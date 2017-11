Amellett, hogy Michael Jordan a valaha volt legjobb kosárlabdázó, hatszoros NBA-bajnok és a Dream Team tagja, komoly üzletember is, aki már 22 évesen saját cipőbranddel is rendelkezett, köszönhetően a Nike-nak. Később az Air Jordan annyira kinőtte magát, hogy önálló cipő- és ruhamárkaként hódít azóta is, mindezt a Nike-családon belül.