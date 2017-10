Amerikában a profiligák sportolói az átlagember szemeivel nézve felfoghatatlan összegeket keresnek. Jelenleg az NHL-ben a legjobban kereső játékos ebben a szezonban a Chicago Blackhawks két szupersztárja, Patrick Kane és Jonathan Toews, ők 13,8 millió dollárt tesznek zsebre fejenként. Az NBA-ben Steph Curry mintegy 34,7 millióval gazdagodik ebben az idényben (2022-ben már majdnem 46-tal fog), az NFL-ben Matthew Stafford csak 2017-ben 51 milliót kaszál. Embertelen pénzek, amikre csak annyit mond az ember: ennyit el sem lehet költeni. Pedig, amint olvashatják, vannak olyanok, akiknek mégis sikerül. Nem is akárhogyan.

Nem egy amerikai sztársportoló jelentett már magáncsődöt, még úgy is, hogy akár 100 millió dollár fölé rúgott a karrierje során összekuporgatott vagyona.Hogyan lehet eltapsolni annyi pénzt, amiről el sem tudjuk képzelni, mennyi? Mire lehet elverni? Mit lehet tenni, ha az ember amerikai élsportoló, és hihetetlenül sok pénze van? Sok opció közül választhat, de sok veszély is leselkedik rá. Az alábbi úriemberek mind rossz döntést hoztak a kemény munkával megkeresett pénzükről. Volt, akinek nem volt szerencséje a befektetésekkel, olyan is, akit a válás és a gyerektartás vágott haza, de előfordult az is, hogy valaki 1 millió dollárt kaszinózott el egy este alatt.

A legszomorúbb történet pedig talán azé, akit a saját szülei forgattak ki a vagyonából. Tanulságos történetek arról, hogy a végtelennek hitt pénznek is van vége.

NFL

Lawrence Taylor: minden idők egyik legjobb játékosa és a legjobb védője. Ami ma Tom Brady az NFL-nek a támadóknál, az volt „LT" a '80-as években a védőknél. Játéka forradalmasította az egész ligát, olyan volt, mintha egy felnőtt férfi játszott volna egy középiskolai bajnokságban. Háromszor választották meg az Év Védőjének, 1986-ban pedig ő lett az egész NFL Legértékesebb Játékosa (MVP).

Ez azóta egy védőnek sem sikerült, előtte is csak egyszer, Alan Page-nek. 1993-ban kétszeres bajnokként vonult vissza, majd belekezdett a féktelen költekezésbe. Vállalkozása jól indult, de a tőzsdecápák hamar csődbe vitték, Taylort pedig ismét körülvették régi démonai: az alkohol, a drogok és a nők. Egyre mélyebbre került mind morálisan, mind anyagilag, megpróbált adót csalni, de szexuális zaklatásért is elítélték. 1998-ban, tehát öt évvel visszavonulása után csődöt jelentett. Azóta feltűnik itt-ott, filmekben, TV-műsorokban, de néha még mindig a bűnügyi hírekben.

Terrell Owens: egy újabb klasszis, a valaha volt egyik legjobb elkapó. Tehetségéhez és teljesítményéhez soha nem férhetett kétség, viselkedéséhez annál inkább, pályafutását temérdek botrány tarkította. Mintegy 80 millió dollárt kuporgatott össze 15 éves karrierje során, ennek ellenére 2012-ben magáncsődöt jelentett. Az okok: rosszul sikerül befektetések (főleg ingatlan), megbízás gonosz emberekben, de valószínűleg a havi 50 000 dolláros gyerektartás sem segítette pénzügyeit.

Vince Young: az irányító 2006-ban hatalmas elvárások közepette érkezett az NFL-be. Fényes egyetemi karriert tudott maga mögött, a profik között pedig mindenki azt várta, hogy szintet fog lépni, és ő lesz az új Mike Vick, azaz egy hihetetlenül mozgékony, nem csak jól passzoló, de jól futó QB-t is láttak benne. Amit viszont Young látott, az a csillogás és a pénzszórás volt. Mintegy 64 millió dollárt keresett a szponzori díjakkal együtt, 2012-ben viszont már jelentős mínuszban volt, 2014-ben pedig csődeljárást kért maga ellen. Lehet, hogy nem kellett volna havi 200 000 dollárt költeni a semmire, vagy mondjuk kölcsön kérni 300 000 dollárt a saját születésnapi bulira pont akkor, amikor az NFL-ben éppen bérvita volt és a játékosok fizetést sem kaptak.

NBA

Kacifántos történetekben és szupersztárok bukásában itt sincs hiány.

Allen Iverson: az ő helyzete igencsak különleges. Gyakorlatilag olyan szegény, mint a templom egere, de mégis dollármilliomos. Egy korszakos zseni, milliók példaképe lett egyedi stílusa miatt, az első igazi klasszikus „utcagyerekből NBA-sztár” karakter. Az NBA történetének legalacsonyabb pontkirálya, akit az egész kosárvilág a tenyerén hordozott. Ő viszont sosem tudta levetkőzni az utcai stílust (talán ezért is imádták annyian), ez pedig mind a pályán, mind azon kívül befolyásolta az életét. Egyszer például 260 000 dollárt kellett fizetnie egy férfinak, akit megveretett a testőreivel.Szívesen járt Atlantic Citybe is kaszinózni, az egyik ilyen estéje egymillió dollárjába került. Ha elhagyta Philadelphiát, nem vitt magával ruhát, mert nem akart cipekedni, inkább ott vásárolt magának, ahova utazott. Végül a méregdrága válás lökte a szakadék mélyére. Az egyik tárgyaláson rákiabált ex-nejére, Tawannára, hogy Még egy nyomorult sajtburgerre sincs pénzem!" - miközben az üres nadrágzsebeit mutogatta. Csaknem 200 millió dollártól szabadította meg magát kemény munkával. Azaz mégsem, „csak" 170-től. A Reebokkal korábban élethosszig tartó szerződést kötött 50 millió dollárért. A sportszergyártó cég ismerte Iverson szokásait, ezért az ötvenből 30 millió egy olyan számlán pihen, amihez az ex-kosaras csak 2030-ban nyúlhat hozzá. Azért félteni nem kell, valószínűleg kihúzza valamiből addig is.

Antoine Walker: szintén az esztelen pénzszórók társaságának a tagja. Háromszoros All-Star, NBA-bajnok a Miami Heattel 2006-ban, valamint nagyjából 108 millió dollár büszke tulajdonosa. Utóbbi csak múltidő, Walker ugyanis 2010-re minden centjét elveszítette. Saját bevallása szerint sosem volt rajta kétszer ugyanaz a designer ruha, de imádta az egzotikus kocsikat és az ékszereket. Ráadásul hatalmas testében (206 centi és 110 kiló volt fénykorában) hatalmas szív is lakozott, így nagyjából 70 embernek adogatott pénzt folyamatosan, legyen szó családról vagy barátról. Csak a szokásos jelenség: elfeledett, vagy nem is létező nagynénik, nagybácsik, unokatesók, gyerekkori szomszédok, kutyasétáltató haverok, mindenki jött szépen a markát tartva, amikor megtudta, hogy Antoine bácsi NBA-sztár lett és hihetetlenül gazdag. Miután lenullázta magát, munkába állt, manapság a MorganStanley-nél dolgozik befektetési tanácsadóként. Ha valaki hiteles lehet, az pont ő.

Azóta is nyíltan beszél az elkövetett hibáiról és előszeretettel mentorál fiatal kosarasokat is, nehogy ugyanabba a pocsolyába lépjenek.

