A csapat jövője miatt véget vet irányítója szezonjának a Colts

Véget ért az idény Andrew Luck számára, az Indianapolis Colts vezéralakjának vállsérülése nem olyan ütemben javul, hogy értelme legyen kockáztatni a játékát.

Amerikai szakírók úgy fogalmaztak, az Indianapolis Colts a jövője érdekében döntött úgy, hogy sérültlistára teszi Andrew Luckot és ebben a szezonban már nem számít a játékára. Azt már mi tesszük hozzá, hogy vajon mennyire hisznek még abban a vezetők, hogy a 2016-ban akkori rekordösszegért, 140 millió dollárért évekre magukhoz láncolt Luck oldja meg a quarterback-problémát?

Az egyébként zseniális irányító 2015 ősze óta kínlódik visszatérő fájdalmaival. Először csak két meccset hagyott ki a válla miatt, majd szinte napra pontosan két éve, november 8-án vese- és hasizomsérülés miatt véget ért az idénye. 2016-ban már az előszezonban „elment" a válla, de az alapszakaszból végül csak egy meccset kellett kihagynia, azt is agyrázkódás miatt. Igaz, az Indianapolis így sem jutott be a playoffba, Luck vállát pedig idén január 19-én megműtötték. Csaknem kilenc hónappal később újra edzésbe állt, a mostani hír azonban azt jelenti, még így is kicsit elkapkodták a visszatérését.

„Azt hittem, jobban vagyok és hogy százszázalékos leszek ebben az idényben, de sajnos nem ez a helyzet. Ugyanakkor tudom, ettől is jobb leszek. Tudom, jobb quarterback, csapattárs, személyiség és játékos leszek ettől. Izgatottan várom a jövőt" – fejtegette a 2012-es draft első számú választottja, Peyton Manning „hivatalos" örököse. Utóbbi titulust a draft környékén gyakran használták vele kapcsolatban, de egyelőre ez nem igazolódott be. Luck eddig egy bukott főcsoportdöntőt tud felmutatni, ami azért a legendával szemben édeskevés. Különösen úgy, hogy közben Manning azért nyert egy Super Bowlt a Denver Broncosszal.