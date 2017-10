Arizonában feltalálták az időutazást

Újabb fantasztikus fordulón van túl az NFL, ahol most sem hiányozhattak az utolsó másodperces fordítások, a meglepetések és sajnos a kulcsjátékosok sérülései. Utóbbiak közül a Green Bay Packers irányítóját, Aaron Rodgers-t kell kiemelni, aki a Minnesota Vikings elleni csoportrangadó első negyedében eltörte kulcscsontját, és valószínűleg idén már nem léphet pályára.

Érdemes azonban azokkal a teljesítményekkel kezdeni, amelyek kiemelkedtek a hétvégén, és amik miatt tágra nyílik a szurkoló szeme, ha meglátja.

1. Arizonai álmodozók

Emir Kusturica kultfilmjének címe az Arizona Cardinals-ra is tökéletesen illett, főleg a múlt hét elején, amikor megszerezték Adrian Petersont a New Orleans-tól. Ezzel összeállt egy olyan támadófogat Carson Palmerrel és Larry Fitzgeralddal, amelytől 2010 környékén egészen biztosan rettegett volna az egész NFL. Mára már mindneki túl van a zenitjén, igaz, Fitzgerald sokadvirágzását éli, de Peterson esetében nem lehetett tudni, mennyi maradt a tankban, a Saints-nél borzasztóan szenvedett. Aztán csattanós választ adott, első Cardinals-meccsén 134 yardot és két touchdownt futott, míg Fitzgerald 138 elkapott yardot és egy hatpontost tett a közösbe, az Arizona pedig a múlt heti Eagles elleni blama után magabiztosan győzte le Tampa Bay Buccaneers-t. Itt van Peterson első TD-je:

2. Pittsburgh Steelers

Azok után, hogy az előző héten Ben Roethlisberger élete legrosszabb mérkőzését játszotta és a csapat kikapott a Jacksonville ellen, nehezebb ellenfelet nem is kaphatott volna a Steelers arra, hogy összeszedje magát, hiszen az eddig hibátlan Kansas City Chiefs volt az ellenfél. A Pittsburgh azonban parádésan megoldotta Kareem Hunt semlegesítését, valamint támadóoldalon is jelentős fejtörést okozott a KC-nek. A liga egyik legjobb futója, Le'Veon Bell és az egyik legjobb elkapója, Antonio Brown összesen 346 yarddal terhelték meg a Chiefs egyébként erősnek mondható védelmét, valamint egy-egy touchdownt is szereztek, a Pittsburgh pedig elvette a Chiefs veretlenségét. Igaz, néha a szerencse is velük volt, mint például Brown hatpontosánál.

3. Los Angeles Rams speciális egység

Ha nem megy a pontszerzés a támadóknak, aranyat érhet egy jó speciális egység. Ezt a Rams is tudja, ahol ez a csapatrész két touchdownt is szerzett a Jacksonville Jaguars ellen, az elsőt rögtön a találkozó legelső játékából.

Igaz, erre azonnal jött a válasz a Jax-től, ki más, mint az újonc futó, Leonard Fournette meglódulása után.

A második negyed végén aztán ismét a speciális csapat villant egy blokkolt punttal.

Nekik köszönhetően a Rams behúzta a meglepetéscsapatok rangadóját, és 4-2-vel áll.

A hét játéka

A legutóbbi játékhéten megcsodálhattuk már a Chicago Bears kreativitását, akkor azonban a győzelem elmaradt. Most viszont az iszonyatosan hektikus Baltimore Ravens-hez látogattak és végül nyertek hosszabbításban, így Mitch Trubisky első diadala is megvan. A legszebb jelenet és passz mégsem az ő nevéhez, hanem a csapat másik újoncáéhoz, a futó Tarik Cohenhez köthető.

A "Vak Zebra-díj" győztese

Ezt is bátran ki lehetne osztani minden héten, hiszen nincs olyan forduló, ahol ne történne valamilyen kapitális bírói baki. Ez most a New York Jets kárára esett meg és a New England Patriots-ot segítette. Történt ugyanis, hogy mintegy nyolc perccel a vége előtt, 24-14-es Patriots vezetésnél szerzett egy touchdownt a New York Jets, amit a bírók meg is adtak. Mivel minden pontszerzést vissza kell nézni, ha kétségbe merül az akció sikeressége, ezért itt is így tettek. Azt lehet látni, hogy Austin Seferian-Jenkins, a Jets játékosa beviszi a labdát a célterületre, de egy pillanatra kimozdul a kezéből a tojás. Mivel a játékvezetők úgy látták, hogy a labda földet is ért, valamint nem kontrollálta a célbaérés pillanatában, ezért fumble-t, azaz labdavesztést ítéltek végül. Ráadásul mivel ez a célzónában történt, ezért a New England Patriots támadhatott. Így 24-21 helyett maradt a 24-14 és Tom Brady kezébe került a labda. A felvételeken látható, hogy Seferian-Jenkins birtokolta a labdát a földetérés pillanatában, tehát touchdownt kellett volna ítélni. Ráadásul valószínűleg a mérkőzés is másképp alakult volna, de ezt soha nem tudjuk meg.

Heti kórház-rovat

Sajnos ez egy ilyen szezon, ráadásul nem is annyira extrém, hogy minden hétre jutnak olyan sérülések, amik elszenvedése után az adott játékos már nem térhet vissza a szezonban. Múlt vasárnap Odell Beckham Jr., most pedig egy újabb szupersztár, Aaron Rodgers rokkant le. A Packers irányítója kulcscsontját törte a Minnesota Vikings ellen, a helyére beálló Brett Hundley pedig nem volt elég a győzelemhez. A Green Bay-nek nem is a vereség fog fájni, hanem Rodgers hiánya, nélküle ugyanis lemondhatnak a Super Bowlról szövögetett álmaikról.

Itt mégis mi történt?

Kiko Alonso kemény srác, ugyanakkor barátságos is. Látta, hogy ellenfele, Taylor Gabriel kicsit elfáradt, Alonso pedig gyorsan ott termett, hogy segítsen sporttársán és arébb vitte. Akár még esküvői jelenetnek is beillett volna, mindössze a küszöb hiányzott.

A forduló pisztolypárbaja

Ahogy arra számítani lehetett, a New Orleans Saints - Detroit Lions összecsapás igazi pontzuhatagot hozott. Egy időben már 45-10-re is elhúzott a Drew Brees által vezetett hazai csapat, de Matthew Stafford és a Lions megkezdte menetrend szerinti hajráját, 45-38-ra is feljött a Detroit. A végén azonban Stafford eladta a labdát saját célzónájában, amivel beállt az 52-38-as végeredmény. Érdekesség, hogy a két együttes védelme és speciális csapata is igencsak lesajnált, ennek ellenére kétszer villantak mindkét oldalon.

Erősorrend

Elérkeztünk a szezon harmadához, sőt, már túl is vagyunk rajta, ezért érdemes megnézni, hogyan festenek az erőviszonyok ebben a rendkívül kaotikus szezonban.

1. Kansas City Chiefs - Ijesztően nem ment nekik a játék a Steelers ellen, de még mindig elsők a tabellán, úgyhogy nehéz lenne nem velük kezdeni. Igaz, már "csak" holtversenyben vezetik az NFL-t, de őket kell első helyre rakni. És hogy miért?

2. Philadelphia Eagles - Azért, mert az Eagles az egyetlen vereségét éppen a Kansas ellen szenvedte el. Azóta viszont hengerelnek, péntek hajnalban egy erős Carolinát győztek le idegenben, és úgy néz ki, Carson Wentz második évében már komolyan kell venni őket.

3. New England Patriots - Még mindig akadozik a gépezet, most a Jets ellen is küszködtek, de nem szabad leírni a címvédőt, ráadásul így is a bajnoki cím legnagyobb esélyesei, annak ellenére, hogy a várakozások alatt teljesítenek egyelőre.

4. Pittsburgh Steelers - A Chiefs ellen megmutatták, hogy bárkit meg tudnak verni, ha tudásuk legjavát nyújtják. Roethlisbergeren láthatóak az öregség jelei, de amíg megbízhat Bellben, vagy Brownban, addig nem kell aggódniuk a szurkolóknak, főleg, ha a védelem is összeáll.

5. New Orleans Saints - Drew Breesék kivételesen nem aludtak be a rajtnál, az első két vereség után zsinórban három győzelemnél járnak. A védelem kezd életjeleket mutatni, Brees még mindig Brees, legutóbb pedig Mark Ingram is hozzátette a magáét a győzelemhez.

Eredmények:

New York Jets-New England Patriots 17-24

New Orleans Saints-Detroit Lions 52-38

Baltimore Ravens-Chicago Bears 24-27 - hosszabbítás után

Washington Redskins-San Francisco 49ers 26-24

Houston Texans-Cleveland Browns 33-17

Minnesota Vikings-Green Bay Packers 23-10

Atlanta Falcons-Miami Dolphins 17-20

Arizona Cardinals-Tampa Bay Buccaneers 38-33

Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams 17-27

Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers 13-19

Oakland Raiders-Los Angeles Chargers 16-17

Denver Broncos-New York Giants 10-23