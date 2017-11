Újra elveszítette egyik legjobbját a Dallas Cowboys

Az észak-amerikai profi amerikaifoci-bajnokság 9. hetében hetedjére változott meg a Dallas Cowboys másodéves futójának, Ezekie Elliottnak a státusza. Most éppen meg kell kezdenie a családon belüli erőszakért kiszabott hat mérkőzésre szóló eltiltását.

A másodfokú fellebbviteli bíróság elutasította a profi liga (NFL) játékosait tömörítő szervezet (NFL Players Association) beadványát, amelyben azt kérték, hogy töröljék el a Dallas Cowboys játékosára, Ezekiel Elliottra kiszabott hat mérkőzésre szóló eltiltást.

Elliottot még augusztuban függesztette fel az NFL fegyelmi testülete, azok után, hogy nyilvánosságra került, hogy az előző szezon előtt draftolt, és kiváló újonc szezont produkáló (övé volt a legtöbb futott yard, bekerült az év csapatába) futó egy évvel korábban bántalmazta az élettársát.

Eltiltást fellebbezés követett, így Elliott az idény eddigi részében játszhatott, most azonban - az elmúlt kilenc hétben hetedik alkalommal - újra változott a kép: a fellebbviteli bíróság elutasította a büntetés eltörlésére tett beadvány, így egészen biztos, hogy a következő négy mérkőzést (az Atlanta Falcons, a Philadelphia Eagles, a Los Angeles Chargers és a Washington Redskins ellen) ki kell hagynia. Ha pedig a december 1-re kitűzött újabb tárgyaláson sem az ő javára döntenek a bírók, akkor a New York Giants és a Seattle Seahawks elleni találkozókon is nélkülöznie kell őt a Cowboysnak.