Már Mexikóban is van győzelme Tom Bradynek

Tom Brady 40 éves, de egyáltalán nem zavarja, ha éppen Mexikóvárosban kell megvernie az Oakland Raiderst, mindezt 2200 méteres magasságban. A Patriots irányítója ismét tanári meccset hozott le, ezzel csapata tapad a Pittsburgh Steelersre a Nemzeti Futball Liga (NFL) amerikai főcsoportjában (AFC). Ennél a két csapatnál csak a Philadelphia Eagles áll jobban, amely legnagyobb riválisát verte saját pályáján, így 9-1-gyel vezeti a ligát. Persze nem csak ennyi történt a 11. forduló vasárnapi játéknapján, az irányítók nagy része teljesen fogalmatlanul játszott, az elkapók viszont ismét alaposan kitettek magukért.

Legszebb elkapások

1. Roger Lewis

Az előző héten is bekerült egy Giants-játékos a legszebb elkapások közé, ezúttal sincs másképp, ráadásul Lewis ezzel a hihetetlen mozdulattal megágyazott Aldrick Rosas győztes field goaljának a hosszabbításban.

2. Mike Wallace

Néha a tökéletes védekezés sem elég, főleg, ha valakinek Mike Wallace-t kell őriznie. Ugyan az elkapó már jócskán túl van karrierje csúcsán, néha meg tudja még villantani klasszisát, ahogyan most is a Green Bay ellen.

3. Larry Fitzgerald

A legendás játékos gyönyörű TD-elkapást mutatott be a Houston ellen, mindezt úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ráadásul ezzel megelőzte Tony Gonzalezt az NFL örökrangsorában és már ő rendelkezik minden idők 5. legtöbb elkapott yardjával.

4. Brandin Cooks

Könnyű annak, akinek Brady dobál, nem? A Raiders védelme rendesen bennmaradt az öltözőben a félidő után, ezt pedig ha valaki meg tudja bünteti, az a Patriots ikonja, segítőtársa ebben a szélvészgyors Brandin Cooks volt, így kell demoralizálni egy "hazai pályán" (Mexikóvárosban) játszó csapatot.

Passzjáték, amikor rosszul csinálod

1. Dre Kirkpatrick

Az alábbi videóban nem is az a feltűnő, hogy Brock Osweiler eladja a labdát, ez nagyjából annyira biztos szokott lenni a Broncos meccsein, mint egyébként az adó meg a halál. Inkább a labdáját elcsípő Kirkpatrick bénázása az, ami miatt emlékezetes marad a jelenetsor, számára legalábbis biztosan.

2. Nate Peterman

Egészen szörnyű volt az élete első meccsén kezdő Peterman produkciója. A Buffalo edzője, Sean McDermott a héten őt nevezte meg a csapat első számíú irányítójának, miután Tyrod Taylor helyére beállva a múlt héten viszonylag elfogadhatóan játszott. Ha valamire lehet mondani, hogy totális öngól, az ez a döntés, Peterman ötször adta el a labdát az első félidőben, a második játékrészre már vissza is jött Taylor, bár ekkor már mindegy volt. Jár a pacsi McDermottnak, legközelebb egy kicsit kisebb pánikgombot kéretik elé tenni.

3. Shane Vereen és Travis Kelce

Amikor két csapat olyan meccset játszik, hogy a támadók megpróbálják egymást alulmúlni, akkor bizony benne van a pakliban, hogy láthatunk ötletes megoldásokat visszafelé elsülni. Az meg hab a tortán, amikor az egyik füstbe ment tervét a másik lekoppintja és az is balul sül el. Először a zseniális Bob McAdootól és stábjától láthatunk egy olyan játékhívást, ahol a futó Shane Vereen passzol (mondjuk az idei Giantsben szinte mindegy, ki dobál), de eladja a labdát. A túloldalon Andy Reidnek annyira megtetszett az akció, hogy a tight end Travis Kelcére hívott passzt (gimnáziumban Kelce irányítót játszott), aki szintén az ellenfelet találta meg. Mint amikor a diák úgy másolja le a padtársáról a dolgozatban a választ, hogy tudja róla, hogy helytelen, de nincs jobb ötlete.

4. Dak Prescott és Jay Cutler

A fiatal dallasi QB élete legrosszabb mérkőzésein van túl. Múlt héten a Falcons védelme ellen gyakorlatilag többet feküdt a fűben, mint amennyit talpon volt, most pedig úgy szórta el a labdákat, mint Ryan Fitzpatrick legszebb napjain, 3 interceptionnel és egy fumble-lel zárt, az Eagles pedig a második félidőben, rúgójátékos nélkül (!) bedarálta a Cowboyst.

Cutlertől kevésbé idegen az ellenfelek játékba hozása, a Buccaneers ellen már az első félidőben 3 eladott labdánál járt, végül agyrázkódás miatt le kellett cserélni, a helyére érkező Matt Moore pedig nem először játszott nála jobban, bár a győzelem így sem jött össze a Dolphinsnak.

Repülés

1. Travis Kelce

Már megint a Kansas tight endje, igaz, most pozítv hősként tűnik fel. Rögtön a Giants elleni meccs első játékával szerette volna megadni az alaphangot, így egy cirkuszi elkapás után egy kis emberek fölött ugrálást is bemutatott.

2. Jerick McKinnon

A két meglepetéscsapat, a Rams és a Vikings összecsapásán sokáig egyenlő erők és masszív védelmek küzdelmét láthattuk, ahogy ennél a jelenetnél is. A Minnesota futójának, Jerick McKinnonnak csak felfelé maradt menekülőútja, miután gyorsvonatként érkezett szemből Robey-Coleman. Otthon nem kipróbálni!

Erősorrend

Az idény kétharmadánál járunk, egyre jobban tisztul a kép az erőviszonyokról.

1. Philadelphia Eagles

Sokan aggódtak, milyen formában tér vissza a Philly a szünete után, a csapat szerencséjére ez a két hét pont elég volt ahhoz, hogy kulcsjátékosok épüljenek fel, mint például a tight end Zach Ertz, vagy a cornerback Ronald Darby. A Cowboysnál viszont kezd hízni a hiányzók listája, az eltiltott Elliott mellett Tyron Smith, Sean Lee és Jeff Heath sem léphetett pályára, és habár az Eagles sem 100%-os, rendkívül könnyed győzelmet aratott legnagyobb riválisa ellen, és úgy nyerheti meg az NFC keleti csoportját, hogy tavaly rájátszásba sem jutott.

2. New England Patriots

Ez a Raiders nem az a Raiders, mint amelyik tavaly Derek Carr sérüléséig Super Bowl-esélyesként menetelt. Brady viszont még mindig ugyanaz a játékos, aki eddig volt, a védelem pedig kezdi összeszedni magát, és ha ezt a szintet tudja hozni, akkor nagyon nehéz lesz megállítani a Patriotsot.

3. New Orlean Saints

Habár Drew Brees rögtön az első támadássorozatban eladta a labdát a Washington ellen, ezúttal ez is belefért, hiszen a futójáték ismét működött végig, a meccs végére pedig a passzjátékhoz is sikerült berúgni a motort. Kellett is, hiszen a Redskins 31-16-ra vezetett 6 perccel a vége előtt, innen állt fel a Saints, majd Will Lutz 28 yardos mezőnygóljával a hosszabbításban a győzelmet is megszerezte. Nagy kérdés viszont, hogy mennyi időre kell lemondania a csapatnak Marshon Lattimore-ról és Kenny Vaccaróról.

4. Pittsburgh Steelers

Csalóka az a péntek hajnali eredmény a kétarcú Titans ellen, de a győzelmükhöz nem férhetett kétség. Le'Veon Bellnek nem igazán volt jó napja, ilyenkor szerencséjükre ott van a világ legjobb elkapója, Antonio Brown, aki három TD-elkapással segítette a Steelerst. Egyre inkább jobban körvonalazódik egy Patriots-Steelers AFC-döntő.

5. Minnesota Vikings

Simán verték a forduló előtt szintén 7-2-vel álló Ramst, ráadásul a rúgó Kai Forbath két mezőnygólt is kihagyott, azaz minimum 6 pont felkerülhetett volna még a táblára, de ez is belefért, annyira domináns a védelem, a Keenum-Thielen összhang pedig ismét döntő volt. Ki gondolta volna, hogy a Vikings 10 meccs után 8 győzelemmel áll majd úgy, hogy a harmadik számú irányító vezeti a csapatot?

NFL, 11. forduló:

Los Angeles Chargers-Buffalo Bills 54-24

Denver Broncos-Cincinnati Bengals 17-20

Oakland Raiders-New England Patriots 8-33

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles 37-9

Chicago Bears-Detroit Lions 24-27

Green Bay Packers-Baltimore Ravens 0-23

Cleveland Browns-Jacksonville Jaguars 7-19

Houston Texans-Arizona Cardinals 31-21

Minnesota Vikings-Los Angeles Rams 24-7

New Orleans Saints-Washington Redskins 34-31 - hosszabbítás után

New York Giants-Kansas City Chiefs 12-9 - hosszabbítás után

Miami Dolphins-Tampa Bay Buccaneers 20-23

Pittsburgh Steelers-Tennessee Titans 40-17

hétfőn játsszák:

Seattle Seahawks-Atlanta Falcons