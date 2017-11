Továbbra sem adja fel a Baltimore Ravens

A Nemzeti Futball Liga (NFL) 12. fordulójának zárómeccsén a hazai Baltimore Ravens 23-16-ra legyőzte a vendég Houston Texans csapatát, ezzel továbbra is harcban áll a rájátszásért. Ahogy a Ravens idei évére jellemző, ezúttal sem a támadósor, hanem a védelem szállította a győzelmet a veterán Terrell Suggs főszereplésével.

Jól kezdte a mérkőzést a vendég Houston, rögtön az első támadásból sikerült TD-t szereznie a csapatnak a futó Lamar Miller révén, a 7-0-s előny ki is tartott az első negyed végéig. A másodikban aztán beindult a Ravens-henger, ezt a játékrészt 17-3-ra hozta a Baltimore, előbb Javorious Allen, majd Alex Collins futott hatpontost. A félidei 17-10 után már csak 2-2 mezőnygólra futotta a csapatoknak, köszönhetően a jól teljesítő védelmeknek. A Baltimore védői kétszer is elcsípték a Houston irányítójának, Tom Savage-nek a passzait, Terrell Suggs pedig legszebb éveit idézve kétszer vitte földre Savage-et, egyszer még a labdát is megszerezte tőle.

A Ravens ezzel a 6. győzelmét aratta és 6-4-gyel áll az AFC konferencia 6., utolsó rájátszást érő helyén, a Texans továbbra is csúszik lefelé, a 4-7-es mérleg alighanem azt jelenti, elköszönhet a csapat a playofftól.

Végeredmény:

Baltimore Ravens - Houston Texans 23-16