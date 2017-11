13 éve nem volt ilyen New Yorkban

Azon túl, hogy QB-poszton a leghosszabb aktív sorozat ér véget, lehet, hogy egy két Super Bowl-győzelmet hozó karrier utolsó hetei csengenek most le.

A 2004-es alapszakasz 11. játékhete óta minden NFL.-csapatban legalább három quarterback megfordult a kezdő quarterback posztján, sőt, az NFC keleti csoportjában mindenütt legalább 10, a Cleveland Brownsnál pedig 24. A New York Giantsnél legutóbb 2004. november 14-én hívták másképp a kezdő irányítót, mint Eli Manning: akkor Kurt Warner vezette a csapatot.

Azóta lement sorozatban 210 Giants-meccs, mindegyiken Eli kezdett, még lecserélni is alig lehetett, hiszen az együttes passzkísérleteinek csaknem 99 százaléka az ő nevéhez fűződik ebben az időszakban. Nem csoda, hogy ilyen tempó mellett több fontos statisztikai mutatóban is ő a Giants történetének legjobbja: övé a legtöbb passzkísérlet, pontos passz, passzolt yard, touchdownpassz, interception és 300 passzolt yard feletti mérkőzés.

Nos, Manning 210 meccses sorozata vasárnap este az Oakland Raiders otthonában megszakad. Ben McAdoo, a Giants vezetőedzője úgy döntött, Geno Smith kapja meg a karmesteri pálcát. Azt ugyan felajánlotta Manningnek, hogy kezdhet és életben tarthatja a sorozatát, de azt is hozzátette, a meccs jelentős részében Smith (esetleg Davis Webb) irányít majd.

Ez annak fényében nem csoda, hogy a New York-i csapat a legutóbbi 27 meccsén képtelen volt 30 pont fölé jutni (ennél hosszabb ilyen jellegű sorozata csak a 34 találkozónál tartó Chicago Bearsnek és a 38-nál járó Cleveland Brownsnak van), meg hogy Elit már 26 alkalommal sackelték, ami öttel több, mint az előző évad össztermése. És hát a Giants 2/9-es mérleggel áll, holott Manning az idény előtt azt mondta, a csapat célja, hogy vele az irányítói poszton harmadszor is megverje a Super Bowlon a New England Patriots gárdáját.

Ami kicsit különlegessé teszi a vezetőedző mostani lépését, az egy 2015-2016 fordulóján lejátszódott sztori. A Giants akkor kereste a távozó Tom Coughlin utódát, és akkor Eli Manning síkra szállt Ben McAdoo kinevezése mellett. Úgy, hogy a szakembernek semmilyen szinten sem volt vezetőedzői tapasztalata. Csakhogy 2014–2015-ben ők ketten együtt dolgoztak, mint a támadóegység koordinátora és mint quarterback, a közös munka pedig egész jól ment. De azért Eli Manninget nem olyan fából faragták, hogy ezt most ráolvasta volna McAdoo-ra.

„Úgy érzem, ha kimész játszani a srácokkal, akkor játssz velük végig. Csak azért nincs értelme kezdeni, hogy ne szakadjon meg a sorozatod, miközben tudod, hogy nem te fejezed be a mérkőzést" – jelentette ki Eli. Édesapja, az egykoron szintén quarterback Archie Manning kicsit bőbeszédűbb volt:

Az idény menete alapján azt azért nem lehet mondani, hogy teljesen sokkolt volna a döntés. Eli egy szikla, még ha nem is túl magas, de nem is túl alacsony. Büszke vagyok arra, ahogyan minden bajban megállta a helyét, és az is biztos, ezen is túlteszi magát. Nem tetszik majd neki, de elfogadja.

A QB védelmében annyit még mindenképpen említsünk meg, hogy Jerry Reese general manager rossz szokásához híven ezen szezon előtt sem erősítette meg a támadófalat, a csapat talán két legfontosabb elkapója, Odell Beckham Jr. és Brandon Marshall pedig az egész idényre kidőlt sérülés miatt. És bár az NFL kőkemény üzlet, talán érdemes lett volna McAdoo felelősségét is vitatni. Egy bőven negatív mérlegű szezon végén nagyon nagy kérdés, hogy ő a helyén maradhat-e majd. Főleg úgy, hogy – amint egy Giants-szurkoló fogalmazott – Geno Smith a tankolást (értsd: jönnek majd sorban a vereségek, hogy a drafton a lehető legjobb helyen lehessen választani) oldja meg, nem az előrelépést.