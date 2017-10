Ködbe borult a Super Bowl visszavágója

A 7. forduló az egyik legjobban várt kör volt az NFL alapszakaszában, hiszen mindenki kíváncsi volt a Super Bowl "visszavágójára", azaz a New England Patriots - Atlanta Falcons meccsre. Az összecsapás azonban a vártnál simább lett, ráadásul a kilátogató nézők sem lehetettek maradéktalanul elégedettek, mert óriási ködben kellett végégnézniük a csatát. A földöntúli bravúros elkapások és a legviccesebb touchdown-ünneplések viszont talán őket is kárpótolják, ezekből ugyanis volt bőven.

A hét legszebb jelenetei

Egy ilyen hétvége után nem lehet nem középpontba helyezni az elkapók fantasztikus mozdulatait, főleg úgy, hogy ketten kulcsszerepet vállaltak csapatuk fordításában.

1. Kenny Stills

Ilyenkor lehet kidobni az összes fizika tankönyvet, mert ez az elkapás meghazudtolja a törvényeket.

Még a játékvezető, aki centikre állt az esettől, sem hitt a szemének, azonnal sikertelen elkapást ítélt. Szerencsére visszanézték az esetet és módosították a verdiktet, így nem vész a feledés homályába ez az elképesztő elkapás.

2. Christian McCaffrey

A Carolina újonc futóját passzjátékoknál is szereti megjátszani Cam Newton, ebben talán annak is van szerepe, hogy McCaffrey-nek ilyen keze van.

3. Jarvis Landry

Stills csapattársa is aktívan kivette a részét a Miami Dolphins fordításából a New York Jets ellen (ketten együtt három touchdownt szereztek), Landry pedig egy kis gátfutást is bemutatott, mindezt kritikus szituációban, hétpontos hátrányban, harmadik kísérletnél a negyedik negyedben.

A hét védői

A védelmek többségére ezen a héten nem lehetett panasz, elég megnézni a tényt, hogy három csapat is szerzett pont nélkül maradt, további hét pedig nem érte el a 15 pontot.

1. Eddie Jackson

A legnagyobb hős a Chicago Bears újonc söprögetője volt, aki két hatpontossal járult hozzá csapata 17-3-as győzelméhez a Carolina Panthers ellen. Itt van a második, amikor Cam Newton megpattanó passzát szerzi meg és nyargal vissza a labdával egészen a célterületig.

2. Landon Collins

A liga egyik, ha nem a legjobb söprögetője, de az biztos, hogy fizikai erőben a legjobb. Ezt most is bizonyította a Seattle Sehawks elkapója, Tyler Lockett ellen. A pankráció kedvelői elégedetten csettinthetnek, ráadásul végre olyan körülmények között is láthatnak egy ilyen dobást, amikor nincs előre megírva a forgatókönyv. Mindezt úgy, hogy épp a földről kel fel.

3. Sacksonville Jaguars

Mint kiderült, létezik egy ilyen csapat is, régen Jacksonville-nek hívták. Hogy mi lett velük? Annyira beindították a sack-gyárat, hogy a csapat hivatalos Twitter-fiókja is nevet váltott, annak örömére, hogy a Jaguars védelme tízszer vitte földre az Indianapolis Colts irányítóját, Jacoby Brissettet. Ha a védelem így folytatja, 75 sackkel végezhet a szezon végén, a rekord 72, amelyet a Chicago Bears legendás védelme tart 1984 óta.

Mérföldkövek

1. Joe Thomas

Az embernek a szíve szakad meg. Joe Thomas, a Cleveland Browns támadófalembere zsinórban 10363 játéknál volt fenn a pályán, soha életében nem hagyott ki egyet sem, mióta az NFL-ben játszik. Egészen a legutóbbi meccsig, amikor harmadik negyedben a karjához kapott egy játék után, a hírek szerint elszakította a tricepszét.

Ez a szám természetesen bődületesen nagy rekord, ami valószínűleg soha nem fog megdőlni. Thomas a hűség, a kitartás, az alázat és a kiegyensúlyozottság mintaképe, posztján talán a liga legjobbja, viszont a Browns hosszú évek óta az NFL pofozógépe, ahonnan a 32 éves játékos magasan kiemelkedik. 2007 óta senki más nem fordult meg a rajta kívül a támadófal baloldalán, míg ezidő alatt a Browns 21(!) irányítót próbált ki. Most már illene őt kimenekíteni innen, főleg, hogy a szezonnak szép reményekkel nekivágó Cleveland ismét tökutolsó, győzelem nélkül, 0-7-es mérleggel.

2. Drew Brees

Ha már szóba jött az állandóság és a kiegyensúlyozott teljesítmény, akkor érdemes egy szót szólni Drew Brees-ről, a New Orleans Saints irányítója a Green Bay Packers ellen kiosztotta 500. touchdownpasszát (az alapszakaszt és a rájátszást is beleszámítva), ezzel csatlakozott egy meglehetősen elit klubhoz, melynek további tagjai Brett Favre, Peyton Manning és Tom Brady.

3. Jeff Heath

A Dallas Cowboys söprögetője most már nem csak arról híres, hogy véget vetett Ricardo Lockette karrierjének, hanem arról is, hogy van már érvényes rúgása. Történt ugyanis, hogy a San Francisco - Dallas meccsen a vendégek rúgója, Dan Bailey megsérült, így a csapat Heath-re bízta az extrapontokat, ő pedig háromból kettőt értékesített.

A hét ünneplései

Mióta az NFL csúnyán rászállt a játékosok TD-ünneplési ceremóniáira, azóta egyre kreatívabb rituálékkal lehet találkozni. Ez a forduló sem volt kivétel, sőt, talán elhozta az eddigi legjobb kettőt.

1. Le'Veon Bell és JuJu Smith-Schuster bújócskázik

Kommentár nélkül:

2. Robby Anderson szeretné visszanézni saját touchdownját a lehető legjobb helyről

Elmaradt izgalmak

A Super Bowl visszavágójaként beharangozott New England Patriots - Atlanta Falcons rangadó messze elmaradt a várakozásoktól. A forgatókönyv is teljesen máshogy alakult ezen a ködös new englandi estén, mint a februári döntőben, itt ugyanis a Patriots húzott el 23 ponttal, a Falcons viszont nem tudott fordítani. A hazaiak védelme először nézett ki jól a hét forduló során, az Atlanta pedig össze kell, hogy szedje magát, mert már csak az NFC déli csoport 3. helyén áll, legutóbbi három meccsét elveszítette.

Eredmények:

NFL, 7. forduló:

Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers 30-27

Chicago Bears-Carolina Panthers 17-3

Cleveland Browns-Tennessee Titans 9-12 - hosszabbítás után

Green Bay Packers-New Orleans Saints 17-26

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars 0-27

Los Angeles Rams-Arizona Cardinals 33-0

Miami Dolphins-New York Jets 31-28

Minnesota Vikings-Baltimore Ravens 24-16

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals 29-14

San Francisco 49ers-Dallas Cowboys 10-40

Los Angeles Chargers-Denver Broncos 21-0

New York Giants-Seattle Seahawks 7-24

New England Patriots-Atlanta Falcons 23-7

hétfőn játsszák:

Philadelphia Eagles-Washington Redskins