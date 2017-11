Véget vetett minden idők legrosszabb sorozatának az Arizona

Megszerezte szezonbeli első alapjátékidős győzelmét az Arizona Coyotes az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A phoenixi együttesnek eddig két sikere volt a szezonban, ám ezeket hosszabbításban vagy büntetőpárbajban aratta. A Coyotes az első csapat a liga történetében, amely az első húsz találkozóján nem tudott rendes játékidőben nyerni.Győzött a címvédő Pittsburgh Penguins is, mely - a tavaszi Keleti-főcsoport döntőjének "visszavágóján" - az Ottawa Senators otthonában diadalmaskodott.

Továbbra is nagyszerűen teljesít a liga legjobb mérlegével álló Tampa Bay Lightning: a floridai együttes ezúttal a Dallasnak lőtt hat gólt, miközben csak egyet kapott. A siker fő letéteményese Steven Stamkos volt, aki két gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. A csatár immár 35 pontot gyűjtött, amellyel az élen áll a kanadai listán. Sortársa, Nyikita Kucserov 17 gólos, és ezzel ugyancsak listavezető. A Stars kapusa, Ben Bishop egészen tavaszig a Tampa alkalmazásában állt, és elcserélése óta most először kapott féltucat gólt.

A Minnesota Wild úgy nyert 6-4-re a vendég Nashville Predators ellen, hogy hét perccel a vége előtt még a rivális vezetett 4-2-re. A sorozatban negyedszer győztes hazaiak kapusa, Devan Dubnyk 195 perc 54 másodperc után kapott gólt. A Predators öt siker után először szenvedett vereséget.

A Toronto Maple Leafs 2,2 másodperccel a hosszabbítás letelte előtt beütötte a New Jersey Devils elleni csata egyetlen gólját. A dán Frederik Andersen 42 védéssel járult hozzá a megszakítás nélküli ötödik sikerhez.

A Colorado Avalanche-ben Gabriel Landeskog NHL-es pályafutása első mesterhármasával, Nathan MacKinnon egy góllal és négy gólpasszal, Mikko Rantanen pedig egy góllal és három gólpasszal vette ki részét a Washington Capitals 6-2-es legyőzéséből.

A 38 esztendős floridai Roberto Luongo - aki az NHL-ben jelenleg a legidősebb kapus - profi karrierje során 74. alkalommal nem kapott gólt, ezúttal a San Jose Sharks együttesét nullázta le.A Boston Bruins négy vereség után először nyert, a Los Angeles Kings viszont hazai jégen megszakítás nélkül ötödször kapott ki, erre utoljára 2008 októberében volt példa.

Eredmények:

New York Islanders-Carolina Hurricanes 6-4

Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils 1-0 - hosszabbítás után

Montreal Canadiens-Arizona Coyotes 4-5

Ottawa Senators-Pittsburgh Penguins 1-3

Tampa Bay Lightning-Dallas Stars 6-1

Minnesota Wild-Nashville Predators 6-4

Winnipeg Jets-Philadelphia Flyers 3-2 - szétlövés után

Colorado Avalanche-Washington Capitals 6-2

Edmonton Oilers-St. Louis Blues 1-4

Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights 2-5

Los Angeles Kings-Boston Bruins 1-2

San Jose Sharks-Florida Panthers 0-2