NFL: Magabiztos Detroit győzelem a csoportrangadón

Megszakadt a Detroit Lions három vereségből álló sorozata az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) hétfői játéknapján, miután 30-17-re győzni tudott a csoportrivális Green Bay Packers otthonában.

A két együttes most az NFC-főcsoport északi divíziójában egyaránt 4 győzelemmel és 4 vereséggel áll.

NFL, 9. forduló:

Green Bay Packers-Detroit Lions 17-30

Miami Dolphins-Oakland Raiders 24-27

Dallas Cowboys-Kansas City Chiefs 28-17

San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 10-20

Seattle Seahawks-Washington Redskins 14-17

Houston Texans-Indianapolis Colts 14-20

Jacksonville Jaguars-Cincinnati Bengals 23-7

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 30-10

New York Giants-Los Angeles Rams 17-51

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 20-17

Philadelphia Eagles-Denver Broncos 51-23

Tennessee Titans-Baltimore Ravens 23-20

New York Jets-Buffalo Bills 34-21