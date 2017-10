Ideje komolyan venni a Memphis-t

A Memphis Grizzlies nyolc ponttal legyőzte idegenben a Houston Rockets együttesét, ezzel megőrizte veretlenségét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA), míg a vendéglátók először veszítettek a szezonban.

Azok után, hogy legutóbb a Golden State Warriors ellen is győzött, most egy újabb nagy skalpot gyűjtött be a Memphis Grizzlies a Houston Rockets ellen. Marc Gasol ezúttal is tarthatatlan volt, míg a túloldalon a Chris Pault nélkülöző csapatból csak James Harden és Eric Gordon nyújtott elfogadható teljesítményt.

Giannis Antetokounmpo, a Milwaukee Bucks görög üdvöskéje egészen elképesztő formában kezdte a szezont, ezt folytatva ezúttal 32 pontot és 14 lepattanót szerzett a Charlotte Hornets elleni győzelem során.

A Golden State Warriors kezdi kiköszörülni a csorbát, 30 ponttal verték idegenben a Dallas-t, Steph Curry, Kevin Durant és Klay Thompson összesen 75 pontot dobott. Apropó Curry, a kétszeres MVP-t 50 000 dollárra büntette az NBA, miután a legutóbbi meccsen a fogvédőjét az egyik játékvezető irányába hajította el.

A fiatal Sixers is megszerezte első győzelmét, köszönhetően két legnagyobb tehetségének, Ben Simmonsnak és Joel Embiidnek. Előbbi megszerezte karrierje első tripla-dupláját, erre négy meccset kellett "várni", utóbbi pedig 30 ponttal zárt.

A botrányos edzőváltáson túleső Phoenix Suns és győzött végre, a Sacramento Kings lett az első áldozat.

Eredmények:

Phoenix Suns-Sacramento Kings 117-115

Denver Nuggets-Washington Wizards 104-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 103-133

San Antonio Spurs-Toronto Raptors 101-97

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 90-98

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 103-94

Miami Heat-Atlanta Hawks 104-93

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 86-97