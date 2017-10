A pályára berohanó macska sem tudta megállítani a Baltimore-t

A Baltimore Ravens hazai pályán kiütéses, 40-0-ás győzelmet aratott a Miami Dolphins felett az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) 9. fordulójának csütörtök esti nyitómérkőzésén.

Eleinte jól tartotta magát a Miami Dolphins a Baltimore vendégeként, de Joe Flacco már az első negyedben kisztott egy gyönyörű touchdown passzt Jeremy Maclinnek, ezzel megszerezte a vezetést a hazai csapat. A másodikban aztán Justin Tucker is bevágott két mezőnygólt, majd egyszer csak a szívéhez kapott minden Ravens-drukker a stadionban és a TV-k előtt is, amikor a Miami védője, Kiko Alonso úgy földbe gyalulta Flaccót, hogy az irányító sisakja is leesett. Flacco nem is tudta folytatni a játékot, agyrázkódás gyanúja miatt az öltözőbe kísérték, ahol átesett az ilyenkor megszokott vizsgálatokon, de a pályára már nem tért vissza.

A helyére beálló Ryan Mallett nem sokkal később szintén dobott egy TD-t, ezúttal Ben Watson volt a célpont.

A harmadik negyedben nem született pont, a negyedikben viszont bedarálta ellenfelét a Ravens és újabb 20 pontot tett fel a táblára egy fumble, valamint két védő touchdown révén, ugyanis Matt Moore passzát előbb CJ Mosley, majd Jimmy Smith is úgy tudta ellopni, hogy vissza is tudta hordani a célzónába. Az, hogy egy macska is megjelent a pályán, már csak hab volt a tortánt, mindenesetre a kommentátorok, Jim Nantz és Tony Romo jól elszórakoztak rajta.

NFL, 9. forduló:

Baltimore Ravens-Miami Dolphins 40-0