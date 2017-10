A parádés trükkök sem segítettek a Chicagón

Az NFL 5. fordulójának zárómeccsén (Monday Night Football) ismét igazi csoportrangadót rendeztek, mivel a Chicago Bears a Minnesota Vikings-t fogadta. Ahogyan vasárnap a draft első kiválasztottja, Myles Garett is most debütált, úgy a második is, azaz Mitchell Trubisky először irányíthatta a Chicagót. Ez felemásra sikerült neki, ugyanis nem játszott rosszul, de a negyedik negyedben végzetes hibát vétett, amiből a Minnesota meg tudta szerezni a győzelmet.