A Packers vezeti az NFL legkellemetlenebb listáját

Az ESPN szakértői szerint a Green Bay Packers csapatát sújtja leginkább az NFL-en végigsöprő sérüléshullám. A legutóbb a fővezér Aaron Rodgerst elvesztő együttes mellett a New York Giants, a New England Patriots, a Baltimore Ravens és a Detroit Lions fért még be a kissé furcsa lista első öt helyezettje közé.

Az NFL 2017-es alapszakaszának első hat hetében olyan kiváló játékosok estek ki hosszú időre, mint David Johnson, Eric Berry, J.J. Watt, Odell Beckham Jr. és legutóbb Aaron Rodgers. Néhányan még reménykedhetnek abban, hogy ebben az idényben visszatérnek a pályára, de a többségük már a 2018-as alapszakaszt tartja szem előtt. A sok sérülés adta az ötletet az ESPN szakértőinek, hogy megnézzék, mely csapatokat sújtja leginkább a sérüléshullám.

1. Green Bay Packers

Még ha 4 győzelemmel és 2 vereséggel is áll a csapat, muszáj az élre tenni a Green Bayt. És nem csupán a quarterback Aaron Rodgers sérülése miatt.

A támadófal például a sorozatos sérülések miatt kétszer egymás után még nem szerepelt ugyanabban az összetételben, és a következő meccsen sem fog, mert David Bakhtiari combsérülést, Bryan Bulaga pedig agyrázkódást szenvedett a Minnesota Vkings ellen. Az új irányítónak, Brett Hundleynak a két legfontosabb poszton kell új embert megszoknia. És ha ennyi nem lenne elég, már a Vikings ellen is hiányzott három kezdő védő, Davon House, Kevin King és Morgan Burnett.

2. New York Giants

A csapat az 5. héten négy elkapót veszített el, közülük háromnak (Odell Beckham Jr., Brandon Marshall, Dwayne Harris) az idénye is befejeződött. Ezek után a Giantsnek mindössze két olyan wide receivere maradt a keretben, aki legalább 15 elkapott labdát tud felmutatni NFL-pályafutása során. A Denver Broncos elleni meccs előtt az aktív keretből hatan voltak sérültlistán, a csapat nélkülük tudta – idegenben! – megszerezni az első győzelmét. Beckham nélkül sokkal konzervatívabb játék várható az együttestől.

3. New England Patriots

Még egy 4/2-es csapat – és újabb gondok. Julian Edelman kiesése igazából még nem is most „számszerűsíthető" (már csak azért sem, mert a támadóegység – a speciális egység és a védelem nélkül – 28,7 pontot átlagol, ami a liga legjobbja), hanem majd a rájátszásban.

Julian Edelman's Knee Injury Confirmed as Completely Torn ACL https://t.co/R5Rtpbgk4I

A keresztszalag-szakadással kidőlő elkapó NFL-es bemutatkozása, 2009 óta a leghatékonyabb wide receiver a playoffban. Az alapszakasz legfontosabb feladata, hogy Tom Brady találjon magának egy hozzá hasonló célpontot. Rob Gronkowski nem tud egyszerre tight endet és wide receivert is játszani.

4. Baltimore Ravens

Ahogy az ESPN fogalmaz, sokan azon csodálkoznak, miképp nyert eddig egyáltalán három meccset a Ravens. A Baltimore június 1. és az idény rajtja között kilenc játékost veszített el, így például a running back Kenneth Davist és a tight end Crockett Gillmore-t. Az első forduló óta pedig még három fontos pillér, Marshal Yanda, Brent Urban és Danny Woodhead került sérültlistára. Hogy az irányító Joe Flacco sérülés miatt kihagyta a teljes preseasont, szinte szóra sem érdemes.

5. Detroit Lions

A védőfal két kulcsembere, Kerry Hyder és Haloti Ngata ebben az idényben már nem léphet pályára, Taylor Decker izomsérülése pedig sokkal súlyosabb annál, mint gondolták, így a néhány meccses kihagyás helyett akár az alapszakasza is veszélyben lehet. A QB Matthew Stafford sérülten játszik (comb, boka), rajta kívül még öten nem egészségesek.