NBA: az egykori MVP az út végére ért

Egyre közelebb kerül a visszavonuláshoz a még mindig csak 29 éves Derrick Rose. Az NBA egykori MVP-je folyamatosan sérülésekkel küzd, amelyek mentálisan kikészíthetik.

Derrick Rose tavaly is elhagyta egyszer váratlanul csapatát (ami akkor még a New York Knicks volt), csak akkor családi okok álltak a háttérben, most viszont a lelépés talán örökre szól. A Cleveland Cavaliers játékosa, az NBA 2011-es MVP-je most különösebb jelzés nélkül – de a vezérkarral egyeztetett módon – távozott, és kiszivárgott hírek szerint a visszavonuláson gondolkozik.

„Elképesztő kínokat kell átélned, ha folyamatosan sérült vagy, ez mentálisan kikészíti őt" – mondta egy bennfentes az espn.com oldalnak.

Rose kálváriája még 2012-ben kezdődött, amikor a Chicago Bulls első playoffmeccsén elszakította a keresztszalagját. Azóta csapatai 412 mérkőzést játszottak, amelyek közül ő 175-öt elmulasztott. Az idén a Cavs 18 bajnokijából 11-et volt kénytelen kihagyni, legutóbb bokasérüléssel bajlódott.

„Mindegy, hogyan dönt, mi a legjobbakat kívánjuk neki" – üzent Rose-nak LeBron James, a Cleveland vezére a Charlotte Hornets elleni 100-99-es győzelem után.

"Az út végén semmit sem érdemes elcserélni a boldogságért. És ismerjük azokat a sérüléseket, amelyekkel meg kellett küzdenie pályafutása során." Remélem, nem itt ér véget az útja, de ha igen, akkor örülök, hogy néhány hónapot eltölthettem vele és láthattam azt a nagyszerű irányítót, aki egykoron volt."

Rose kiesésével nem csupán a Cavaliers gondjai szaporodnának meg (neki kellett volna pótolnia az egyelőre sérült Isaiah Thomast), hanem magának a játékosnak is. Elég csak arra gondolni, hogy még hat évig ketyeg az Adidasszal kötött szponzori szerződése. Ha befejezi, alighanem lemondhat a 70 millió dollár jelentős részéről.