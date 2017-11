NBA: Harden fantasztikus játékával nyert a Houston

A Houston Rockets hazai pályán James Harden nagyszerű játékának köszönhetően legyőzte az előző szezonban nagydöntős Cleveland Cavaliers együttesét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának legutóbbi játéknapján.

A texasiak sztárja 35 ponttal, 11 lepattanóval és 13 gólpasszal tripla duplát - három statisztikai mutatóban kétszámjegyű eredményt - ért el, s e mellett volt öt labdaszerzése és egy blokkja is. A túloldalon ezúttal is LeBron James volt a legeredményesebb, de 33 pontja is kevésnek bizonyult a sikerhez.

A Sacramento Kings úgy győzte le egy ponttal a vendég Philadelphia 76ers együttesét, hogy az utolsó hét pontot a hazai csapat szerezte, a győztes kosarat De'Aaron Fox 13.4 másodperccel a vége előtt dobta. A Philadelphiának ezzel öt mérkőzésből álló győzelmi szériája szakadt meg, ilyen hosszú sorozata hat évvel ezelőtt volt legutóbb.

A Washington Wizardsban John Wall 23, Bradley Beal pedig 22 ponttal vette ki a részét a Los Angeles Lakers legyőzéséből. A találkozó után a kaliforniai csapatból a sajtó újra a hatalmas tehetségnek kikiáltott Lonzo Ballt "vette elő": a UCLA egyetemről a draft második helyén kiválasztott játékos egyelőre csak 29,5 százalékos pontossággal céloz mezőnyből, ezen az összecsapáson pedig még ennél is rosszabb volt, 12 kísérletéből csupán hármat értékesített, ami 25 százalékos mutató.

Nincs jó formában az Oklahoma City Thunder, amely sorozatban negyedszer kapott ki, ezúttal a Denver Nuggets otthonában maradt alul.

Eredmények:

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 117-113

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 102-94

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers 109-108

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 122-118

Washington Wizards-Los Angeles Lakers 111-95