 6-3

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3-2

Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers 2-3 – hosszabbítás utn

San José Sharks – Los Angeles Kings 1-4