Ilyen nincs! Úgy megverte edzésen a csapattársát, hogy az kórházba került

Valakinek még el sem kezdődött az NBA új idénye, valakinek már véget is ért (szegény Gordon Hayward), valaki meg edzésen küldte kórházba saját csapattársát. Utóbbi a nagymúltú Chicago Bulls-nál történt Bobby Portis és Nikola Mirotic összetűzése után.

A Bulls nyáron rendkívül meggyengült, várhatóan az utolsó helyek egyikéért lesz "versenyben" a szezonban, több poszton még az sem dőlt el, ki lesz a kezdő. Ezekért a pozíciókért minden csapatban nagy csata zajlik, főleg ott, ahol szerződések múlthatnak ezen.

A Bulls-ban az amerikai Bobby Portis és a spanyol-montenegrói Nikola Mirotic az erőcsatár pozícióért harcolnak, de mindketten tudják, egyikük sem lesz hosszú távú megoldás, hiszen az majd a finn csodagyerek, Lauri Markkanen lehet majd. Arra viszont senki sem gondolt, hogy az indulatok ennyire elfajulnak. Az edzéseken nem ritka egy-két kisebb összezördülés, hiszen mindenki felfokozott állapotban szeretné megmutatni, hogy ő a legjobb.

Maga Michael Jordan is kiosztott néhány sallert még régen, egyszer Jud Buechlert, egyszer Steve Kerrt, egyszer Will Perdue-t is arcon vágta. Jó persze, nem csak baráti pofozkodásról volt szó itt sem, a kárvallottak mind monoklival mászkáltak a következő napokban.

Kórházba kerülésről azonban nem nagyon tudtunk, egészen idáig. A Bulls legutóbbi tréningén a két fél kissé összeakaszkodott, majd Portis egy hihetetlenül sunyi, úgynevezett "sucker punch-csal" (olyan ütés, amit a szenvedő fél nem lát és nem készül rá, teljesen védtelen) leterítette Mirotic-ot. A spanyolt kórházba kellett szállítani, a hírek szerint két helyen is eltört az arccsontja, valamint agyrázkódást is szenvedett, hetekig harcképtelen lesz.

Az esetet vizsgálja a Bulls és az NBA is, Portis hosszú eltiltásra számíthat.