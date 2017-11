A bajnok Golden State sem tudta megállítani a Bostont

A Boston Celtics hazai pályán 92-88-ra legyőzte a címvédő Golden State Warriors együttesét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján, ezzel sorozatban 14. sikerét aratta.

A Celtics sikerének kulcsa ezúttal is a csapatmunka volt, többen is kiválóan teljesítettek: Jaylen Brown 22, Al Horford 18, Kyrie Irving pedig 16 pontot szerzett. Az ezt megelőzően sorozatban hétszer győztes Golden State legjobbja Kevin Durant volt 24 ponttal.

A Houston Rockets minden csapat közül a legtöbb pontot szerezte idén egy meccsen, mivel a Phoenix Suns otthonában 142-116-ra nyert úgy, hogy a félidőben már 90 pontnál járt. Erre az NBA történetében korábban csak két együttes volt képes. James Harden, a vendégek sztárjátékosa 48 ponttal vette ki a részét a győzelemből. Újra játszott csapattársa, a kilencszeres All Star-válogatott, kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul, aki a nyitóforduló óta nem lépett pályára. Ezúttal 20 perc alatt 11 pont, 10 gólpassz és 4 lepattanó fűződött a nevéhez.

Eredmények:

Phoenix Suns-Houston Rockets 116-142

Boston Celtics-Golden State Warriors 92-88