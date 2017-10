Pontzuhatag jön Rodgerséktől

A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszútávon fog kiderülni, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

A múlt heti tippeimre sok szót nem akarok elfecserélni (4-10), annyi bizonyos, sokszor becserélem a „tutim", ha borul a papírforma egy-egy meccsen – főleg, ha Jaguars-győzelemről van szó Pittsburgh-ben. Láthatóan teljesen őrült, kiszámíthatatlan szezonunk van, amelyben jelenlegi állás szerint akár 12 csapatnak is lehet esélye a végső sikerre, így amíg egész éves tippelésem 50% felett tartom, addig nem ugrom kútba. Na jó, 50% alatt sem. Jöjjenek eheti tippjeim és beharangozóim. (A teljesség kedvéért: apróbb üzemzavar miatt csak vasárnap kerül ki a tippsorom, a nyitó mérkőzésen a Carolina általam várt győzelme „mellé ment".)

Atlanta Falcons (3-1) – Miami Dolphins (2-2): Egyre jobban úgy tűnik, nem mindig kifizetődő visszavonulásból visszarángatni egy irányítót. A Dolphins persze kiizzadt egy győzelmet a foghíjas Titans ellen, de Cutler 100 yard alatt maradt, az előző három meccsen felrakott összesen 22 pont jól mutatja a támadójáték problémáit. Szabadnapból érkezik a Falcons, amelynek volt mit kipihennie (kikapott a Billstől otthon), ám vigyáznia kell, hogy átnézve a Dolphinson ne tekintsen picit előre – jövő héten jön a Patriots elleni Super Bowl-visszavágó. Tipp: Falcons

Minnesota Vikings (3-2) – Green Bay Packers (4-1) (vasárnap 19:00, Sport 2): A két csapat találkozója megszokottan jó meccset ígér, még akkor is, ha Sam Bradford képtelen egészséges maradni – az irányító sérülése kiújult, így játéka kérdéses lehet, bár jó hír, hogy helyettese, Case Keenum az idei szezonban még nem adta el a labdát. A Packers megfelelő mennyiségű időt kapott Dallasban (ismét), Rodgers pedig ismét bizonyította zsenijét – a meccsnyerő már az idei hatodik touchdownja volt a negyedik negyedben. A Green Baynek adom a csoportrangadót. Tipp: Packers

New Orleans Saints (2-2) – Detroit Lions (3-2): Bár az idén még nem kapott ki idegenben a Lions, nem valószínű, hogy Stafford még egyszer el tud viselni annyi ütést, amit az ellenfél védelme oszt ki neki. Azt sem mondhatjuk, hogy könnyebb dolga lesz a támadófalnak, hiszen a Saints bye weekről érkezik, ráadásul szinte tradicionálisan gyenge védelme is sokat javult idénre. Adrian Peterson elcserélése sokat nem oszt, nem szoroz a csapatban, hiszen Alvin Kamara több labdaérintésével még jól is járhatnak. Tipp: Saints

New York Jets (3-2) – New England Patriots (3-2): Sokan aligha jósolták volna meg, hogy öt forduló után a két csapat ugyanazzal a mérleggel áll majd. Meglehetősen nagy pontszámú kiütést várok a Patstől, amely megmutatja, ki is a divízió királya – ebben segítségére lehet a visszatérő Rob Gronkowski. A Jets nem csupán Forte, de valószínűleg Powell nélkül áll ki, azt pedig nehezen látom, hogy az újonc Elijah McGuire és Josh McCown párosa sok pontot pakoljon fel – még akkor sem, ha a Pats védelme egyre nyilvánvalóbban szenved hétről hétre. Tipp: Patriots

Washington Redskins (2-2) – San Francisco 49ers (0-5): Kirk Cousins jövendőbeli csapatának adhat ízelitőt? Nem tudjuk, mindenesetre a Giants elszállásával, illetve a Cowboys gyenge formájával és erős sorsolásával a Redskinsnek ezeket a meccseket kötelezően be kell húznia, hogy tartsa a lépést a szárnyaló Eaglesszel. A 49ers Indianapolisban sem tudott egy megnyert meccset befejezni, így egyre nehezebben látni, hogy hol fogja megszerezni első győzelmét. Nem látom, hogy itt. Tipp: Redskins

Baltimore Ravens (3-2) – Chicago Bears (1-4): Mitch Trubisky bemutatkozása sikernek könyvelhető el, még akkor is, ha a végjátékban végül az ő hibája miatt maradt alul a Bears. Karrierje első touchdownja és az utána következő kétpontos ettől függetlenül is őrületes volt.

A Ravens nem nagyon szokott hazai pályán elvérezni gyenge csapatok ellen (főleg olyanok ellen nem, amelyek újonc irányítója első idegenbeli meccsét játssza). Látva a többi csapat játékát, az AFC északi divíziója teljesen nyitottnak tűnik. Tipp: Ravens

Houston Texans (2-3) – Cleveland Browns (0-5):A Texans kimagasló védelme két borzalmas érvágást szenvedett el (Watt és Mercilus is az egész szezonra kidőlt), ami kicsit Deshaun Watson fantasztikus játékát is beárnyékolta. Bár az újonc bevállalós játéka eddig sok fejtörtést okozott, érzésem szerint hamarosan jöhet egy meccs, amikor DeAndre Hopkins ellen megoldást talál majd egy védelem. Nem tudom, hogy a Browns jobb lesz-e Kevin Hogannel, mint volt DeShone Kizerrel, mindenesetre a harmadik meccsét vesztette el 3 ponttal – egy nagy meglepetést itt most be kell vállalnom. Tipp: Browns

Arizona Cardinals (2-3) – Tampa Bay Buccaneers (2-2): Adrian Peterson lehelhet életet a nagyjából nem létező futójátékba, ám a Cardinals támadójátékbeli problémái a támadófalnál kezdődik. A Buccaneers két év alatt nagyjából az ötödik mérkőzését vesztette el rúgói miatt, a trendet hosszú távon képtelenség folytatni. Ne lepődjünk meg, ha a vendégcsapat ellopja a sikert, de azon se, ha Andre Ellington többet lesz a pályán Peterson helyett. Tipp: Buccaneers

Jacksonville Jaguars (3-2) – Los Angeles Rams (3-2): Az évad előtt kevesen gondolták volna, hogy ha a liga legizgalmasabb támadósora és legizgalmasabb védelme feszül egymásnak, akkor erről a két csapatról beszélek. A Jags vezeti a ligát szerzett labdákban, sackekben és pontkülönbségben is, ám nem lehet elmenni amellett, hogy a Pittsbrugh irányítója, Ben Roethlisberger több yardot passzolt Jaguars-játékosoknak (103), mint Blake Bortles (95). A Seahawks megmutatta, miképp lehet legalább valamelyest semlegesíteni a Rams-offenzívát, ám a gyenge futás elleni védekezés ellen Todd Gurleynek nagy napja lehet. Tipp: Jaguars

Kansas City Chiefs (5-0) – Pittsburgh Steelers (3-2) (vasárnap 22:25, Sport 2): Továbbra is hiba nélkül teljesít szezont Alex Smith, aki a még mindig videójáték-számokat hozó Kareem Hunt mellett a Chiefs veretlenségének fő letéteményese. A Steelers meglehetősen nagy zakóból érkezik, Ben Roethlisbergernek muszáj lesz villámgyorsan elfelejtenie 5 interceptionös meccsét. Chris Conley kiesése meglehetősen alulértékelt (főleg Odell Beckham és JJ Watt sérülése mellett), de kissé visszavetheti a Chiefs támadójátékát. Ettől függetlenül, amíg tökéletesen játszanak, nehéz ellenük tippelni. Tipp: Chiefs

Oakland Raiders (2-3) – Los Angeles Chargers (1-4): Úgy néz ki, Derek Carr még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlja, és mindössze egy hét kihagyás után visszatér. Szükség is lesz rá, hiszen a Raiders gyengécske kezdése könnyen a divíziógyőzelembe kerülhet. A Chargers megszerezte a szezon első győzelmét New Yorkban, ami talán elindít majd valami fejlődést. Mégis azt mondom, Carr visszatérése elegendő lesz a Raidersnek. Tipp: Raiders

Denver Broncos (3-1) – New York Giants (0-5): Nem szeretnék a földön fekvőbe még jobban belerúgni. A Giants az előző hétvégén három elkapót vesztett el, ráadásul Dominique Rodgers-Cromartie is inkább hazament edzésről – nincs mit ragozni, darabokban a csapat. Ha nem lövi lábon magát a Broncos, ujjgyakorlat jöhet, főleg egy hét pihenő után. Tipp: Broncos

Tennessee Titans (2-3) – Indianapolis Colts (2-3) (kedd, 2:30 Sport 2): Luck még nem áll készen, Mariota viszont már talán bevethető lesz, így nem a csereirányítók háborúját kell élvezni a hétfő esti rangadón. Bár mondhatnám, hogy a Colts még nem csúszott le a divízió megnyeréséről, két győzelme két nyeretlen csapat ellen jött, mindkettő kínkeservesen. A Titans a falak mindkét oldalán jóval ígéretesebb játékot mutat, így nem elképzelhetetlen, hogy kiüti csoportriválisát. Tipp: Titans

Bye week: Bills, Bengals, Cowboys, Seahawks

Előző hét: 4-10

Összesen: 40-37