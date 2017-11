Tom Brady újabb országot hódíthat meg

A Sport TV kommentátora Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszútávon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Pittsburgh Steelers (7-2) – Tennessee Titans (6-3) (péntek 02:15, Sport 2):

Ezen a héten már elkezdhetünk olyan mérkőzésekről beszélni, amelyek könnyen befolyásolhatják a rájátszásba jutást érő helyezéseket. A Steelers kontrollálja a divízióját, miközben a Titans egy vereséggel pozíciót veszíthet a liga legkönnyebb sorsolásával rendelkező Jaguarsszal szemben. Nehézkes győzelmet aratott a Steelers Indianapolisban, de az idei szezonban már csak kétszer kell idegenben játszania. Tipp: Steelers

Chicago Bears (3-6) – Detroit Lions (5-4):

Tegyük a kezünket a szívünkre és valljuk be, a Bears az idei szezonban kissé túlteljesítette az elvárásokat eddig (főleg, ha belevesszük milyen fontos játékosokat veszített el sérülések miatt). Nem lehet kikapni hazai pályán Breet Hundley ellen, majd azt várni, hogy ez elég lesz Matthew Stafford ellen. A Lions eddig csak olyan csapoatoktól kapott ki az idén, amelyeknek pozitív mérlegük van, a Soldier Fielden is az ő győzelmüket várom. Tipp: Bears

Cleveland Browns (0-9) – Jacksonville Jaguars (6-3):

Vicces, hogy „kötelező" meccsekről beszélünk a Jaguars esetében, de a vasárnap futó- (és a második félidőben passz-) játék nélküli Jags ismét bizonyította, a védelme hétről hétre meccseket képes eldönteni. Nincs könnyű helyzetben tehát DeShone Kizer, hiszen 4 touchdownja mellett 12 interception szerepel a neve mellett, ezen a hétvégén pedig a liga két legvérmesebb cornerbackje (Jalen Ramsey, AJ Bouye) várja, hogy lecsaphasson a passzaira. Tipp: Jaguars

Green Bay Packers (5-4) – Baltimore Ravens (4-5):

Hundley megszerezte első győzelmét, jól látható összhang van közte és Davante Adams között, ám ami ennél is fontosabb, Aaron Rodgers elkezdte rehabilitációját, és jó úton halad, hogy még az alapszakaszban (!) visszatérhessen. Erre persze csak akkor van szükség, ha a Packers valahogy a rájátszás közelében marad, ami nem a legkönnyebb kihívás. A Ravens a Breet Hundley, majd Tom Savage vezette csapatok ellen mászhat vissza a playoffra hajtók sorába, különben elúszik a szezonja. Tipp: Ravens

Miami Dolphins (4-5) – Tampa Bay Buccaneers (3-6):

Az első héten hurrikánveszély miatt elmaradó találkozót végre pótolják. Ryan Fitzpatrick nem játszott jól, de éppen eleget tett, hogy a Buccaneers legyőzze a Jetset, ám csapata az idei szezonban még nem tudott idegenben nyerni. Szerencséjére nem sokat kell utaznia (elvégre államon belül marad), ráadásul a hárommeccses vereségszériából jövő Dolphins támadósora még mindig ligautolsó. Fura ezt kimondani, de nehezebb győztest választani, mintha a szezon előtti teljes homályban kellett volna ugyanezt megtenni. Tipp: Buccaneers

Minnesota Vikings (7-2) – Los Angeles Rams (7-2) (vasárnap 19:00, Sport 2):

Case Keenum sikerességének kissé eltitkolt tényezője (a liga talán legjobb elkapóduója mellett), hogy az irányítót a 4. hét óta mindössze egyszer sackelték az ellenfelek – ezúttal tavalyi csapata ellen bizonyíthat. A Rams támadójátéka továbbra sem ismer határokat, a két meglepetéscsapat pedig könnyen a rájátszásban is összefuthat. A hazai pálya és a szorongató védelem miatt a Vikings győzelmére voksolok. Tipp: Vikings

New Orleans Saints (7-2) – Washington Redskins (4-5): Kevesen gondolták volna a liga leghosszabb győzelmi sorozatával rendelkező Saintsről, hogy az idei szezonban a futójátéka és a védelme hozza a legtöbb győzelmet, nem pedig Drew Brees karja. A hétgyőzelmes szériában a Saints több mint 1100 yardot és 14 touchdownt futott – mi lett volna, ha elcserélése előtt még Adrian Peterson is hozzáteszi a magáét? A Redskins ezen találkozó után kicsit fellélegezhet, hiszen a hátralévő menetrendje jóval könnyebb. Itt persze nehéz lenne rá tippelni. Tipp: Saints

New York Giants (1-8) – Kansas City Chiefs (6-3): A Chiefs lendülete kissé megört az 5-0-s kezdés után, ám a menetrend nehezén túljutott, a Giants, Bills, Jets triumvirátus ellen pedig lendületbe jöhet. Kareem Hunt az elmúlt négy mérkőzésen 3,2 yardot átlagol futásonként, ami nem csupán az ő hibája, hiszen a védelmek is sokkal felkészültebbek, a támadófal pedig sokkal gyengébb teljesítményt produkál. Ben McAdoo a hírek szerint a szezon végéig megtarthatja állását, ám a 49ers elleni vereség után nehéz látni, hol nyer még meccset a Giants. Tipp: Chiefs

Houston Texans (3-6) – Arizona Cardinals (4-5): Tom Savage. Blaine Gabbert. Micsoda irányítópárbaj! Viccet félretéve mindkét csapat többre lett volna hivatott, ha nem sújtják borzasztó sérülések. A Cardinals-rajongóknak azért öröm, hogy David Johnsont feltehetően még láthatják az idei szezonban, a két irányító közül pedig Gabbertöt tartom kevésbé reménytelennek. Tipp: Cardinals

Los Angeles Chargers (3-6) – Buffalo Bills (5-4): Kirk Cousins és Alex Smith mellett Tyrod Taylort is írjuk fel azon irányítók listájára, akik talán más csapatnál kezdik a következő szezont. A teljes szaksajtó és a Bills szurkolói is megdöbbentek a döntésen, miután Taylor helyett az újonc Nathan Petermant nevezték ki kezdő irányítónak (sanszosan a szezon végéig). A Chargers újabb megnyert meccset vesztett el, ráadásul az év előtt kirúgott Josh Lambo vágta be nekik a kegyelemdöfést. Az viszont előnyére lesz, hogy a mobilis Taylor helyett Petermant kell vadászni vasárnap Bosának és Ingramnek. Tipp: Chargers

Denver Broncos (3-6) – Cincinnati Bengals (3-6): Bár a legfőbb téma a Broncos háza táján az irányítóprobléma (a negyedik hét óta mindössze egyszer sikerült 20 pont fölé menni), a csapat védelme 92 pontot kapott az elmúlt két héten, amit elég nehéz lenne elitnek nevezni. Kissé nehéz lenne olyan csapatot találni, amely még a Bengalsnál is többször adja el a labdát (hiszen csak kettő rosszabb van), de kivételesen most ez az eset áll fenn. John Ross újonc éve borzasztó nagy csalódás, ám érzésem szerint a Bengals ellophatja a sikert. Tipp: Bengals

Oakland Raiders (4-5) – New England Patriots (7-2) (vasárnap 22:25, Sport 2):

Elképesztően jó mérkőzést kapott Mexikóváros. Tom Brady a harmadik irányító lehet, aki három különböző országban is győzelmet szerez. A Raiders hihetetlen löketet vehet egy Pats elleni győzelemmel, hiszen a második hét óta nem tudtak zsinórban két győzelmet összeszedni. A kezdeti nehézségek után úgy tűnik, a Patriots teljesen talpra állt, és érzésem szerint még mindig a címvédőt kell legyőzni az AFC-elsőségért. Tipp: Patriots

Dallas Cowboys (5-4) – Philadelphia Eagles (8-1): A csoportrangadók mindig jók, azok meg különösen, amikor mindkét csapat Super Bowl-álmokat dédelget. Ezekiel Elliott végül letölti hatmeccses eltiltását, így a Cowboys a szezonzáró (Eagles elleni) visszavágóra kapja vissza a futót. A Prescott, Wentz rivalizálás évekig elnyúlhat, mindenesetre a támadófal-gondokkal rendelkező Cowboysnak megint problémái lesznek a sackekkel. Tipp: Eagles

Seattle Seahawks (6-3) – Atlanta Falcons (5-4) (kedd 02:30, Sport 2): Még egy parádés NFC-rangadóval zárul a hét. Adrian Clayborne 6 sackes performansza csak előétel lehet, hiszen a Seahawks tragikus támadófala mögött Russell Wilson a megszokottnál is többet menekülhet. A Sehawks a szezon hátralevő részében Richard Shermanre sem számíthat, ami a második hatalmas érvágás Cliff Avril kidőlése után. Remek teszt lesz ez mindkét csapat számára, amelyeknek ráadásul a divíziógyőzelmük is veszélyben forog. Tipp: Falcons

Bye Week: Colts, Jets, 49ers, Panthers

Előző hét: 10-4

Összesen: 85-61