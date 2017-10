Fantasztikus dobópárbaj az év eddig legjobb meccsén

Ugyan az NFL 8. fordulójából hiányzott az a mennyiségű meglepetésgyőzelem, amihez az előző körök alapján hozzászoktunk, de fantasztikus meccsekben nem volt hiány. Példa erre a vasárnap késő esti Seattle-Houston csata is, amely nem csak a hét, de talán az év legjobb meccse is volt eddig. Ami viszont most sem maradt el, az a rengeteg hihetetlen egyéni teljesítmény, gyönyörű mozdulat és látványos gólöröm. Össze is szedtük őket.

A hét (év) legjobb meccse

Mi mással lehetne kezdeni? A Seattle Seahawks-Houston Texans meccstől nem sokan várták a pontháborút, mivel két erős védelmű csapat nézett szembe egymással. Mindez már az első negyedben megdőlt, ami 14-14-es állással végződött, elképesztő touchdownokkal tarkítva. A mérkőzés forgatókönyve szerint folyamatosan a vendégcsapat volt előnyben, de a Seattle mindig fel tudott zárkózni. A legvégére úgy tűnt, hogy kitart a Texans, miután a Seahawks irányítója, Russell Wilson kevesebb mint három perccel a vége előtt eladta a labdát. A Houston viszont ezt nem tudta kihasználni, ismét támadhatott a Seattle, és Wilson ekkor már nem hibázott, fél perccel a vége előtt a mérkőzésen másodjára is megtalálta Jimmy Grahamet a célterületen, ezzel megszerezve csapatának a győzelmet.

Mindkét irányító, Wilson és az újonc Deshaun Watson is 400 passzolt yard fölött zárt, valamint futásban is ők tettek hozzá a legtöbbet, így Wilson végül elképesztő, 482 yarddal végzett, Watson pedig 469-cel. Igaz, utóbbi háromszor is eladta a labdát, az egyik alkalommal Earl Thomas touchdownt is szerzett a visszahordás után.

Az elkapók sem vallottak szégyent, a Seattle-ben Tyler Lockett 121, Paul Richardson 105 yarddal végzett, utóbbi két touchdownt is elkapott. A vendégeknél DeAndre Hopkins 224 yardot és egy touchdownt, Will Fuller 125 yardot és két TD-t szerzett. Fuller már az elején beköszönt.

A legszebb hosszú játékok

Fuller és Thomas jelenetei ide is beillenének, de JuJu Smith-Schustert egyik sem tudná kenterbe verni. A Pittsburgh újonc elkapója eseménydús héten van túl, a múlt hétvégén ellopták a bringáját, amit végül a közösségi oldalak erejének köszönhetően megtaláltak, kikosarazta az ex-pornósztár Mia Khalifát, most pedig 193 yardjának és egy touchdownjának köszönhetően csapata legyőzte a Detroit Lionst. Íme a 97 yardos hatpontos:

DeAndre Hopkinsról már volt szó feljebb, erről a játékáról nagyon úgy tűnt, hogy a győzelmet jelentheti a Texansnak, de Wilsonéknak volt még válasza.

Melvin Gordon, a Los Angeles Chargers futója is jól indította a New England Patriots elleni meccset, rávilágított arra, hogy a bajnok védelme még mindig nincs teljesen rendben. Persze így is nyert a Pats, és 6-2-vel áll.

A megállíthatatlanul menetelő Philadelphia Eagles ezúttal a San Francisco 49-erst győzte le nagyon simán, köszönhetően többek között ennek a gyönyörű Alshon Jeffery-elkapásnak.

A legviccesebb ünneplések

Idén a Steelers viszi a prímet ebben a kategóriában, és ezt most is bizonyították. Le'Veon Bellből nem vett ki sokat ez a meccs, egy kis kondizás még belefért a mérkőzés hevében.

JuJu Smith-Schuster a fent említett 97 yardos hatpontosát kellően meg is ünnepelte, ezúttal biztosra ment a kerékpártolvajok ellen.

A Minnesota Vikings Londonban verte a Cleveland Browns csapatát. A Vikings elkapója, Adam Thielen pontosan tudja, mi a legnépszerűbb sport Angliában, ennek megfelelően igazi gólörömmel szórakoztatta a kilátogatókat.

Újabb horrorsérülés

Zach Miller, a Chicago Bears tight endje majdnem szerzett egy touchdownt a Carolina ellen, azonban egy sima elkapásból egy nagyon csúnya térdsérülés született. A videó megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Speciális egységek érdekes jelenetei

Graham Gano, a Carolina Panthers rúgója a Chicago elleni meccs előtti feszültséget egy kis trükközéssel vezette le.

Travis Benjamin, a Chargers visszahordója az egyik legjob a posztján, itt viszont két ingyen ponthoz segítette a New Englandet. Hogy mit gondolt, azt mi sem tudjuk, de talán ő sem.

BAHAHAHA I have absolutely no idea what Travis Benjamin was trying to do. 2 easy points with the safety #Patriotspic.twitter.com/ebAQg9oefR — Casey Baker (@CaseyBake16) 2017. október 29.

Erősorrend

Féltávhoz értünk az alapszakaszban, kezdenek kikristályosodni az erőviszonyok, nézzük, kik várhatják a folytatást a legjobb helyzetből.

1. Philadelphia Eagles

Hét győzelem és egy vereség eddig a mérlege Wentzéknek. A támadóegység ligaelit, a futás elleni védekezés a legjobb az NFL-ben, viszont sok a sérülés. Ennek ellenére a Friscót is úgy verték, hogy egy másodpercig nem volt kérdés a mérkőzés végkimenetele.

2. Pittsburgh Steelers

A kezdeti nehézségek után kezd belerázódni a Steelers, jelenleg az AFC legerősebb csapata. Roethlisberger tett egy lépést hátra, már egyértelműen nem ő a vezér, hanem Le'Veon Bell és az elkapók. A védelem is összeállt, a Lions sem tudott touchdownt szerezni legutóbb.

3. New England Patriots

A bajnok is elkapta a fonalat, Melvin Gordon hosszú futását leszámítva ezúttal a védelem brillírozott, Brady-től nem volt szükség klasszis teljesítményre. A Bills azonban nagyon tapad, erre talán senki nem számított.

4. Seattle Seahawks

Russell Wilson még mindig az életéért menekül szinte az összes játéknál, de ezt már annyira tökéletesre fejlesztette, hogy képes így is 400 yard fölött passzolni. A védelem ezúttal nem teljesített az elvárható szinten, de a vészharangok kongatása helyett inkább azon van a hangsúly, hogy végre a támadógépezet is működött a Houston ellen.

5. Minnesota Vikings

Elit védelem, működő támadósor. A Cleveland is inkább ujjgyakorlat volt, főleg a második félidőben, mintsem megerőltető kihívás. Vezetik a divíziójukat, és minden esélyük megvan arra, hogy meg is nyerjék, hiszen Green Bay-ben nincs Rodgers, míg a Detroit kezd lecsúszni.

NFL, 8. forduló:

Seattle Seahawks-Houston Texans 41-38

Washington Redskins-Dallas Cowboys 19-33

Detroit Lions-Pittsburgh Steelers 15-20

korábban közölt eredmények:

New York Jets-Atlanta Falcons 20-25

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers 3-17

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers 33-10

New Orleans Saints-Chicago Bears 20-12

New England Patriots-Los Angeles Chargers 21-13

Buffalo Bills-Oakland Raiders 34-14

Cincinnati Bengals-Indianapolis Colts 24-23

Cleveland Browns-Minnesota Vikings 16-33

csütörtökön játszották:

Baltimore Ravens-Miami Dolphins 40-0

kedden játsszák:

Kansas City Chiefs-Denver Broncos 1.30