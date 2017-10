A negyedik negyedben darálta be a Titans az Indianapolist

Az AFC déli csoportjában a Tennessee Titans az Indianapolis Coltsot fogadta az NFL 6. fordulójának hétfő esti rangadóján. A mérkőzés végig kiélezett volt, aztán a negyedik negyedben robbantott a hazai csapat és végül 14 ponttal, 36-22 arányban győzött, ezzel élre állt a csoportban.

A vendég Colts továbbra is nélkülözi legnagyobb sztárját, az irányító Andrew Luckot, aki ebben a szezonban még nem lépett pályára. Ezt számításba véve kész csoda, hogy a csapat már két győzelmet is szerzett, és egy újabbal akár a vezetést is átvehette volna a gyengécske, ámde rendkívül kiegyenlített AFC déli csoportban, ehhez persze a vendéglátóknak is volt 1-2 szava, hiszen ők is hasonló tervekkel várták a meccset.

A meccs első félidejében főleg a rúgóké és a védelmeké volt a főszerep, öt mezőnygól mellett mindössze egy Colts-touchdown született, Jacoby Brissett és Jack Doyle tetszetős összjátékát követően.

A második félidőben alig egy percnyi játék után eladta a labdát Marcus Mariota, a Titans irányítója, a megszerzett passzal pedig a Colts védőfalembere, John Simon nyargalt végig a célterületig, ezzel már 19-9-re vezetett a vendég csapat.

Ryan Succop mezőnygóljaival próbált zárkózni a Tennessee, majd a negyedik negyedben megszületett az első hatpontos akciója is a csapatnak a futó DeMarco Murray révén, ekkor már itt volt a előny.

Adam Vinatieri egyenlített egy 52 yardos rúgással, az utolsó 7 percre egállal vágtak neki a felek és nem sokan gondolták volna, hogy a három negyeden keresztül 0 TD-vel álló Titans hármat is szerez a záró 15 percben. Ehhez kellett Mariota és Taywan Taylor fantasztikus játéka is, ami ismét előnyt hozott a Tennessee-nek.

Az ellentámadást kivédekezte a Titans, sőt, a következő támadásból Derick Henry vágtatott át mindenkin és az egész pályán, 72 yardos touchdownt éri futása pedig eldöntötte a meccset.

A vége 36-22 a Titans-nek, ezzel a csapat 3-3-mal áll hármas holtversenyben a csoport élén, a Colts 2-4-gyel a negyedik.