Közeledik a rájátszás, az indulatok egyre csak forrnak az NFL-ben. Akik még bejuthatnak a playoffba, azok azért pörögnek maximális fordulatszámon, akiknek már elúszott a szezon, azokból időnként előtör a frusztráció. Aqib Talib és Michael Crabtree utóbbiak csoportjához tartozik, akik nagy reményekkel vágtak neki ennek az idénynek, de csapataikkal együtt rendesen besültek. Kettőjüknek van már története, tavaly Talib meccs közben szakította szét Crabtree aranyláncát, ezúttal ennél tovább is mentek. Még szerencse, hogy néhány kollégájuk fantasztikus jelenteket mutatott be a többi mérkőzésen, így van miből válogatni, és remélhetőleg nem a fenti két úriember bunyójáról marad emlékezetes a forduló.

(Sztár)elkapók nagy napja

Sokszor esik le az NFL-kedvelő ember álla, amikor olyan játékosok fognak ki jó napot, mint az Atlanta Falconsból Julio Jones, vagy pittsburgh-i Antonio Brown. Ők ketten kiemelkednek a posztjukon a többiek közül, most pedig az is kiderül, mennyivel is, amikor megrázzák magukat. Előbbi 12 elkapásból 253 yardot és 2 touchdownt szerzett (az aktív játékosok közül összesen kettőnek van 250 yard fölötti meccse, Jones-nak egyedül három), lehetetlen volt védekezni ellene. Utóbbi 10-szer kapta el a labdát, ezekből összesen 169 yardot és 2 TD-t hozott össze. Természetesen mindkettőjüknek volt cirkuszi, vagy kulcsfontosságú játéka.

Jones bokát tör és TD-t szerez:

Brown balettozik:

Kettőjükön kívül a New York Jets másodévesét, Robby Andersont is érdemes megemlíteni. Nagyjából a semmiből jött és senki nem számított tőle olyan produktivitásra, mint ami jellemzi az elmúlt hetekben, zsinórban ötödik meccsén szerzett hatpontost, ezek pedig általában egészen látványosra sikerülnek. Ezúttal is megörvendeztette szurkolóit:

Mohamed Sanu sokszor háttérbe szorul a már megénekelt csapattársa, Jones mögött, pedig fantasztikus képességekkel megáldott játékos. Amellett, hogy átlagon felüli elkapó, irányítónak sem utolsó, ezúttal egy 51 yardos TD-passzt osztott ki (ki másnak, mint Julio Jonesnak):

A Cincinnati elkapója, AJ Green sincs sokkal lemaradva tehetség szempontjából Jones és Brown mögött, ha éppen nem verekszik és jó napja van, lélegzetelállító dolgokra képes, ezt ismét megmutatta:

A Philadelphia Eagles elkapójának, Nelson Agholornak nem voltak eddig könnyű évei, a hatalmas elvárásoknak finoman szólva sem felelt meg, a szurkolók egyöntetűen követelték a fejét, vagy legalább a távozását. Doug Pederson edző azonban türelmes volt vele, Agholor pedig idén egyértelműen rászolgál a bizalomra, teljesen kivirágzott. Olykor parádés touchdownokat szerez, most egy szaltóval jelentkezett:

Képesség és kvalitás tekintetében Michael Crabtree is a szűk elithez tartozna, ha fejben is rendben lenne. Idén sem neki, sem csapatának, az Oakland Raidersnek nem megy, pedig a szezon előtt sokra tartotta a kaliforniai klubot a közvélemény. Hasonló a helyzet a Denver Broncosszal és szélsővédőjével, Aqib Talibbal, bár nem rajta múlik, hogy a 2016-os Super Bowl győztes idén katasztrofális. A két csapat egyébként sem bírja egymást, így van ezzel a két játékos is, akik ezúttal túlzásba vitték az ölre menő küzdelmet.

Őrült (gát)futások

Hogy ne mindig csak az elkapókról legyen szó.

Alvin Kamara

A New Orleans Saints játékosa joggal pályázik az Év Újonca címre, a héten 87 futott yard, 101 elkapott yard és két TD került a neve mellé, kulcsszerepe van a Saints szárnyalásában. Ez a 74 yardos sprint pedig egyéni csúcs.

LeGarrette Blount

Talán ő maga is megijedt, amikor néhány héttel ezelőtt csapata, a ligaelső Philadelphia Eagles Jay Ajayiért cserélt, féltette a helyét. Össze is kapta magát Marshawn Lynch első számú hasonmása, visszatért régi stílusához, a gátfutáshoz. A gát szerepében a Chicago Bears újonca, Eddie Jackson.

Dion Lewis

Következő Baji Balázs-imitátorunk a New England futója, és ugyan az ő technikájával biztosan nem lehetne vb-bronzérmet szerezni, a látványt nehéz elvitatni.

Meccsnyerő rúgások

Vannak, akik a rúgókat nem is veszik emberszámba, hiszen ők nem teszik oda magukat a pályán (nem igaz), nem kapnak ütéseket (szintén), a hibájukon pedig meccsek mehetnek el (na jó, ezt meg lehet adni). Na de mi van akkor, amikor ők nyerik meg az adott találkozót? Hősként ünneplik őket természetesen, egyenes arányban a rúgás nehézségi fokával.

Phil Dawson

Az Arizona rúgója 42 éves, 19 éve játszik az NFL-ben, mégsem értékesített még soha 57 yardos, vagy annál hosszabb mezőnygólt. Egészen mostanáig, amivel rögtön el is döntötte a Jacksonville Jaguars elleni összecsapást, ami a forduló egyik legnagyobb meglepetését jelentette.

Chris Boswell

Mindössze 26 éves, több csapatnál is megfordult, majd Pittsburgh-ben talált otthonra. Rosszul kezdte a Brett Hundley-vezette, Aaron Rodgers nélkül félkarú óriásként szenvedő Green Bay Packers elleni meccset, rögtön az első negyedben kihagyott egy TD utána extrapontot. Persze lehet, csak azért, hogy aztán a meccs végén mennybe menjen, 53 yardos rúgásával megnyerte a forduló rangadóját, valamint megrúgta a Heinz Field leghosszabb mezőnygólját is ezzel.

Nehezen értelmezhető jelenetek, avagy "tedd el egy humorosba"

Tom Brady

Lehet, hogy ő is ember? Persze itt sem feltétlenül ő hibázott, de azért megnyugtató néha megbizonyosodni arról, hogy ő sem robot. Az elveszített labda után a Miami söprögetője, Reshad Jones ért el touchdownt.

Zay Jones

Sokan vallják, hogy Elvis még él, ahogyan Michael Jackson sem halt meg. Akik látták Zay Jones, a Buffalo elkapójának "feltápászkodását", joggal mutogathatják a szkeptikusoknak, erre a pop királya is büszkén csettintene.

Kenjon Barner

A Philly visszahordója saját csapattársaira is ügyel, akkor meg pláne, ha egyik úgy fekszik a pályán, hogy ha a labda hozzáér, azt az ellenfél nagy valószínűséggel megszerezte volna. Barner pedig segít, ahol tud, az eszközök között nem válogat.

Chicago Bears drukkerek

Szegényeknek nem könnyű az életük, néhányan még Philadelphiába is elkísérték a csapatot, hogy aztán végignézzék, ahogy az Eagles felmossa a Bearsszel a padlót. Nemtetszésüket sikerült annyira frappánsan kinyilvánítaniuk a vezetőedző, John Fox irányába, hogy az internet azóta is ezen röhög. A "Fire Fox!" (Rúgják ki Foxot!) kifejezés az internetes böngészőprogram miatt a Gutenberg-galaxison kívül is megél egy csipetnyi asszociációval, ezzel pedig meg is van a Chicago szezonjának legemlékezetesebb momentuma.

