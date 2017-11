Chicago és Los Angeles a lehetőségek földje

A Los Angeles Lakers és a Chicago Bulls egy év alatt simán kicserélte gyakorlatilag a komplett kezdőjét. A Lakers 8 győzelme és 11 veresége a távolabbi jövőt illetően akár ígéretes lehet, a 3/13-nál tartó Bullsnál viszont talán a vártnál több lesz a munka.

Ha fiatal kosarasok vagy még be nem futott, de némi tapasztalattal bíró játékosok lennénk az NBA-ben, imádnánk, ha a Lakersben vagy a Bullsban játszanánk ebben a szezonban. Miért? Mert rengeteg játékidőt kaphatnánk és akár kezdők is lehetnénk. Tegnap este találkozott a két csapat, és a kezdőcsapatokat megvizsgálva erre a következetésre jutottunk amellett, hogy itt az újabb bizonyíték arra, milyen könnyen cserélődnek ki egy év alatt komplett csapatok.

Los Angeles Lakers: Brook Lopez, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Jordan Clarkson, Lonzo Ball

Kobe Bryant visszavonulása óta épül a Los Angeles Lakers. Az előző szezonban a Timofej Mozgov, Julius Randle, Luol Deng, Nick Young, D'Angelo Russell ötös kezdett a legtöbbször. A Mozgov, Russell duó Brooklynba került, cserébe érkezett Brook Lopez és az újonc Kyle Kuzma. Deng hónapok óta arról tárgyal, hogyan hagyhatná el a csapatot, összesen egy meccset kapott eddig, Young szabadügynökként aláírt a Warriorshoz, Randle két évig stabil kezdő volt, most viszont csak csereként kap lehetőséget, amihez köze van az említett Kuzmának.

Legutóbb a Staples Centerben a Bulls ellen a 23 éves átlagéletkorú Brook Lopez, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Kentavious Caldwell-Pope, Lonzo Ball ötös kezdett, a szezonban immár tízedik alkalommal. Ball a második, Kuzma a 27. pick volt az idei drafton, Ingram az előző draft 1/2-ese, még most is csak 20 éves, és többet játszik, mint újoncszezonjában, ráadásul mindig kezdőként. Caldwell-Pope és Brook Lopez a Lakersben is stabil kezdő, akárcsak korábbi csapatában (Detroit, illetve Brooklyn). A 22 éves Randle azért nem tűnt el a pályáról, legutóbb is kapott 28 percet. Az egyaránt 25 éves Larry Nance és Jordan Clarkson is stabilan húsz perc feletti játékos.

Chicago Bulls: Robin Lopez, Lauri Markkanen, Denzel Valentine, Justin Holiday, Kris Dunn

Olyan helyzetben van a Bulls, mint az 1998–99-es csonka szezonban, amikor Dávid Kornél is debütált Chicagóban. Az előző szezon meghatározó játékosai mind elmentek a csapattól, az alapokról kellett kezdeni az építkezést. A 2016–17-es szezonban a Bulls leggyakrabban a Robin Lopez, Taj Gibson, Jimmy Butler, Dwyane Wade, Rajon Rondo ötössel kezdett. Közülük már csak Lopez van a „bikáknál", Gibsont az előző szezonban elcserélték Oklahomába, majd a nyáron aláírt a Timberwolveshoz, amelynél Jimmy Butler újra a csapattársa. Butlert nyáron cserélték Justin Pattonnal együtt Minnesotába Kris Dunnért, Zach LaVine-ért és Lauri Markkanenért. Wade már Clevelandben, Rondo pedig New Orleansban pattogtat.

Érdemes végignézni a Lakers elleni meccs kezdőötösét ehhez képest. Centerben Robin Lopez maradt, a finn Lauri Markkanen újoncként kiélheti magát a „bikáknál", 30+ perccel meccsenként. A csapatból a korábban Szolnokon is pattogtató Justin Holiday tölti a legtöbb időt a parketten a szezonban eddig (meccsenként 34,7 percet), a másodéves, a nyáron Minnesotából érkező Kris Dunn most kapta meg a karmesteri pálcát Fred Hoiberg edzőtől, eddig 10 perccel többet játszik, mint Minnesotában, míg a tavalyi 17-ről 28-ra nőtt Denzel Valentine átlagos játékideje a második NBA-szezonjában. Persze erre hatással van, hogy LaVine keresztszalag-szakadásból épül fel, továbbá a Mirotic, Portis bunyó utóhatását is „kezelni" kell. Egyébként az egész keretben nincs egy harminc év feletti játékos sem.