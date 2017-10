Russell Westbrook kipipálta az egész NBA-t

Russell Westbrook lett az NBA történetének első olyan játékosa, aki minden olyan csapat ellen tripla-duplát könyvelhetett el, amellyel találkozott. Huszonkilencedikként a Chicago Bulls ellen jutott el ilyen magasságba az Oklahoma City Thunder hadvezére.

Az, hogy Russell Westbrook tripla-duplát ér el, körülbelül olyan hír, mint az, hogy a Barcelona vagy a Real Madrid spanyol bajnokit nyer. Az Oklahoma City Thunder vezére most a Chicago Bulls ellen jutott el három statisztikai kategóriában is kétszámjegyű értékig, 12 ponttal, 13 lepattanóval és 13 assziszttal járult hozzá a 101-69-es győzelemhez.

A számok nem csillagászatiak, az viszont már igen, hogy ezzel Westbrook az OKC-t (csak ebben a gárdában játszott a ligában) leszámítva az összes NBA-csapat ellen legalább egyszer eljutott tripla-dupláig. Ő az egyetlen a liga történetében, aki az összes olyan csapat ellen tripla-duplát ért el, amellyel találkozott. „És még ellenünk is összehozott egy tripla-duplát az edzésen. Még azt is megmondom, hogy a hazai csapat ellen játszott" – viccelődött Westbrookkal újdonsült csapattársa, Carmelo Anthony.

„Nem is tudtam erről, csak a győzelem érdekelt. Mindent annak rendeltem alá, csak azzal foglalkoztam. Boldog vagyok, hogy összejött" – jelentette ki Westbrook. A legutóbbi szezon MVP-je Anthonyval és Paul George-dzsal tulajdonképpen három perc alatt elintézte a meccset, ennyi idő alatt 15 pontot rámoltak be a Bullsnak. A vége kiütés lett, a karmesternek elég volt 28 percet a parketten töltenie. A tripla-dupla így is meglett, ráadásul az idénybeli számai is erősen közelítenek efelé: az előző szezonban ugyebár tripla-duplát átlagolt (!), most pedig hat meccs után átlagosan 22,6 pontnál, 9,2 lepattanónál és 12,0 asszisztnál tart.

A Thunder pedig folyamatosan profitál, ha Westbrook tripla-dupláig jut: a 2016-2017-es szezonban 33 győzelem mellett mindössze 9 alkalommal kapott ki, ha vezére parádézott, az idén pedig 3/0 ez az arány. Ugyanakkor ha nincs tripla-dupla, nincs győzelem sem, akkor ugyanis 0/3 az OKC mutatója.