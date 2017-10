Még mindig hibátlanok az Ördögök

Hosszabbításban nyert a Calgary Flames a Los Angeles Kings ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A vendég kanadai csapatban Matthew Tkachuk két gólt szerzett és kilenc perccel az alap játékidő vége előtt ő egyenlített, majd Sean Monahan döntötte el a szerdai mérkőzést 1:02 perccel a ráadás megkezdése után.

A Calgary az első négy találkozójából hármat nyert meg.

Ennél is jobban kezdte a szezont a New Jersey Devils, amely harmadik összecsapásán is százszázalékos maradt a Toronto Maple Leafs elleni, idegenbeli 6-3-as sikerrel. A hazai közönség előtt szereplő kanadai együttes eddig szintén veretlen volt.

Eredmények:

Los Angeles Kings-Calgary Flames 3-4 - hosszabbítás után

Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils 3-6

Washington Capitals-Pittsburgh Penguins 2-3

Colorado Avalanche-Boston Bruins 6-3

Anaheim Ducks-New York Islanders 3-2