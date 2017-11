Manute Bol az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) történetének holtversenyben legmagasabb játékosa volt. A szudáni születésű center 231 centiméterre nőtt meg, ám ez aligha lepte meg családját, édesapja 203, édesanyja 208 (!) centi magas volt, dédnagyapja pedig állítólag 239 centisre nyúlt. Azonban nem ez a legelképesztőbb történet vele kapcsolatban, hanem az, hogy többen is állítják: Bol 50 éves volt, amikor az NBA-ben játszott.

Nem ez az első eset, hogy egy afrikai sportolónak megkérdőjelezik az életkorát, gondoljunk csak a futballisták közül Obafemi Martinsra, aki állítólag hét évvel idősebb, mint amennyinek vallja magát, Nwankwo Kanunál ez a szám kilenc, de ha maradni szeretnénk NBA-berkekben, akkor eszünkbe juthat a 2016-ban 19 évesként draftolt, de állítólag 22 éves Thon Maker.

Manute Bol hivatalosan 1962. október 16-án született Szudánban, azonban saját bevallása szerint a fehér emberek elhagyták a születési anyakönyvi kivonatát, így ő maga sem tudta, mennyi idős. Egykori csapattársa, Jayson Williams így emlékezett vissza:

"Manute hivatalosan 28 volt, amikor együtt játszottunk, azonban azt vallotta, hogy 35. Egyszer megláttam, hogy az arcán van néhány vágás, megkérdeztem tőle, hogy miért. Azt válaszolta, hogy mivel nem volt hivatalos irata és nem tudta, hány éves, ötévente fogott egy követ, amivel megvágta az arcát. Elállt a szavam, ilyet még nem hallottam, aztán megszámoltam a karcolásokat, amikből 11 volt. Ezek alapján Manute 55 éves volt, amikor az NBA-ben játszott!"

Bol Szudánban játszott amatőr szinten, amikor felfigyelt rá egy amerikai edző, Don Freeley, és azt tanácsolta neki, költözzön Amerikába. Bol magával vitte egy barátját, majd találkozott a Cleveland State egyetem akkori másodedzőjével, Kevin Mackey-vel. Mackey szerint Bolnak fogalma nem volt az életkoráról, ezért ő adta neki az 1962. október 16-ot, ezzel akár az NBA-be is be tudott kerülni az akkor (hivatalosan) 21 éves Bol. Mivel nem tudott angolul, ezért a Cleveland State-re nem vették fel, elment egy másodosztályú egyetemre Bridgeportba, ahol 22,5 pontot, 13,5 lepattanót és 7,1 blokkot szerzett átlagosan meccsenként. A játékosmegfigyelők szerint szüksége lett volna még legalább egy évre az egyetemen, hogy fejlődhessen a játéka, ő viszont jelentkezett az NBA újoncbörzéjére, mert csak így tudott pénzt keresni és kimenteni húgát, akit Szudánban politikai fogságban tartottak.

Bolt az 1985-ös NBA draft 31. helyén választotta ki a Washington Bullets csapata, majd rögtön újoncként 5-ös blokkátlagot produkált, amivel ligaelső lett. Támadásban viszont szinte semmit nem tudott hozzátenni a játékhoz, mivel egyrészt képzetlen volt, másrészt a 231 centis magasságához mindössze 90 kiló társult, egyszerűen nem tudott megélni a palánk alatti darálóban. Amikor a Philadelphiához került, a stáb engedte, hogy alkoholt fogyasszon, hogy pakoljon magára egy kis súlyt.

A már említett Williams ekkor volt Bol csapattársa, és elmondása szerint a szudáni minden meccs előtt annyi sört ivott meg, amennyi csak belefért, sőt, szinte mindig ivott, magyarul az összecsapásokon állandóan részeg volt.

A tömegnövelés kudarcot vallott, Bol pedig inkább megtanult hárompontost dobni, hogy ne kelljen verekednie a gyűrű alatt, 1993-ban volt olyan meccs, hogy egy félidő alatt hatot is berámolt. Azonban mindig is a védekezési kvalitásairól marad híres, azon belül is blokkjairól. Ő az NBA történetének egyetlen játékosa, aki több blokkot szerzett karrierje során, mint pontot.

1995-ben vonult vissza, miután folyamatos fájdalmakra, főként reumára panaszkodott és nem tudta folytatni a kosarazát. Politikai aktivista lett, majdnem az egész fizetését jótékony célokra fordította, ő pedig sosem élt luxusban. Csapattársai imádták, egyöntetűen emelték ki intellektusát, humorérzékét és hatalmas szívét. Amennyiben az életkorát illető állítások igazak, akkor ő volt nemcsak a legmagasabb, de a legidősebb játékos is, aki pályára lépett az NBA-ben.

2010. június 19-én hunyt el veseelégtelenségben, temetésén ezrek jelentek meg Szudánban, többek között az Egyesült Államokból és érkeztek prominens személyek. Tíz gyermeke közül Bol Bol jelenleg végzős középiskolás, a napokban kötelezte el magát jövőre az Oregon Egyetem kosárlabda-csapatához.