Oroszok csillogtak Amerika nemzeti ünnepén

Október második hétfője jeles ünnep az Egyesült Államokban, ez ugyanis a Kolumbusz-nap. Az amerikai sportok között szisztematikusan fel vannak osztva a nemzeti ünnepek, ez pedig a hokisoké. Ekkor hokilázban ég az ország és egész nap meccseket rendeznek, már a koradélutáni órákban is, egészen késő estig. Nézzük, mi történt ezen a speciális napon!

Ebédidőben két "matiné" meccset is rendeztek a keleti parton, a Boston Bruins a Coloradót, a New York Islanders a St. Louis Blues-t fogadta és mindkét összecsapás végén a vendégek örülhettek. Érdekesség, hogy a Colorado húsz éve nem kapott ki Bostonban, a széria most sem szakadt meg, köszönhetően két orosz játékosnak, a hibátlanul védő Szemjon Varlamovnak és a két gólt szerző Nail Jakupovnak.

New Yorkban is egy orosz volt a főszereplő, névszerint Vlagyimir Taraszenko, aki a rendes játékidőben kétszer talált be, majd a szétlövésben is eredményes volt, végül 3-2-re nyert a St. Louis.

Két rangadót is rendeztek, mindkétszer a hazai csapat nyert 4-3-ra hosszabbítás után. Torontóban két olyan csapat találkozott, akik eddig brillíroztak és tonnaszámra lőtték a gólokat, azaz a Maple Leafs a Blackhawks-t fogadta. Az első harmadban kiegyenlített volt a játék, a helyzetkihasználás viszont kevésbé, a vendégek elhúztak két góllal. A szünetet követően feljebb kapcsolt a Toronto és Zajcev góljával megfelezte a hátrányt. A harmadik játékrészben is a hazai csapat volt a kezdeményezőbb, de Panik találata után ismét kétgólós volt a vendég előny. Nem adta fel a Leafs, az utolsó hét percben eltüntette a hátrányt, majd a ráadásban Auston Matthews góljával a győzelmet is megszerezte.

A másik csatában is hasonló volt a forgatókönyv és itt is egy orosz szélső játszotta a főszerepet: a hazai Tampa Bay Lightning hamar kétgólós hátrányba került a Washington Capitals ellen, amit aztán folyamatosan dolgozott le. 1-3-ról sikerült kiegyenlíteni, köszönhetően Nyikita Kucserovnak, akinek aztán a hosszabbításban szerzett győztes gólban is elévülhetetlen érdemei voltak. Érdekesség, hogy amíg az egész nap az oroszok teljesítményéről szólt, addig közülük is a legkiválóbb, a szezont 7 góllal kezdő Alekszandr Ovecskin ezúttal pont nélkül maradt.

Természetesen nem maradhattunk mesterhármas nélkül sem, úgy néz ki, ez lesz ennek a szezonnak a fő trendje. Azonban ezt egy kanadai csapat dán játékosa szerezte, igaz, orosz származású. Nikolaj Ehlers és csapata, a Winnipeg Jets Edmontonba látogatott, és egy nagyon izgalmas, pörgős meccsen végül kisebb meglepetésre elhozta a két pontot az Oilers-től, ahol Connor McDavid egy gólpasszig jutott.

Az este további két mérkőzésén is vendégsiker született: a New Jersey 6-2-re kitütötte az eddig szenvedő Buffalo Sabres-t, a Calgary Flames pedig a szenzációsan védő Mike Smith-nek köszönhetően megtörte az átkot és 13 év után először nyert Anaheimben, most 2-0-ra.

Eredmények:

Anaheim Ducks-Calgary Flames 0-2

Edmonton Oilers-Winnipeg Jets 2-5

Tampa Bay Lightning-Washington Capitals 4-3 - hosszabbítás után

Toronto Maple Leafs-Chicago Blackhawks 4-3 - hosszabbítás után

Buffalo Sabres-New Jersey Devils 2-6

Boston Bruins-Colorado Avalanche 0-4

New York Islanders-St. Louis Blues 2-3 - szétlövés után