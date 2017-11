Steph Curry nélkül is menetel a Golden State

A címvédő Golden State Warriors hazai pályán 110-100-ra legyőzte az Orlando Magic együttesét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának hétfői játéknapján, ezzel sorozatban hetedik sikerét aratta.

A bajnok úgy tudott nyerni, hogy combsérülés miatt nem lépett pályára a csapat irányítója, Steph Curry. A Cleveland Cavaliers már 23 pontos hátrányban is volt, mégis sikerült megfordítania a New York Knicks elleni mérkőzést, amihez egy 43 pontos negyedik negyed is kellett a csapatnak. A Los Angeles Lakers is sokáig hátrányban volt a Phoenix Suns ellen, majd amikor a csapat újoncát, Lonzo Ballt lecserélte Luke Walton vezetőedző, a játék képe megváltozott és a vendégcsapat be tudta húzni a győzelmet.

Eredmények:

Golden State Warriors-Orlando Magic 110-100

Portland TrailBlazers-Denver Nuggets 99-82

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 93-100

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 98-109

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 110-103

New Orleans Pelicans-Atlanta Hakws 106-105

New York Knicks-Cleveland Cavalivers 101-104

Washington Wizards-Sacramento Kings 110-92

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 105-109