Debütál az első magyar harcos az UFC-ben

Első magyarként Fábián Melinda mutatkozhat be a UFC-ben: a magyar hölgy december elsején az amerikai DeAnna Bennett-tel csap össze.

December elsején Las Vegasban bemutatkozik az első magyar harcos a UFC-ben. Fábián Melindát a szervezet valóságshow-jában, a The Ultimate Fighterben már láthattuk, most pedig bemutatkozhat egy gálán is. Melinda ellenfele a hozzá hasonlóan a TUF-ban szereplő, szintén az Alvarez-csapatot erősítő DeAnna Bennett lesz.

A házban Fábián az első mérkőzését elveszítette, Bennett viszont Karine Gevorgjan legyőzésével negyeddöntős lett. A főkártya nyitó meccseként kiírt légsúlyú mérkőzést három menetre tervezik.

A budapesti harcost az Origón is bemutattuk. A vele készült cikkben elmesélte, hogy került az MMA, azon belül a The Ultimate Fighter közelébe, milyen volt a show-ban töltött időszak, és hogy készül az újabb kihívásra.