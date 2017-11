NHL: A liga élére állt a St. Louis Blues

A New Jersey Devils otthonában aratott 3-1-es győzelmével a legtöbb pontja van a St. Louis Bluesnak az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL)

A sikerével 25 pontos Blues kapujában Jake Allen 21 védést mutatott be. Két együttes is hosszabbításban harcolta ki a sikert: az Edmonton Oilers a New York Islanders, a Los Angeles Kings az Anaheim Ducks vendégeként diadalmaskodott.

Eredmények:

Buffalo Sabres-Washington Capitals 3-1

New York Islanders-Edmonton Oilers 1-2 - hosszabbítás után

Carolina Hurricanes-Florida Panthers 3-1

Montreal Canadiens-Vegas Golden Knights 3-2

Anaheim Ducks-Los Angeles Kings 3-4 - hosszabbítás után

New Jersey Devils-St. Louis Blues 1-3

Pittsburgh Penguins-Arizona Coyotes 3-1

Columbus Blue Jackets-Nashville Predators 1-3

Calgary Flames-Vancouver Canucks 3-5