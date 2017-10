14 meccs után nyert a Toronto Montrealban

Három csapat kivételével az összes érdekelt volt az NHL október 14-i játéknapján, ahol a Toronto Maple Leafs 14 mérkőzés után először tudott győzni ősi riválisa, a Montreal Canadiens vendégeként.

Sidney Crosby két gólja is kellett ahhoz, hogy a címvédő Pittsburgh Penguins legyőzze a Florida Panthers-t, ezzel a katasztrofális rajt után a bajnok már pozitív mérleggel áll. Ha már a szörnyű szezonkezdet szóba került, érdemes a New York Rangers-t is megemlíteni amely egy győzelem mellett már az ötödik vereségét szenvedte el és már most igencsak kellemetlen helyzetbe került. Nem úgy a Rangers-t legyőző New Jersey Devils, az Ördögök ennyire parádés rajtjára talán még a szurkolók sem számítottak, a csapat első helyen áll holtversenyben a keleti főcsoportban.

A Philadelphia méretes pofont osztott ki a Washington Capitals-nek, az Ottawa Senators a nap másik kanadai rangadóján Edmontonban tudott domináns győzelmet aratni, a Buffalo Sabres és az Arizona Coyotes pedig még mindig győzelem nélkül állnak.

Eredmények:

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3-4 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning – St. Louis Blues 2-1

New York Rangers – New Jersey Devils 2-3

Philadelphia Flyers – Washington Capitals 8-2

Pittsburgh Penguins – Florida Panthers 4-3

Winnipeg Jets – Carolina Hurricanes 2-1

Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 5-4 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 2-1 – hosszabbítás után

Arizona Coyotes – Boston Bruins 2-6

Edmonton Oilers – Ottawa Senators 1-6

Dallas Stars – Colorado Avalanche 3-1

Vancouver Canucks – Calgary Flames 2-5

Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 4-2

San Jose Sharks – New York Islanders 1-3