LeBron az ellenségtől választott

LeBron James elárulta, hiába Dallas Cowboys- és Cleveland Browns-szurkoló, jelenleg a texasi gárda nagy riválisánál, a Philadelphia Eaglesnél játszó Carson Wentz a kedvenc NFL-játékosa.

Hiába a Dallas Cowboys regisztrált szurkolója, hiába kosarazik a Cleveland Cavaliersben, LeBron James jelenlegi kedvenc NFL-játékosa a Philadelphia Eaglest erősítő Carson Wentz. Oké, azt nem várjuk el, hogy a Cleveland Brownsból válasszon, de azért az is meglepő, hogy a Cowboys csoportellenfelétől, ősi ellenségétől „húzott". James elárulta, akadnak néhányan (így Tom Brady, valamint a két pittsburghi, Antonio Brown és Le'Veon Bell), akiknek a játékát szívesen nézi, de a lista élén az Eagles másodéves quarterbackje áll.

„Most tényleg ő a kedvencem – ismerte el LeBron. – Már az idény korai szakaszában mondtam a tesómnak, hogy szeretem nézni, ahogyan játszik. Mindegy, hogy hármat vagy ötöt lép hátra, megoldja, ha pedig minden összeomlik, tud futni, vagy ha kilép a zsebből, akkor is képes passzolni, esetleg lábbal megoldja az előtte álló feladatot. Cowboys-szurkoló vagyok, igen. Browns-szurkoló vagyok, igen. De sportszerető ember is vagyok, ráadásul belülről ismerem a sportvilágot.

Wentznek a vasárnapi, Chicago Bears elleni mérkőzése már az ötödik olyan volt a szezonban, amelyen legalább 3 touchdownpasszt osztott ki. Jelenleg 28 TD-átadásnál tart, az NFL történetében első- vagy másodévesként 11 meccs után ennél többet csak Dan Marino (1984-ben 30-at) és Kurt Warner (1999-ben 29-et) osztott ki.

Jamestől azért azt is megkérdezték, csalódott-e amiatt, hogy a Cleveland a tavalyi draft előtt inkább draftjogokat cserélt az Eaglesszel, mintsem lecsapott volna Wentzre. „Rengeteg játékosról lemaradtak már" – mondta erre mosolyogva.