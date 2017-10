Soha nem gondolná, ki a legsmucigabb fickó az NBA-ben

Az NBA-szezon indulásának alkalmából közösen nyilatkozott az ESPN-nek Dwyane Wade és LeBron James. A beszélgetés legszórakoztatóbb része az volt, amikor utóbbi játékos nem cáfolta, sőt megerősítette előbbi egészen meglepő állítását.

A két sztár 2010 és 2014 között együtt játszott és nyert két bajnoki címet a Miami Heat csapatában, idén nyáron pedig mindkettőjük - és a szurkolók - legnagyobb örömére újra összeállt a nagy páros, ezúttal Clevelandben. A két zseniális játékos híresen jó barátságot is ápol, ezért nem volt meglepő, hogy együtt ültek az ESPN kamerája elé.

Az már inkább volt meglepő, amikor Wade azt találta mondani, hogy pajtása "a legsóherebb srác az NBA-ben". Ennél már csak az volt váratlanabb, hogy King James cáfolat helyett még rá is tromfolt a tételre: "Ez annyira, annyira, de annyira mélységesen...igaz" - mondta nagy nevetés közben.

Az ESPN aztán részletesen ki is fejti, hogy miről van szó. Kezdjük ott, hogy nem meglepő módon LeBron James az NBA, sőt a világ egyik legjobban fizetett sportolója, szépen kidekorálva még igen jól fizető szponzori szerződésekkel is. LeBron a 2016-17-es szezontól élő új szerződésének köszönhetően - karrierje során első ízben - a liga legjobban kereső játékosa lett. A három évre szóló, nettó 100 millió dolláros szerződéssel az első idényben 30,1 millió dollárt keresett, ami a kiegészítésekkek, ilyen-olyan bónuszokkal végül 86,2 millióra hízott. Emellett ott vannak a szponzori szerződései a Nike-val, a Coca-Colával, a Beats by Dre-vel és a Kia Motorsszal.

Ezek közül csak az élethosszig tartó Nike-üzlet értéke kb. 1 milliárd dollár. És akkor a 17 éttermet magában foglaló Blaze Pizza hálózatot, és a Spring Hill sport menedzsment vállalkozását már csak zárójelben említjük.

James azonban jól emlékszik még azokra az időkre, amikor az alig fizető alkalmi munkákból élő, szinte tinédzser anyjával - 16 éves volt, amikor LeBron született - albérletről albérletre vándoroltak. Úgyhogy megtanult spórolni, és erről azóta sem szokott le. Lehet bármilyen szerződése a Verizone-nal (az egyik legnagyobb amerikai mobilszolgáltató), ő akkor is csak ott használ mobilnetet, ahol van ingyen Wi-Fi. Szereti a zenét, de a Pandora streaming szolgáltatónál nincs előfizetése, nem zavarják a reklámok - a havi 4,99 dolcsi meg jó lesz másra is. Meg egyébként is vicces a Pandora reklámjaiban azt hallgatni, amikor egy-egy játék nyereménye a vele való találkozás, mondja. A telefonján pedig csak ingyenesen letölthető alkalmazások vannak.

"De azt tudod, hogy gazdag vagy, ugye?" - kérdezi tőle a riporter, de Jamest nem tudja kizökkenteni: Tudom, de akkor sem fizetek ilyen dolgokért.

A pénzt inkább jótékony, és a közösséget - első sorban persze az afrikai-amerikai közösséget - segítő programokra használja. Így kapott 2,5 millió dolláros adományt a Smithsonian Múzeum afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó intézete. Szülővárosa, Akron egyetemével együttműködve pedig a LeBron James Családi Alapítvány révén 41,8 millió dolláros ösztöndíjprogramot alapított, ami 2300 majdani rászoruló, de tehetséges diák tanulmányait lesz hivatott fedezni.

2017-ben LeBron James kapta az NBA-ben igen nagy becsben tartott J. Walter Kennedy Állampolgári-díjat, ami a közösségéért kiemelkdő munkát végző kosarasok elismerése.