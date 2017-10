Horrorsérülések és újabb elképesztő végjátékok az NFL-ben

Nehéz jelzőket találni a hétről hétre hihetetlen izgalmakat hozó NFL-re, amely ezúttal is bővelkedett az izgalmakban, a fantasztikus teljesítményekben és sajnos a sérülésekben is.

Kezdjük is rögtön a hét nyerteseivel, van belőlük több is.

1. Green Bay Packers

A forduló rangadóját vívták Dallasban a "Sajtfejűek", ahova egyébként nem feltétlenül nyerni járnak a csapatok. A forgatókönyv hasonlított a Packers eddigi meccseihez: az elején az ellenfél kicsit elhúz, majd a második félidőben Rodgers vezetésével megkezdi a felzárkózást a Green Bay. A hab a tortán pedig az volt, hogy az említett irányítónak mindössze alig több mint egy perce volt arra, hogy megfordítsa a meccset, ő pedig nemes egyszerűséggel gyalogolt át a Dallas védelmén, hol futással, hol passzal. Az utolsó átadása pedig azt a Davante Adamset találta meg a győztes hatpontosért, aki 10 nappal korábban akkor ütést kapott a fejére Danny Trevathantől, hogy az is csoda, hogy tud járni. A Packers nem csak saját győzelme miatt nyert nagyot, hanem azért, mert legnagyobb csoportriválisa, a Detroit Lions veszített, így egyedül áll az NFC Észak élén 4-1-gyel.

2. Philadelphia Eagles

Talán mindenki őket tartotta a leggyengébb csapatnak a kaotikus NFC Keletben. Erre most ott állnak 4-1-gyel, úgy, hogy a riválisok közül a Giants és a Cowboys kikapott, a Redskins pedig pihen a héten. Ennél jobban nem alakulhatott volna számukra ez a hétvége. Ráadásul saját meccsüket páratlan dominanciával hozták le, esélyt sem adtak az Arizona Cardinalsnak, ezt a 34-7-es végeredmény is mutatja. A másodéves irányító, Carson Wentz fiatal karrierjének legjobb teljesítményét nyújotta, 4 TD-passzt osztott ki, és idén úgy tűnik, hogy a tavalyi évvel ellentétben az elkapói sem hagyják cserben, sőt, fantasztikus játékokat mutatnak be. Mint például az a Nelson Agholor, akiről már mindenki lemondott, de idén él az utolsó esélyével és meg is hálálja a bizalmat.

3. Kansas City Chiefs

Ők nem csak a forduló, de az elmúlt öt hét nyertesei. Egyetlen csapatként a ligában még mindig veretlenek és nem is nagyon látni, hogy van-e gyenge pontjuk. Ezúttal az elmúlt hetekben magára találó Houston Texanst gyűrték le 42-34-re úgy, hogy végig vezettek, bár az újonc irányítóra, Deshaun Watsonra nekik sem volt ellenszerük. Szerencséjükre náluk is játszik egy parádés elsőéves, Kareem Hunt, aki rögtön úgy kezdte karrierjét az NFL-ben, hogy öt forduló után a legjobb futó az egész bajnokságban. Beárnyékolja a sikert azonban, hogy határozatlan időre elvszítette a csapat a liga talán legjobb tight endjét, Travis Kelcét agyrázkódás miatt, valamint Chris Conley-t is, akinek elszakadt az Achilles-ina.

A hét lúzerei

1. New York Giants

Már-már a lehetetlen kategóriába tartozik az a pechszéria, ami Eli Manningéket üldözi. Nem elég az, hogy kikaptak a Los Angeles Chargerstől a nyeretlenek csatáján és 0-5-tel állnak, de egy meccsen megsérült a 4 (!) legjobb elkapójuk, azaz Dwayne Harris, Sterling Shepard, Brandon Marshall és a csapat legnagyobb sztárja, Odell Beckham Jr. Utóbbi esetében bokatörés a legfrissebb diagnózis, minden bizonnyal már nem térhet vissza idén. A jelenetsort csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

2. Ben Roethlisberger

Lassan egyre bizonyosabb, hogy Big Ben már nem a régi és kezd felette eljárni az idő. Amit azonban a Jacksonville ellen művelt, az leginkább megye kettes szint. Ötször adta el a labdát, ebből zsinórban kétszer úgy, hogy a Jaguars touchdownig hordta vissza, ilyen teljesítménnyel pedig nem lehet meccset nyerni. A Jacksonville a pazar védelemnek, valamint a 181 yardot futó és 2 touchdownt szerző Leonard Fournette-nek köszönhetően behúzta a meccset és vezeti az AFC Dél csoportját. Roethlisberger pedig elgondolkodhat azon, hogy ha egy olyan klasszis futó áll a csapat rendelkezésére, mint Le'Veon Bell, neki pedig remeg a keze, akkor mennyire éri meg erőltetni a passzjátékot.

3. Houston Texans

Ugyan mutatnak biztató jeleket és a csoportjuk kiszámíthatatlansága miatt nem kell lemondaniuk a rájátszásról sem, de két nagyon fontos láncszemet veszítettek el. Whitney Mecilus már rögtön az első negyedben kivált, legjobb játékosuk, JJ Watt pedig sípcsonttörést szenvedett és számára véget ért a szezon. Az elmúlt években a betonvédelmére támaszkodó csapat hátsó sorának elkél majd a segítség a támadóktól.

Very little contact on JJ Watt's injury. pic.twitter.com/eXoKEe6zo7 — Sports Videos & GIFs (@Sports__GIF) 2017. október 9.

A hét öngólja

Az Indianapolis Colts a San Francisco 49ers ellen vívott "csúcsrangadót", most először úgy, hogy a stadion előtt már ott állt Peyton Manning szobra. A csapat végül hosszabbításban legyűrte a még nyeretlen Friscót, köszönhetően a 44 éves Adam Vinatierinek, de voltak a meccsen olyan jelenetek, amik után a szurkolók csak a fejüket fogták. A Colts speciális egysége már tavaly is mutatott olyat, amit azóta sem nagyon ért senki, most ismét megpróbálkoztak egy hasonló mutatvánnyal, ami hasonló eredményt is hozott.

A hét bemutatkozása

A 2017-es újoncbörze első helyén kiválaszott Myles Garrett közvetlenül a szezonkezdet előtt bokasérülést szenvedett, így az első négy meccsen nem számíthatott rá a Cleveland Browns. Vasárnap végre bemutatkozhatott, és rögtön a legelső játéknál földre vitte Josh McCownt, a New York Jets irányítóját, majd ezt megismételte a második félidőben is. Elképesztően robbanékony védőfalemberről van szó, akik még hosszú évekig terrorizálhatja az ellenfél támadófalát és irányítóját.

A hét elkapásai

Kasen Williams és David Njoku nevéhez fűzhetők ezek a jelenetek, ráadásul egy támadósorozaton belül mutatta be a két Browns-játékos ezeket az akrobatikus mozdulatokat. Elképesztő mindkettő, nehéz megmondani, melyik volt a szebb.

Eredmények, 5. forduló:

Houston Texans-Kansas City Chiefs 34-42

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 10-16

Pittsburgh Steelers-Jacksonville Jaguars 9-30

Cincinnati Bengals-Buffalo Bills 20-16

Cleveland Browns-New York Jets 14-17

Detroit Lions-Carolina Panthers 24-27

Indianapolis Colts-San Francisco 49ers 26-23, hosszabbítás után

New York Giants-Los Angeles Chargers 22-27

Philadelphia Eagles-Arizona Cardinals 34-7

Miami Dolphins-Tennessee Titans 16-10

Oakland Raiders-Baltimore Ravens 17-30

Dallas Cowboys-Green Bay Packers 31-35

Tampa Bay Buccaneers-New England Patriots 14-19