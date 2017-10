Videóra vette, hogy kokaint szív, kirúghatják az edzőt

Óriáis ostobaságot követett el Chris Foerster, az NFL-ben szereplő Miami Dolphins csapatának egyik edzője. Nem elég, hogy kokainozott, de még videóra is vette, ami kiszivárgott, így valószínűleg az állását is elveszíti.

Foerster a Dolphins támadófal-edzője, ő felel a futójátékért is, ráadásul az egyik legjobban fizetett koordinátornak számít az NFL-ben, gázsija valahol évi 2,5-3 millió dollár körül van.

Women releases video of Miami Dolphins OL coach Chris Foerster snorting cocaine. #NSFWpic.twitter.com/WyFvCeJ0CJ — NFL Memes (@NFL_Memes) 2017. október 9.

A férfi egy húszdolláros bankjeggyel szippant fel néhány fehér porból álló csíkot, miközben a kamerába beszél és ilyeneket mond:

"Hiányzol, csak rád tudok gondolni, még most is, miközben ezt csinálom. Csak azon jár az eszem, milyen jó is volt együtt. Mit szólnál, ha így mennék be egy megbeszélésre?"

A videót egyelőre sem a csapat, sem Foerster nem kommentálta, de minden bizonnyal az eset után elválnak útjaik.