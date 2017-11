McGregor szeretne visszavágót Mayweather ellen?

Ugyan már több mint két hónap telt el a Floyd Mayweather - Conor McGregor bokszmeccs óta, a kedélyek mégsem nyugodnak. McGregor kijelentette, hogy egy visszavágó esetén egészen biztosan megverné Mayweathert, és efelől semmi kétsége.

Habár az amerikai kijelentette a győztes meccs után, hogy többet nem lép a szorítóba, ezt már korábban is hallottuk tőle, aztán mégis volt az a pénz. Kérdés, hogy lesz-e most is, vagy Mayweather inkább ül a babérjain és a dollármillióin? Mindenesetre azt tudjuk, hogy McGregor korábban már kiprovokált egy bunyót. A magyar idő szerint augusztus 27-én rendezett mérkőzést Floyd Mayweather nyerte technikai KO-val a 10. menetben.